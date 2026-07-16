Valeur de la semaine : ASML, Les machines qui façonnent l'avenir des semi-conducteurs

Pendant la saison des résultats, certaines entreprises voient leurs rapports suivis principalement par leurs actionnaires. Cependant, d’autres attirent l’attention de la quasi-totalité du marché. ASML fait partie de ce groupe depuis des années. Les résultats de cette société néerlandaise donnent un aperçu non seulement de la santé de ses propres activités, mais aussi du rythme des investissements réalisés par les plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Chaque nouvelle prévision, chaque niveau de commandes ou chaque commentaire de la direction devient un signal important reflétant l’état de la demande pour les technologies les plus avancées utilisées dans la production de puces.

Le rapport du deuxième trimestre a répondu exactement aux attentes des investisseurs. L’entreprise a présenté des résultats financiers très solides, a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année et a maintenu des perspectives positives pour les trimestres à venir. Le marché a interprété ces annonces comme la confirmation que les dépenses consacrées au développement des infrastructures de semi-conducteurs restent élevées et que le cycle d’investissement actuel dispose encore d’une marge de croissance.

Dans le cas d’ASML, un simple rapport trimestriel modifie rarement la perception que l’on a de l’entreprise. Le plus souvent, il renforce la conviction des investisseurs que sa position au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale reste exceptionnellement solide. C’est précisément pour cette raison que les communiqués sur les résultats de l’entreprise suscitent autant d’attention. Pour de nombreux acteurs du marché, ils constituent l’un des meilleurs indicateurs de la santé globale du secteur des semi-conducteurs.

Pourquoi ASML reste l’une des entreprises les plus importantes du marché des semi-conducteurs

On a déjà beaucoup écrit sur l’avantage concurrentiel d’ASML. Depuis des années, l’entreprise reste un fournisseur clé des technologies utilisées dans la production des semi-conducteurs les plus avancés, et sa position sur le marché n’a pas changé. Aujourd’hui, cependant, une question plus intéressante va au-delà de la simple description du modèle économique : combien de temps le cycle d’investissement actuel va-t-il durer, et ASML restera-t-elle l’un de ses principaux bénéficiaires ?

Pour l’instant, rien n’indique clairement un ralentissement significatif. Les plus grands fabricants de puces continuent d’investir des milliards de dollars dans de nouvelles usines, tandis que les opérateurs de centres de données augmentent régulièrement leurs dépenses en infrastructures informatiques. Derrière chacune de ces décisions se cachent de nouvelles commandes de technologies de fabrication de plus en plus avancées. C’est là qu’ASML entre en jeu. Plus les ambitions des fabricants de semi-conducteurs sont grandes, plus la demande pour les solutions proposées par l’entreprise néerlandaise s’intensifie.

Le modèle économique d’ASML s’inscrit parfaitement dans ce contexte de marché. L’entreprise ne se distingue pas par des prix bas ou des promotions à court terme. Elle commercialise plutôt des solutions qui s’inscrivent dans les plans d’investissement à long terme des plus grands fabricants mondiaux de puces. Les commandes passées aujourd’hui se traduisent souvent par des revenus comptabilisés au cours des trimestres à venir, tandis que le carnet de commandes bien rempli de l’entreprise offre une visibilité et une prévisibilité importantes. C’est l’une des caractéristiques qui distingue ASML de nombreuses autres entreprises technologiques depuis des années.

Le cycle actuel présente également une autre particularité importante. Au cours des années précédentes, la croissance du marché des semi-conducteurs était principalement tirée par les smartphones, les ordinateurs personnels et l’électronique grand public. Aujourd’hui, le principal moteur des investissements est constitué par les centres de données et les infrastructures utilisées pour l’entraînement et l’exploitation de modèles d’intelligence artificielle. Ce marché nécessite des puces de plus en plus sophistiquées et, par conséquent, des investissements plus importants dans des technologies de fabrication de pointe. Du point de vue d’ASML, cela crée un environnement dans lequel la demande pourrait rester élevée bien plus longtemps que lors d’un cycle économique classique.

Quels seront les moteurs d’ASML au cours des prochains trimestres ?

Pour ASML, le facteur le plus important n’est pas le résultat d’un seul trimestre, mais la direction que prend l’ensemble du marché des semi-conducteurs. La production des puces les plus avancées nécessite des investissements en capital toujours plus importants, et la course technologique entre les plus grands fabricants de puces s’est clairement accélérée. Chaque nouvelle génération de processeurs implique un processus de fabrication plus complexe, davantage d’étapes technologiques et des dépenses plus élevées en équipements d’usine. C’est précisément dans cet environnement qu’ASML construit son avantage concurrentiel.

Il convient également de s’intéresser à la structure du chiffre d’affaires d’ASML. Les ventes de nouveaux systèmes restent le segment d’activité le plus important de l’entreprise, mais les services jouent un rôle de plus en plus prépondérant chaque année. Chaque machine livrée génère des revenus supplémentaires pendant de nombreuses années grâce à la maintenance, aux mises à niveau et à l’assistance technique. Par conséquent, l’activité d’ASML ne repose pas uniquement sur l’obtention de nouvelles commandes. Au fil du temps, le parc d’équipements installés crée un flux croissant de revenus récurrents, ce qui améliore la stabilité des bénéfices et réduit l’impact des fluctuations à court terme du cycle des semi-conducteurs.

Le carnet de commandes reste également un facteur clé. La production des systèmes de lithographie les plus avancés prend plusieurs mois, ce qui signifie que les décisions d’investissement des clients sont prises bien avant la comptabilisation du chiffre d’affaires. Cela confère à ASML une visibilité relativement forte sur les trimestres à venir et permet à l’entreprise de planifier plus efficacement ses capacités de production. Dans le contexte actuel du marché, où les principaux fabricants de semi-conducteurs mettent en œuvre des programmes d’investissement pluriannuels, ce modèle économique constitue un atout supplémentaire.

Au cours des prochains trimestres, un autre facteur va prendre de plus en plus d’importance. Une part croissante des dépenses des plus grands fabricants de puces est consacrée aux infrastructures au service de l’intelligence artificielle. La construction de nouveaux centres de données et le développement de processeurs et de puces de nouvelle génération nécessitent une expansion continue des capacités de production. Pour ASML, cela signifie évoluer dans un environnement où la demande n’est pas tirée par un produit unique ou une tendance à court terme, mais par un cycle d’investissement à long terme touchant pratiquement l’ensemble du secteur des semi-conducteurs.

Le marché a obtenu exactement ce qu’il attendait

La forte dynamique du secteur des semi-conducteurs se reflète dans les chiffres publiés par ASML. Le deuxième trimestre a affiché des résultats nettement supérieurs aux attentes du marché, tandis que les commentaires de la direction concernant les mois à venir ont fait encore plus forte impression. L’entreprise a non seulement maintenu un rythme de croissance élevé, mais elle a également revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, confirmant que la demande pour ses solutions reste exceptionnellement forte.

Points clés à retenir à la suite de la publication des résultats

Le chiffre d’affaires a atteint 9,3 milliards d’euros, se situant dans la fourchette haute des prévisions précédentes.

La marge brute a augmenté pour s’établir à 53,7 %, se maintenant à un niveau très élevé.

Le résultat net s’est élevé à 2,3 milliards d’euros.

Les nouvelles commandes ont atteint 5,5 milliards d’euros, une part significative provenant des systèmes EUV.

La direction a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2026.

L’entreprise a maintenu ses perspectives positives pour 2027 et 2028, soulignant le maintien de niveaux d’investissement élevés dans l’ensemble du secteur.

Concrètement, ce rapport a délivré plusieurs signaux importants. Le premier concerne la solidité persistante du carnet de commandes. Pour une entreprise dont l’activité repose sur des projets d’investissement à long terme, il s’agit de l’un des indicateurs les plus importants de l’activité future. Cela montre que les plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs ne réduisent pas leurs dépenses malgré les niveaux d’investissement records enregistrés ces dernières années.

Les marges restent également très encourageantes. Une fois de plus, ASML a démontré qu’elle était capable de concilier expansion commerciale et rentabilité exceptionnelle. Il s’agit là d’un signal important pour les investisseurs, car cela montre que la hausse de la demande ne se fait pas au détriment de la qualité de l’activité. L’entreprise continue de transformer avec succès son avantage technologique en résultats financiers très attractifs.

La communication de la direction mérite également qu’on s’y attarde. La plus grande surprise n’a pas été les résultats trimestriels eux-mêmes, mais plutôt l’optimisme concernant les trimestres à venir. La révision à la hausse des prévisions et le maintien de perspectives positives pour les années à venir suggèrent que le cycle actuel d’investissement dans les semi-conducteurs reste en phase de croissance. C’est cet élément qui a été le plus favorablement accueilli par le marché et qui a été un facteur majeur de la forte réaction du cours de l’action après la publication des résultats.

Cependant, les résultats trimestriels ne représentent qu’une partie d’un tableau plus large. Un rapport isolé peut montrer les performances de l’entreprise au cours des trois derniers mois, mais seule une analyse des fondamentaux sous-jacents permet de déterminer si la valorisation actuelle est justifiée par la qualité de l’activité. C’est pourquoi la section suivante examine le profil financier d’ASML sous un angle beaucoup plus large, plutôt que de se concentrer uniquement sur un seul trimestre.

Analyse financière : les fondamentaux qui continuent de soutenir le parcours d’ASML

Une position technologique unique ne suffit pas à elle seule à justifier une valorisation élevée. Dans le cas d’ASML, les performances financières sont tout aussi importantes, car elles démontrent si l’avantage concurrentiel de l’entreprise se traduit réellement par une valeur durable pour les actionnaires. Une analyse de la croissance du chiffre d’affaires, de la rentabilité et de la génération de trésorerie offre une vision plus claire de la qualité de l’activité et permet de déterminer si le discours actuel sur la croissance est étayé par des résultats financiers concrets.

Le premier signe encourageant est le retour de l’entreprise à une forte dynamique de croissance. Après un début d’année 2024 plus mitigé, ASML a progressivement retrouvé sa trajectoire de croissance, et ses résultats ont commencé à afficher une stabilité nettement accrue à partir de 2025. Dans les derniers résultats annuels, le chiffre d’affaires a progressé de 21,3 %, ce qui montre que l’entreprise continue de bénéficier de conditions de marché favorables. Il est important de noter que cette croissance du chiffre d’affaires s’est accompagnée du maintien d’une rentabilité très élevée.

ASML se distingue depuis des années par sa capacité à générer des marges supérieures à la moyenne. Au deuxième trimestre 2026, la marge d'exploitation a atteint 35,4 %, tandis que la marge nette s'est établie à 30,1 %. De tels niveaux confirment non seulement la qualité exceptionnelle de son activité, mais aussi la solidité de sa position concurrentielle. ASML n’a pas besoin de se livrer à une concurrence principalement axée sur les prix, car elle fournit des solutions qui constituent un élément essentiel de la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés.

L’amélioration des résultats est également confirmée par les indicateurs de résultat d’exploitation. L’EBITDA a atteint 3,7 milliards d’euros au cours du dernier trimestre, tandis que la marge brute s’est élevée à 5,0 milliards d’euros. Après une période de ralentissement en 2024, l’entreprise a clairement renoué avec la croissance, bénéficiant d’une demande croissante pour ses technologies. Cela montre qu’ASML profite non seulement de l’augmentation des investissements dans le secteur des semi-conducteurs, mais qu’elle parvient également à convertir très efficacement cette demande en performances financières.

L'un des indicateurs les plus importants de la qualité d'une entreprise reste le rapport entre le rendement du capital investi et le coût du capital. Dans le cas d'ASML, le ROIC reste nettement supérieur au coût du capital de l'entreprise, qui s'élevait à 25,1 %. Cela signifie que l'entreprise parvient à créer de la valeur pour ses actionnaires et à maintenir un haut niveau d'efficacité, malgré des investissements considérables. Dans un secteur qui exige des dépenses colossales en matière de développement technologique, cela constitue un avantage particulièrement important.

La situation financière de l’entreprise constitue un autre atout majeur. ASML dispose de 7,6 milliards d’euros de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, tandis que son ratio de liquidité générale témoigne d’une structure de bilan saine. Le niveau maîtrisé de son endettement confère à l’entreprise une grande flexibilité pour réaliser de nouveaux investissements et conserver son avance technologique. Cela revêt une importance particulière dans le secteur des semi-conducteurs, où le progrès nécessite une augmentation constante des dépenses consacrées à la recherche, aux capacités de production et aux nouvelles solutions.

La situation en matière de flux de trésorerie reste également solide. Les activités principales d’ASML génèrent systématiquement des flux de trésorerie positifs, ce qui permet à l’entreprise de financer sa croissance sans avoir à recourir de manière excessive à des financements externes. La volatilité accrue des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires est une conséquence naturelle des cycles d’investissement de grande envergure et des caractéristiques du secteur, mais cela ne change rien au fait qu’ASML reste une entreprise extrêmement performante en matière de génération de trésorerie.

Les investisseurs ont également reconnu la solidité de l’entreprise. Depuis le début de l’année 2025, le cours de l’action ASML a progressé de plus de 120 %, tandis que l’indice EU50 a gagné environ 27 %. Un écart aussi significatif montre que le marché valorise non seulement l’amélioration des résultats financiers, mais aussi l’importance stratégique d’ASML pour l’ensemble de l’écosystème des semi-conducteurs. Dans le même temps, une telle performance boursière signifie que les attentes concernant l’avenir de l’entreprise restent extrêmement élevées, et que les bénéfices futurs devront continuer à confirmer la trajectoire de croissance actuelle.

Qu’est-ce qui pourrait menacer la poursuite de la croissance d’ASML ?

ASML est l’une des entreprises les plus performantes du secteur des semi-conducteurs. Cependant, même une position concurrentielle aussi solide ne signifie pas que l’entreprise soit totalement à l’abri des facteurs externes. Les principaux risques auxquels est confrontée l’entreprise néerlandaise ne proviennent pas actuellement de la possibilité de perdre son avantage technologique, car le développement de solutions concurrentielles en lithographie de pointe nécessiterait d’énormes ressources financières, de nombreuses années de recherche et la création de tout un écosystème de fournisseurs. Les facteurs liés à la nature cyclique du marché des semi-conducteurs, aux décisions d’investissement des clients et aux évolutions géopolitiques revêtent une importance bien plus grande.

Le modèle économique d’ASML est directement lié aux plans d’investissement des plus grands fabricants mondiaux de puces. L’acquisition de systèmes de lithographie de pointe s’inscrit dans le cadre de stratégies d’expansion à long terme des usines et nécessite d’énormes investissements en capital. Cela signifie que l’entreprise bénéficie de tendances structurelles telles que le développement de l’intelligence artificielle, l’expansion des centres de données et la demande croissante en puissance de calcul, mais qu’elle reste en même temps vulnérable aux périodes où les fabricants de semi-conducteurs réduisent ou reportent leurs investissements. Même la technologie la plus avancée ne peut générer de croissance si les clients décident de retarder la construction de nouvelles installations de production.

La Chine reste l’un des risques les plus souvent évoqués pour l’avenir d’ASML. Ces dernières années, les fabricants chinois de semi-conducteurs sont devenus des clients importants pour les technologies proposées par l’entreprise néerlandaise, en particulier dans le domaine des procédés de fabrication plus matures. Parallèlement, les tensions entre les États-Unis et la Chine ont entraîné des restrictions à l’exportation touchant les systèmes de lithographie les plus avancés. À première vue, la limitation des ventes vers la Chine pourrait sembler constituer l’une des plus grandes menaces pour la croissance future d’ASML.

Cependant, la situation est plus complexe. La valeur d’ASML ne provient pas de son exposition à un marché spécifique, mais du fait qu’elle fournit la technologie dont l’ensemble de l’industrie mondiale des semi-conducteurs a besoin. Les plus grands fabricants de puces, notamment TSMC, Samsung Electronics et Intel, continuent d’investir dans les futures générations de puces, tandis que l’importance croissante de l’intelligence artificielle nécessite des procédés de fabrication de plus en plus avancés. Dans cette perspective, la question clé n’est pas de savoir si ASML conservera chaque marché pris individuellement, mais si la demande mondiale de semi-conducteurs de pointe restera suffisamment forte.

Cela ne signifie toutefois pas que les risques liés à la Chine puissent être ignorés. Les restrictions à l’exportation pourraient affecter le rythme de croissance des ventes et contribuer à une plus grande volatilité des résultats à court terme. De plus, la Chine continue d’investir massivement dans le développement de sa propre industrie des semi-conducteurs, ce qui signifie qu’à long terme, elle pourrait tenter de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Néanmoins, l’avance technologique actuelle d’ASML reste considérable, et la mise au point d’une alternative aux systèmes de lithographie les plus avancés nécessiterait de nombreuses années de développement ainsi que la recréation d’une chaîne d’approvisionnement hautement complexe que l’entreprise a mise en place au fil des décennies.

En fin de compte, le plus grand défi pour les investisseurs n’est pas le risque qu’ASML perde son avance technologique. La question bien plus importante est de savoir si les attentes actuelles du marché ne sont pas trop ambitieuses. L’entreprise est désormais considérée comme l’un des principaux bénéficiaires du développement de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique en cours de l’économie mondiale. En conséquence, sa valorisation repose sur l’hypothèse que des taux de croissance élevés, des marges exceptionnelles et une forte demande se maintiendront pendant de nombreuses années. Si le cycle d’investissement dans les semi-conducteurs ralentit plus rapidement que ne le prévoit le marché, même une entreprise d’une qualité exceptionnelle pourrait avoir du mal à maintenir ses niveaux de valorisation actuels.

Le risque d’investissement lié à ASML n’est donc pas principalement lié à la possibilité de perdre son avantage concurrentiel. La question la plus importante est de savoir si l’ensemble du marché des semi-conducteurs continuera à se développer suffisamment rapidement pour justifier les attentes actuelles des investisseurs.

La valorisation actuelle d’ASML laisse-t-elle encore une marge de croissance ?

Nous présentons une valorisation d’ASML Holding basée sur la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). Il convient de souligner que cette valorisation est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une recommandation d’investissement ou une estimation précise de la valeur intrinsèque de la société.

ASML est une société dont la valeur repose principalement sur sa position unique au sein de l’écosystème mondial des semi-conducteurs. La société reste un fournisseur clé des systèmes de lithographie les plus avancés, et son activité bénéficie des tendances à long terme liées à l’intelligence artificielle, aux centres de données et à la demande croissante de solutions de semi-conducteurs de plus en plus sophistiquées.

Dans le scénario de base élaboré, l’évaluation par la méthode DCF indique une juste valeur d’environ 1 904 € par action ASML. Avec un cours actuel d’environ 1 546 €, cela implique un potentiel de hausse d’environ 23 %.

Ce résultat suggère que, selon les hypothèses retenues, le marché ne reflète peut-être pas pleinement le potentiel de croissance à long terme d’ASML. La société présente en effet plusieurs caractéristiques qui justifient une valorisation supérieure : un leadership technologique exceptionnel, des barrières à l’entrée extrêmement élevées, la capacité à maintenir des marges supérieures à la moyenne, ainsi qu’une exposition à l’une des tendances technologiques les plus importantes de la décennie actuelle.

Dans le même temps, il est important de garder à l’esprit que, dans le cas des entreprises de grande qualité, une activité attractive ne signifie pas automatiquement une opportunité d’investissement attractive. La valorisation d’ASML dépend fortement de la capacité de l’entreprise à maintenir son rythme de croissance actuel, sa forte rentabilité et une demande soutenue pour les technologies de fabrication de semi-conducteurs les plus avancées.

Le facteur le plus important influençant la valeur future d’ASML reste l’expansion continue du marché des semi-conducteurs. Si les investissements liés à l’intelligence artificielle, aux centres de données et aux puces de nouvelle génération se poursuivent conformément aux attentes actuelles, ASML a le potentiel d’augmenter encore son chiffre d’affaires et de créer de la valeur ajoutée pour ses actionnaires.

D’un autre côté, la très grande qualité de l’activité implique que les attentes des investisseurs restent extrêmement élevées. Par conséquent, le simple fait de maintenir de solides résultats pourrait ne pas suffire : l’entreprise devra peut-être continuer à dépasser les attentes du marché afin de soutenir une nouvelle hausse de sa valorisation.

Une entreprise solide face à des attentes élevées

ASML reste l’une des entreprises les plus importantes de l’ensemble du marché des semi-conducteurs. Son importance tient non seulement à sa position unique dans le domaine de la lithographie de pointe, mais aussi au fait que ses résultats donnent un aperçu de la santé de l’écosystème technologique au sens large.

Le cycle d’investissement actuel, porté par l’intelligence artificielle, les centres de données et la demande croissante en puissance de calcul, crée un environnement très favorable à la poursuite du développement d’ASML. Des marges élevées, un bilan solide et d’énormes barrières à l’entrée font d’ASML une entreprise d’une qualité exceptionnelle.

Dans le même temps, les investisseurs doivent garder à l’esprit qu’une position concurrentielle aussi solide est déjà prise en compte dans les anticipations du marché. La question clé n’est pas de savoir si ASML est une excellente entreprise, mais si le marché des semi-conducteurs connaîtra une croissance suffisamment rapide pour justifier de nouvelles hausses de valorisation.

L’avenir d’ASML dépendra de l’équilibre entre deux forces : la force extraordinaire de son modèle économique et les attentes très élevées déjà intégrées dans le cours de son action.