USDJPY : nouvelle intervention des autorités japonaises, le yen s'apprécie de 1,00 % 📌

La paire USDJPY a de nouveau été frappée aujourd’hui par une très forte vague d’achats de yens, la paire chutant de la zone supérieure des 157,700 à 155,030. Ce mouvement est interprété comme une nouvelle intervention des autorités japonaises. Le moment choisi correspond à la tendance observée récemment : une faible liquidité autour des jours fériés japonais et le passage de la séance asiatique à la séance européenne, période durant laquelle les flux officiels peuvent avoir un impact plus important sur le marché. Au plus fort de ce mouvement, le yen s’est raffermi de près de 2 %, vers la zone des 155 — son plus haut niveau depuis le 24 février 2026 — après que la ministre des Finances, Satsuki Katayama, eut mis en garde contre les mouvements spéculatifs sur le marché des changes.

Il s’agit d’une nouvelle intervention de ce type, faisant suite à l’opération à grande échelle menée la semaine dernière. À l’époque, les données du marché monétaire de la Banque du Japon suggéraient que Tokyo aurait dépensé environ 5 480 milliards de yens, soit environ 35 milliards de dollars, pour soutenir le yen après que l’USDJPY eut dépassé le seuil des 160. Le signal clé pour les investisseurs est que le ministère japonais des Finances ne se limite plus à des avertissements verbaux, mais tente activement de plafonner les gains de l’USDJPY, en particulier dans la zone 158-160. Dans le même temps, les rebonds rapides qui ont suivi les interventions précédentes montrent que ces mesures visent davantage à gagner du temps qu’à inverser la tendance générale. Les niveaux supérieurs à 160 ont également constitué un point critique lors de l’intervention de juillet 2024.

Le contexte fondamental reste difficile pour le yen : l’écart important entre les taux d’intérêt américains et japonais, la dépendance du Japon vis-à-vis des importations d’énergie et les pressions géopolitiques liées au détroit d’Ormuz continuent de soutenir le dollar et d’affaiblir le yen. L'amélioration récente du sentiment autour d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran a aidé Tokyo grâce à la baisse des prix du pétrole et à l'affaiblissement du dollar américain, mais si cette pression ne continue pas à s'atténuer — ou si la Banque du Japon n'adopte pas une position plus hawkish — les investisseurs pourraient continuer à soutenir la tendance actuelle à l'affaiblissement du yen.

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