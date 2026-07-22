Wall Street craint que le marché haussier de l'IA ait atteint son apogée. Les semi-conducteurs ont-ils déjà connu leurs meilleurs jours ?

Depuis des années, Wall Street attend des entreprises du secteur des semi-conducteurs bien plus que de simples résultats record : elle exige un rythme de croissance des chiffres d’affaires et des bénéfices qui ne cesse de s’accélérer. Cependant, un nombre croissant de signes suggère que le secteur des semi-conducteurs pourrait approcher le sommet de son cycle actuel de croissance des bénéfices et des chiffres d’affaires. Cela pourrait, à son tour, affaiblir progressivement la forte dynamique de marché généralement observée lors des grands cycles haussiers. Paradoxalement, même les résultats financiers records de TSMC et ses perspectives très favorables en matière d’IA pourraient ne pas suffire si les investisseurs en viennent à conclure que la phase de croissance la plus rapide du secteur est déjà derrière elle.

Points clés à retenir

Wall Street s’attend à ce que les entreprises du S&P 500 affichent une croissance de leurs bénéfices d’environ 23,6 % en glissement annuel au deuxième trimestre, bien que, historiquement, le taux de croissance final ait souvent atteint près de 29 %.

Le secteur des semi-conducteurs reste en tête en matière de croissance des bénéfices, mais les prévisions actuelles suggèrent que le deuxième trimestre 2026 pourrait marquer le pic du cycle actuel.

TSMC a annoncé des résultats trimestriels records et a revu à la hausse ses prévisions pour le troisième trimestre, confirmant une demande très forte pour les puces d’IA de pointe.

Malgré des fondamentaux solides, la réaction du marché a été mitigée, ce qui souligne que les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les taux de croissance futurs plutôt que sur les seuls bénéfices records.

Des bénéfices records pourraient ne plus suffire

La saison des résultats aux États-Unis a démarré très fort. Selon FactSet, les analystes s’attendent actuellement à ce que les entreprises du S&P 500 affichent une croissance de leurs bénéfices de 23,6 % en glissement annuel au deuxième trimestre. Si la tendance historique des surprises positives en matière de bénéfices se poursuit, le taux de croissance final pourrait dépasser 29 % — la meilleure performance trimestrielle depuis fin 2021.

Parallèlement, 89 % des entreprises ayant publié leurs résultats à ce jour ont dépassé les estimations de bénéfice par action. Le défi réside toutefois dans le fait que les marchés ont déjà intégré un scénario exceptionnellement optimiste. Les attentes sont particulièrement élevées dans les secteurs qui tirent l’essentiel de la croissance des bénéfices de l’indice, notamment celui des semi-conducteurs.

En conséquence, même une croissance des bénéfices de 30 % pourrait décevoir les investisseurs s’ils estiment que la dynamique de croissance du secteur commence à atteindre son apogée. Les prévisions de Wall Street suggèrent actuellement que la croissance des bénéfices des semi-conducteurs pourrait atteindre son point culminant au deuxième trimestre 2026.

Bien que les analystes s’attendent toujours à ce que les fabricants de puces enregistrent une croissance de leurs bénéfices d’environ 114 % en glissement annuel, les trimestres suivants devraient afficher un ralentissement progressif. Cela n’implique pas une détérioration des fondamentaux, mais reflète plutôt des comparaisons de plus en plus difficiles à l’issue de l’essor alimenté par l’IA. Les investisseurs se concentreront donc non seulement sur la capacité des entreprises à dépasser les attentes, mais aussi sur leur capacité à relever une nouvelle fois leurs prévisions pour les trimestres à venir.

Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P., Apollo Global Management

TSMC démontre la puissance de l’IA, mais suscite également des attentes accrues

La semaine dernière, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance a une nouvelle fois démontré pourquoi il reste l’un des principaux bénéficiaires de l’essor mondial de l’IA. TSMC a vu son chiffre d’affaires du deuxième trimestre progresser de 36 % en glissement annuel pour atteindre 40,2 milliards de dollars, tandis que son résultat net a bondi de 77 %. La direction a également revu à la hausse ses prévisions pour le troisième trimestre, tablant sur un chiffre d’affaires compris entre 44,6 et 45,8 milliards de dollars et une marge brute de 65 à 67 %.

Le PDG de TSMC a également souligné que la demande en puces d’IA les plus avancées devrait rester très forte au moins jusqu’en 2029–2030. Fondamentalement, il y a encore peu de signes d’un ralentissement des performances opérationnelles de l’entreprise.

Ironiquement, cependant, ces résultats exceptionnels placent également la barre plus haut pour l’ensemble du secteur des semi-conducteurs. Plus les leaders du marché affichent de bonnes performances, plus il devient difficile, au cours des trimestres à venir, de générer des surprises à la hausse significatives.

ASML et TSMC montrent que l’IA continue de stimuler les fondamentaux du secteur

Les résultats de TSMC confirment également que les revenus les plus importants du secteur continuent de provenir de ses technologies de fabrication les plus avancées. Le procédé en 3 nm représente déjà environ 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, tandis que les technologies inférieures à 7 nm génèrent environ 77 % du chiffre d’affaires total. Parallèlement, TSMC a commencé à déployer son procédé en 2 nm, qui devrait devenir un autre moteur de croissance majeur dans les années à venir — ce qui démontre une fois de plus que la demande en matière d’IA continue de se traduire par des résultats commerciaux tangibles.

Les résultats d’ASML dressent un tableau similaire. Le leader des équipements de lithographie reste un fournisseur essentiel de l’industrie mondiale des semi-conducteurs, bénéficiant d’une demande record pour les équipements utilisés dans la fabrication des puces d’IA les plus avancées au monde. ASML et TSMC continuent tous deux de souligner que la principale contrainte du secteur n’est plus la demande, mais la vitesse à laquelle les capacités de production peuvent être augmentées.

Les données suggèrent donc que les fondamentaux du secteur des semi-conducteurs restent très solides. Néanmoins, les marchés récompensent de plus en plus les entreprises non seulement pour leurs meilleurs résultats, mais aussi pour leur capacité à maintenir des taux de croissance exceptionnels sur plusieurs années. Cette distinction pourrait déterminer quelles entreprises continueront à mener le marché haussier de l’IA — et lesquelles commenceront à perdre de leur élan. Il convient également de rappeler que l’action Cisco a baissé à la suite de l’éclatement de la bulle Internet en 2000, alors même que l’entreprise continuait d’afficher un chiffre d’affaires et des bénéfices records, ce qui illustre le fait que des fondamentaux exceptionnels ne se traduisent pas toujours par une hausse du cours des actions.

Action TSMC (TSM.US, intervalle D1)

Source: xStation5

Eryk Szmyd, analyste des marchés financiers chez XTB