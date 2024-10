Bear Market : définition trading

Temps de lecture: 3 minute(s)

Le terme bear market désigne en trading une phase où le marché est en déclin, avec une baisse prolongée des prix des actifs, tels que les actions, les obligations ou les matières premières. Pour les investisseurs, comprendre ce phénomène permet d’anticiper les tendances et d'ajuster leurs stratégies d'investissement.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Qu’est-ce qu’un bear market ? Un bear market survient lorsque les prix des actifs chutent d’au moins 20 % par rapport à leur dernier sommet, et ce, pendant une période prolongée. Contrairement au bull market (marché haussier), le bear market traduit une dynamique de marché négative alimentée par la méfiance des investisseurs et une perte généralisée de confiance. Ce phénomène peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, et se manifeste généralement en période de récession ou de ralentissement économique. Les caractéristiques principales d’un bear market Lorsqu’un marché entre dans une phase de bear market, les investisseurs adoptent un comportement de fuite face au risque. Ils préfèrent réduire leur exposition aux actions et se tournent vers des actifs plus sûrs, comme l’or ou les obligations d’État. Cela reflète une anticipation pessimiste des performances futures des entreprises, notamment en raison d'un ralentissement de la croissance économique ou d'événements mondiaux tels qu'une pandémie, comme celle observée en 2020. Les causes d’un bear market Les bear markets peuvent être déclenchés par plusieurs facteurs économiques et géopolitiques. Parmi les causes fréquentes figurent une forte hausse du chômage, un ralentissement du PIB, ou encore des crises majeures comme les guerres ou les pandémies. Par exemple, en 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué une chute brutale des marchés financiers, marquant le début d’un bear market mondial. La psychologie des investisseurs joue également un rôle central. Lorsque les perspectives économiques se détériorent, la panique s'installe. La vente massive d'actions en réaction à des prévisions négatives peut entraîner un effondrement rapide des prix, accentuant ainsi la spirale baissière. Bon à savoir : attention à ne pas confondre un bear market avec une simple correction de marché. Une correction implique une baisse des prix de moins de 20 % et sur une période plus courte, généralement inférieure à deux mois. Si les corrections offrent souvent des opportunités d’achat, les bear markets nécessitent une prudence accrue car il est difficile de prédire le point bas de la tendance. Les conséquences d’un bear market Les bear markets sont généralement synonymes de ralentissement économique. Un effondrement des marchés boursiers peut engendrer une hausse du chômage, une baisse des dépenses des ménages et une diminution de la consommation. Ces facteurs contribuent à affaiblir encore davantage l’économie, créant un cercle vicieux. Un bear market traverse quatre phases distinctes : Phase initiale : les prix sont élevés, et les investisseurs commencent à prendre leurs bénéfices.

: les prix sont élevés, et les investisseurs commencent à prendre leurs bénéfices. Chute rapide : les prix des actions baissent fortement, accompagnés d’une détérioration des indicateurs économiques.

: les prix des actions baissent fortement, accompagnés d’une détérioration des indicateurs économiques. Intervention des spéculateurs : certains investisseurs tentent de tirer profit des fluctuations du marché.

: certains investisseurs tentent de tirer profit des fluctuations du marché. Stabilisation : les prix cessent de chuter et des nouvelles positives encouragent le retour progressif des investisseurs . Investir pendant un bear market peut s’avérer risqué, notamment en raison de la volatilité des marchés. Certaines stratégies permettent néanmoins de limiter les pertes. La diversification du portefeuille en optant pour des actifs défensifs, comme les obligations ou les matières premières, est une approche prudente. Par ailleurs, la vente à découvert (short selling) permet de tirer profit des baisses des marchés, mais cette technique reste risquée et réservée aux investisseurs expérimentés. Rendez-vous sur la XTB Academy pour aller plus loin.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."