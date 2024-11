Comment gérer un portefeuille d'actions et d'ETF ?

Temps de lecture: 16 minute(s)

Les principaux enseignements

Un portefeuille d'investissement doit être constitué de différentes catégories d'actifs (actions, obligations et liquidités) afin d'atténuer les risques et d'optimiser les rendements. Il est donc important de comprendre le rôle de chaque actif et la manière dont il réagit aux conditions du marché.

Les investisseurs doivent se fixer des objectifs financiers clairs. Ils doivent évaluer leur tolérance au risque. Enfin, il leur est essentiel de tenir compte de leur horizon temporel, pour définir une répartition stratégique des actifs, en équilibrant la croissance et la sécurité, afin d'aligner leur portefeuille sur leurs objectifs d'investissement et leur tolérance au risque.

Comment gérer efficacement votre portefeuille d'investissement ? Il vous faudra le rééquilibrer régulièrement, faire face à la volatilité des marchés dans une perspective à long terme, comprendre les implications fiscales et, éventuellement, solliciter des conseils professionnels pour optimiser la croissance et répondre aux besoins en matière de planification de la retraite.

Comprendre les fondamentaux des portefeuilles d'investissement

Naviguer sur le marché boursier sans comprendre les principes fondamentaux d'un portefeuille d'investissement revient à essayer de lire un livre dans une langue que l'on ne comprend pas. Un portefeuille d'investissement est un ensemble d'investissements financiers, avec notamment :

Les actions

Les matières premières

Les obligations

Les ETFs

Les liquidités

Ces investissements sont sélectionnés avec précision, et diversifiés dans différentes classes d'actifs afin d'atténuer les risques et de maximiser les rendements. Voyez cela comme une symphonie financière, dans laquelle chaque instrument joue un rôle essentiel.

La diversification est un élément clé de toute stratégie d'investissement. Elle consiste à répartir ses œufs dans différents paniers ou plutôt, en termes financiers, à investir dans différentes catégories d'actifs telles que les actions, les obligations et les liquidités. Cette diversification est essentielle pour trouver un équilibre entre la croissance et le risque dans un portefeuille d'investissement. Comprendre la corrélation entre les différentes classes d'actifs et la façon dont elles réagissent aux conditions du marché est donc essentiel pour mener une stratégie de diversification efficace.

Définir ses objectifs financiers

Vous êtes-vous déjà retrouvé perdu dans un voyage sans destination ? Dans un parcours d'investissement, il peut vous arriver la même chose si vous ne définissez pas des objectifs financiers clairs. Pour obtenir de bons résultats, il est crucial d'avoir un cap financier clair avant de choisir une stratégie d'investissement. Vos objectifs financiers agissent comme une étoile : elle vous guide vers les investissements les plus appropriés en termes de risque et d'échéance.

Imaginez que vous vous fixiez comme objectif financier d'épargner 1 000 000 €. Vous décidez d'investir 10 000 € par an pendant 29 ans, en visant un rendement annuel de 8 %. Cet objectif clair peut guider votre stratégie d'investissement et vous aider à vous y tenir. Se fixer des objectifs clairs est particulièrement important pour les jeunes adultes, qui doivent faire preuve de patience en matière d'investissement et examiner régulièrement leur évolution pour éviter de prendre des décisions prématurées.

Évaluer sa tolérance au risque

Vous sentez-vous mal à l'aise dans les montagnes russes ? Ou bien appréciez-vous les sensations fortes qu'elles vous offrent ? Votre réaction aux montagnes russes est comparable à votre réaction émotionnelle au risque d'investissement. Votre tolérance au risque reflète votre capacité émotionnelle à faire face aux baisses des marchés. Elle détermine dans quelle mesure vous êtes à l'aise avec les fluctuations potentielles du marché. Il s'agit de comprendre le niveau de risque financier que vous pouvez supporter sans vous inquiéter.

Voici les principaux facteurs à prendre en compte pour déterminer votre tolérance au risque :

Votre âge

vos revenus

Le temps qui vous sépare de la retraite

Votre réaction émotionnelle aux changements du marché

Comprendre sa tolérance au risque permet de faire des choix d'investissement éclairés et de s'en tenir à la stratégie d'investissement choisie face aux fluctuations du marché. Si vous pouvez supporter l’effet “montagnes russes” des investissements plus risqués, alors vous pourriez être récompensé par des rendements plus élevés.

Le rôle de l'horizon temporel dans l'investissement

En matière d'investissement, le temps constitue un facteur fondamental. Votre horizon temporel joue un rôle important dans l'élaboration de votre stratégie d'investissement. Investir en maîtrisant son horizon temporel, c'est savoir dans combien de temps on prévoit d'atteindre ses objectifs financiers. Ainsi, si vous épargnez pour financer les études supérieures d'un enfant, votre horizon temporel peut être de 10 ans. Si vous investissez en vue de la retraite, votre horizon peut être de 30 ans ou plus.

Les investisseurs disposant d'un horizon temporel plus long peuvent se permettre de prendre plus de risques. Ils peuvent adapter la répartition de leurs actifs pour y inclure une plus grande proportion d'actions ou d'autres investissements plus risqués. Ceux-ci ont un potentiel de rendement plus élevé, mais peuvent connaître une plus grande volatilité à court terme. Les investisseurs à long terme peuvent bénéficier de la tendance historique à la hausse du marché boursier et ont l'avantage de ne pas avoir à surveiller activement les fluctuations du marché à court terme.

Élaborer son plan d'allocation d'actifs

Avec des objectifs financiers clairs, une bonne compréhension de votre tolérance au risque et un horizon temporel bien défini, vous êtes désormais prêt à élaborer votre plan d'allocation d'actifs. L'allocation d'actifs consiste à répartir vos investissements entre différents types d'actifs :

actions

obligations

biens immobiliers

liquidités

matières premières

Varier son portefeuille permet d'atténuer les risques et de s'aligner sur ses objectifs d'investissement. C'est un peu comme planifier un régime alimentaire équilibré pour atteindre ses objectifs de santé.

La composition de votre portefeuille d'investissement est influencée par votre tolérance au risque. Voici quelques facteurs à prendre en compte :

Les investisseurs plus conservateurs peuvent privilégier les obligations et les actions à dividendes.

Les investisseurs ayant une plus grande tolérance au risque peuvent opter pour les actions de croissance en raison de leur profil de risque et de rendement plus élevé.

La diversification entre les différentes classes d'actifs est une stratégie cruciale pour gérer le risque, en particulier lorsque les conditions du marché sont incertaines.

Un équilibre entre croissance et sécurité

Trouver un juste équilibre entre croissance et sécurité dans votre portefeuille, c'est un peu comme marcher sur une corde raide. D'un côté, il y a les actions de croissance qui peuvent augmenter rapidement, mais qui comportent également un risque plus élevé. De l'autre, des investissements plus sûrs, comme les obligations, offrent des rendements réguliers au fil du temps. Les actions de croissance sont optimales pour les investisseurs ayant une tolérance élevée au risque ou pour tous ceux dont la stratégie à long terme est d'au moins trois à cinq ans.

L'équilibre de votre portefeuille évolue avec le temps. En tant que jeune investisseur, la répartition initiale de votre portefeuille peut se tourner davantage vers les actions et les ETF axés sur la croissance, qui sont plus adaptés aux premiers stades de l'investissement en raison de la période de récupération plus longue dont vous disposez. En gagnant en âge, vous pouvez vous tourner vers les obligations et les actifs à revenu fixe afin de réduire la volatilité de votre portefeuille.

Incorporation de titres à revenu fixe

Les titres à revenu fixe, comme les obligations, sont les tortues dans la course contre les lièvres des actions de croissance. S’ils ne sont pas nécessairement synonymes de gains importants, ils offrent des rendements réguliers dans le temps. Les obligations sont des prêts accordés à des entreprises ou à des gouvernements qui sont remboursés au fil du temps avec des intérêts. Elles sont considérées comme des investissements plus sûrs que les actions, dont les rendements sont plus faibles.

S'aventurer dans les investissements alternatifs

Au-delà des sphères traditionnelles des actions et des obligations se cache le monde des investissements alternatifs. Ces investissements, comme le capital-investissement, les métaux précieux et les crypto-monnaies, offrent une diversification supplémentaire à un portefeuille. Considérez-les comme les épices de votre curry d'investissement : elles ajoutent des saveurs uniques et rehaussent le goût général de votre portefeuille.

Investir dans l'immobilier est un placement alternatif très populaire. Il est possible d'y investir par l'intermédiaire de plateformes de crowdfunding ou de fonds de placement immobilier (FPI), qui permettent tous deux de l'intégrer dans un portefeuille diversifié. Toutefois, comme tout investissement, l'immobilier comporte sa part de risques, tels que le manque de diversification et les coûts d'entretien.

L'élargissement de l'empreinte géographique d'un portefeuille d'investissement permet de saisir de multiples opportunités et d'atténuer les biais liés au pays d'origine.

Choisir les bons instruments financiers

Un menuisier dispose d'une boîte à outils remplie d'outils différents, pour effectuer des tâches différentes. Et vous, en tant qu'investisseur, vous disposez d'une variété d'instruments d'investissement pour faire fructifier votre portefeuille. Ces instruments, tels que les fonds communs de placement, les ETF et les actions individuelles, présentent leurs propres avantages et peuvent être utilisés en fonction de votre stratégie et de vos objectifs d'investissement.

Les Organismes de Placement Communs et les ETF présentent des caractéristiques et des avantages différents :

Les fonds communs de placement sont souvent gérés de manière active. Ils nécessitent un investissement minimum.

Les ETF sont généralement gérés passivement. Ils peuvent être négociés comme des actions.

Les ETF offrent la flexibilité de négocier comme des actions et peuvent être un moyen peu coûteux de diversifier un portefeuille.

Investir dans des fonds d'actions demande moins d'efforts de suivi et de gestion que de détenir des actions individuelles.

Les fonds d'actions offrent des rendements stables et fournissent un rendement moyen pondéré de toutes les sociétés incluses dans le fonds.

Les fonds communs de placement : la diversification, en toute simplicité

Les fonds communs de placement ressemblent un peu à un buffet dans un restaurant. Ils offrent une grande variété d'investissements en un seul endroit, gérés par un gestionnaire de fonds professionnel, ce qui permet aux investisseurs de disposer d'un portefeuille diversifié. Vous pouvez choisir entre des fonds gérés activement, qui visent à surperformer le marché grâce à la sélection d'experts, et des fonds indiciels, qui suivent un indice de référence.

Les fonds à gestion passive ou les portefeuilles prêts à l'emploi créés par des experts offrent une solution d'investissement qui permet de gagner du temps aux personnes qui préfèrent ne pas se lancer dans des recherches approfondies. Certains fonds communs de placement, comme les fonds à date cible, peuvent se rééquilibrer automatiquement au fil du temps, en fonction de l'horizon de temps souhaité par l'investisseur.

Fonds négociés en bourse (ETF): Flexibilité et contrôle

En revanche, les fonds négociés en bourse (ETF), eux, sont plutôt comme un menu à la carte au restaurant. Ils offrent la possibilité de construire un portefeuille diversifié qui peut suivre différents indices boursiers. L'investissement passif, qui vise à reproduire les rendements d'un indice boursier, est une stratégie de base facilitée par de nombreux ETF.

Créer et piloter un portefeuille d'etf indiciels peut être une approche simple et efficace pour réussir un investissement à long terme. Il s'agit de faire un choix stratégique dans le menu et de s'y tenir, plutôt que de passer constamment d'un plat à l'autre.

Actions individuelles : les avantages de la propriété directe

En investissant directement dans des actions individuelles, vous éprouvez un sentiment de propriété. Vous possédez une partie de l'entreprise. De plus, vous pouvez bénéficier d'avantages comme les dividendes, qui sont les bénéfices de l'entreprise distribués aux actionnaires. Les entreprises les plus performantes versent parfois 3 ou 4 % de dividendes par an.

Investir dans des actions comporte le risque de ne pas obtenir de bénéfices garantis en raison de difficultés telles que :

les fluctuations du marché

les changements économiques

les changements de politique

les événements mondiaux majeurs

Une analyse efficace des actions requiert une combinaison de processus analytiques afin de mieux comprendre les risques et les rendements potentiels.

Les marchés ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Ils peuvent parfois être agités, avec des prix qui fluctuent à la hausse et à la baisse. C'est ce que l'on appelle la volatilité des marchés. Pour s'en affranchir, il faut faire preuve d'habileté et de patience. La volatilité et l'incertitude accrues sont devenues des caractéristiques clés du nouveau paysage de l'investissement, en partie en raison de facteurs tels que l'incertitude de l'inflation et les changements de politique.

Il est recommandé d'investir dans une perspective à long terme pour atténuer les effets de la volatilité. Historiquement, les investissements à long terme dans le S&P 500 ont été rentables pour les particuliers sur une période de 20 ans. Malgré les baisses des marchés, il est essentiel de maintenir l'investissement pendant ces périodes, car cela permet de réaliser des gains à long terme et de surmonter les pertes à court terme.

Rééquilibrage stratégique : Maintenir votre portefeuille sur la bonne voie

Tout comme un navire doit ajuster son cap en fonction des courants et des vents, votre portefeuille d'investissement doit être rééquilibré régulièrement pour garder sa trajectoire. Pour maintenir un portefeuille stable dans le temps et conforme aux objectifs de l'investisseur, il est important de rééquilibrer activement le portefeuille en vendant les actifs performants et en réinvestissant conformément au cadre d'allocation d'actifs cible.

La croissance durable d'un portefeuille est soutenue par le réinvestissement des dividendes pour tirer parti des intérêts composés, et par des contributions régulières qui bénéficient de l'étalement des coûts. Un examen annuel de leur portefeuille permet aux investisseurs de procéder aux ajustements nécessaires pour rester sur la bonne voie. Enfin, le maintien d'une réserve aide à traverser la volatilité du marché sans s'écarter de la stratégie d'investissement à long terme.

Intégrer les aspects fiscaux à votre stratégie

Les impôts peuvent représenter une part importante du rendement de vos investissements. Ignorer les implications fiscales peut revenir à ignorer l'éléphant dans la pièce. Les ETF peuvent être plus efficaces sur le plan fiscal que les fonds communs de placement en raison d'une rotation plus faible et du processus de création/rachat en nature, qui peut réduire les événements imposables.

Les plus-values à court terme sont imposées comme des revenus ordinaires, avec des taux pouvant atteindre 37 %, tandis que les plus-values à long terme sont imposées à des taux réduits de 0 %, 15 % ou 20 %. Un particulier peut utiliser stratégiquement les abattements fiscaux annuels et les exonérations pour répondre à ses besoins de revenus sans avoir à payer d'impôt sur les plus-values. Il est essentiel que les clients comprennent tous les coûts liés aux conseils financiers pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause.

L'état d'esprit de l'investisseur : Patience et persévérance

L'investissement n'est pas qu'une question de chiffres ou de marchés. C'est aussi une question d'état d'esprit. La patience et la persévérance sont des qualités essentielles d'un bon investisseur. Les rendements composés peuvent accroître considérablement le patrimoine avec le temps lorsque les investissements sont maintenus à long terme. Le réinvestissement des dividendes peut faire croître un portefeuille d'investissement de manière exponentielle grâce aux effets de la capitalisation.

L'investissement à long terme exige de résister aux baisses du marché et d'être patient dans l'attente d'une reprise et d'une croissance potentielles. En augmentant régulièrement ses investissements lorsque les prix sont bas grâce à des plans d'épargne réguliers, on peut acquérir des actions à de meilleurs prix, ce qui est bénéfique pour les investisseurs lorsque le marché se redresse.

Tirer parti des conseils de professionnels

Vous n'essaieriez pas de résoudre un problème automobile complexe sans l'aide d'un mécanicien, n'est-ce pas ? C’est la même chose dans la finance : l'avis d'un conseiller financier peut s'avérer inestimable dans le monde complexe de l'investissement. Il est recommandé aux investisseurs qui ont besoin d'aide pour évaluer leur tolérance au risque, leurs objectifs futurs et la gestion de leur portefeuille de faire appel à un conseiller financier.

Un conseiller financier peut s’avérer être un outil précieux dans votre boîte à outils d'investissement. Voici quelques éléments clés à prendre en compte lors du choix d'un conseiller financier :

Ils doivent être enregistrés auprès des autorités de conduite financière locales ou établissements financiers.

Pour que les clients puissent prendre des décisions en connaissance de cause, il est essentiel qu'ils comprennent tous les coûts liés aux conseils financiers.

Construire l'avenir : Les jeunes investisseurs et la planification de leur retraite

Plus tôt vous commencez à investir, mieux c'est. Commencer à investir tôt permet aux investisseurs de mieux tirer parti de la puissance de la capitalisation. Et cela augmente considérablement la valeur potentielle de leur fonds de retraite. Retarder vos investissements d'une décennie peut diminuer considérablement les rendements potentiels à long terme, ce qui pourrait réduire de moitié l'épargne finale.

À l'approche de la retraite, les investisseurs ajustent généralement leurs portefeuilles vers des investissements plus conservateurs, en équilibrant le potentiel de croissance avec le besoin de stabilité et de revenu. Les jeunes investisseurs profitent des baisses du marché, car ils peuvent acquérir davantage d'actifs à des prix plus bas. Même de petites augmentations des rendements annuels peuvent prolonger de manière significative la durée de leur fonds de retraite, sans avoir à s'inquiéter des possibilités de perdre de l'argent.

Au-delà des fondamentaux : techniques avancées d'optimisation du portefeuille d’investissement

Vous maîtrisez les principes de base de l'investissement ? Il est temps d'explorer des techniques de portefeuille plus avancées. L'investissement axé sur la valeur consiste à rechercher des actions sous-évaluées sur la base de données fondamentales telles que le chiffre d'affaires, la marge bénéficiaire et la force concurrentielle, et convient aux investisseurs à long terme. L'investissement axé sur la croissance se concentre sur les entreprises qui devraient croître à un rythme supérieur à la moyenne. Bien qu'il puisse offrir des récompenses potentiellement illimitées, il s'accompagne également d'un risque plus élevé, ce qui convient particulièrement aux perspectives de marché optimistes.

L'investissement dynamique cible les titres qui suivent une tendance haussière, en utilisant l'analyse technique et des stratégies de négociation fondées sur des données. Il vise des gains à court terme, mais nécessite une gestion active et une tolérance aux pertes potentielles. On observe une rotation notable de l'investissement de croissance vers l'investissement de valeur, ce qui nous indique la nécessité pour les investisseurs d'adapter leurs stratégies à l'évolution des conditions du marché.

Résumé

Comment gérer un portefeuille d’actions ? Il faut savoir que l'investissement est un voyage, pas une destination. Investir implique de comprendre les fondamentaux de la finance, d'élaborer des stratégies, de sélectionner les bons véhicules, de naviguer dans la volatilité des marchés et de tirer parti des conseils d'un professionnel. Il faut faire preuve de patience et de persévérance, et bien comprendre ses objectifs financiers, sa tolérance au risque ainsi que son horizon temporel. Avec ces outils dans votre boîte à outils d'investissement, vous pouvez naviguer en toute confiance vers un avenir financier sûr.