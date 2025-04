Comment investir dans le Bitcoin ?

Temps de lecture: 14 minute(s)

Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus populaire sur le marché. Dans cet article, vous découvrirez les différentes méthodes pour investir sur le marché de la plus ancienne crypto-monnaie

Investir dans le Bitcoin est souvent synonyme du fait même de posséder des crypto-monnaies. Cependant, les investissements sur ce marché ne se limitent pas à la simple possession de crypto-monnaies. Il existe plusieurs façons d'investir dans le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Actuellement, le Bitcoin remplit principalement des fonctions d'investissement et de spéculation. Il est utilisé pour effectuer des transactions financières dans une bien moindre mesure, et pour les seuls paiements, l'utilisation du Bitcoin est quasiment marginalisée. Du fait que le BTC est essentiellement utilisé à des fins d'investissement et de spéculation, le Bitcoin se distingue par une forte volatilité des prix, ce qui attire de plus en plus de nouveaux groupes de spéculateurs sur ce marché.

Vous pouvez investir dans le Bitcoin de plusieurs manières - à la fois indirectement et directement, par exemple en achetant une fraction de BTC sur une bourse de crypto-monnaies. Cependant, compte tenu de la popularité croissante des crypto-monnaies et de la croissance dynamique de leur valorisation, on peut conclure qu’il est important d’en inclure au moins une partie dans un portefeuille d'investissement bien diversifié. En effet, compte tenu de l'offre rigidement définie de Bitcoin, ainsi que du nombre croissant d'applications des crypto-monnaies restantes, on peut en déduire que la valorisation du marché continuera de croître.

Investir dans le Bitcoin sur la bourse de crypto-monnaie

L'utilisation de plateformes spécialisées dans l’achat de crypto-monnaies pour investir dans le Bitcoin reste l'un des moyens les plus populaires de s'exposer aux monnaies numériques. Les bourses de crypto-monnaies ne diffèrent pas des bourses traditionnelles, comme la Bourse de Varsovie ou la Bourse de New York. La différence principale réside dans la possibilité de trader les crypto-monnaies 7 jours/ 7, 24h/24.

Lorsque vous investissez dans le Bitcoin via une bourse de crypto-monnaies, il convient de rappeler que seules certaines d’entre elles sont correctement réglementées. Cependant, cela ne protège pas complètement les investisseurs contre d'éventuelles fraudes et vols de fonds, car de nombreuses bourses populaires ont été victimes de cyber attaques et/ou ont fait faillite. Le cas le plus notoire a été la faillite de Mt. Gox, la bourse de cryptos japonaise qui était responsable d'environ 70% de toutes les transactions Bitcoin dans les années 2013-2014. Également en Pologne, Bitmarket.pl, bourse bien connue et très appréciée, s’est effondrée et a annoncé ses «problèmes de liquidité» à la mi-2019. De tels cas ne font que confirmer l’importance de la sécurité dans le trading de crypto-monnaies. C'est pourquoi la façon dont vous stockez vos cryptos est si importante - les portefeuilles spéciaux permettent un stockage sécurisé. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l'article "Bitcoin - comment commencer".

Investir dans le Bitcoin à travers les CFD

Les CFD (contract for differences) sont des instruments dérivés qui permettent de s'exposer à un actif donné sans avoir besoin de l'acheter. Dans le cas d’un CFD, vous ne possédez pas l'instrument impliqué dans la transaction, vous ne faites que spéculer sur son prix. De plus, les CFD sont des produits à effet de levier, ce qui signifie que même avec un capital relativement faible, une exposition au marché beaucoup plus importante peut être obtenue, ce qui peut entraîner un rendement tout aussi élevé. Cependant, le levier financier est souvent comparé à une arme à double tranchant et pour cause. Dans le cas par exemple d'une analyse erronée, en prenant la position opposée à la situation actuelle du marché, les pertes possibles seront également plus importantes. Vous pouvez en savoir plus sur les CFD dans cet article.

Les CFD constituent un choix parfait pour ceux qui spéculent sur le prix du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, ou pour ceux qui souhaitent investir dans le Bitcoin sans avoir à créer des portefeuilles de crypto-monnaies ou à s'inscrire sur une bourse crypto spécialisée. Est-il facile d'investir dans le Bitcoin via les CFD ?

L'offre complète de CFD sur crypto-monnaies chez XTB est disponible ici, ou en vous connectant à xStation 5 et en sélectionnant l'onglet CRT dans la fenêtre Marchés.

La fenêtre Marchés sur la plateforme xStation 5 fournit les informations les plus importantes sur l'actif sélectionné - prix d'achat, prix de vente, spread et profondeur du marché.

L'utilisation de la fenêtre Marchés est la méthode la plus simple d'achat rapide ou de vente à découvert de CFD sur Bitcoin. Néanmoins, afin de déterminer correctement le niveau des ordres d’entrée et sortie, il convient d'utiliser la fenêtre Graphique. Des outils d'analyse technique avancés, que l'on trouve également sur xStation 5, peuvent également être d’une grande aide pour investir.

Veuillez noter que les informations et les études basées sur des données ou des résultats historiques ne garantissent pas les bénéfices futurs.

Investir dans le Bitcoin via des CFD est similaire à l’investissement dans les actions, matières premières ou indices. Cependant, il convient de garder à l'esprit que le marché des crypto-monnaies est spécifique. Bitcoin, Ethereum ou d'autres cryptos se distinguent par une forte volatilité. Il est important de garder cela à l'esprit lors de l'utilisation de CFD, car une volatilité élevée et l'effet de levier financier présent dans le cas des CFD peuvent entraîner à la fois des bénéfices spectaculaires et des pertes importantes sur le compte.

Investissements indirects dans le Bitcoin

Investir dans le Bitcoin par le biais de CFD ou d'une bourse de crypto-monnaies spécialisée est suffisant pour s'exposer à ce marché. Cependant, le même effet peut être obtenu indirectement - en investissant dans des entreprises fortement liées aux monnaies numériques.

Investir dans les actions d'une bourse de crypto-monnaies ou d'une entreprise chargée de créer une application où il est possible de stocker du Bitcoin en toute sécurité ? C’est possible grâce à la large offre de XTB – parmi des milliers d'entreprises disponibles, vous pouvez trouver celles qui sont plus ou moins corrélées avec le marché de la crypto-monnaie. Sur quelles entreprises investir si nous voulons obtenir une exposition indirecte au Bitcoin ?

Coinbase - est l'une des plateformes les plus connues au monde. Les actions du géant sont entrées en bourse sur le Nasdaq en avril 2021. Début août, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2,03 milliards de dollars. Dans le même temps, les bénéfices nets de Coinbase ont dépassé 1,6 milliard de dollars. Ces résultats peuvent paraître étonnants et sont une nouvelle confirmation de l'évolution des tendances. Les actions Coinbase peuvent être trouvées sur la plateforme xStation 5 sous le ticker COIN.US.

Square – est une société dédiée à la création de Cash App, une application qui permet l'achat, la vente, le transfert et le stockage sécurisé de crypto-monnaies. Dans son rapport du deuxième trimestre 2021, Square a annoncé que son chiffre d'affaires avait triplé pour atteindre 2,72 milliards de dollars. Le bénéfice net de la société est passé à 55 millions de dollars au cours de cette période, contre seulement 17 millions de dollars l'année dernière. La société a bénéficié non seulement d'une augmentation significative de la valorisation du Bitcoin en 2021, mais également de la croissance continue du nombre d'utilisateurs actifs. Les actions Square peuvent être trouvées sur la plateforme xStation 5 sous le ticker SQ.US.

Marathon Digital Holdings - est une entreprise qui s'occupe du minage de nouveaux Bitcoins. En août 2021, Marathon a annoncé l'achat de 30 000 nouvelles machines de minage de crypto-monnaies spécialisées pour près de 121 millions de dollars. Cet achat se traduira certainement par une augmentation notable de la puissance de calcul totale de l'entreprise, ce qui donne à Marathon Digital Holdings une chance de devenir l'une des plus grandes mines de Bitcoin au monde. À la mi-2021, la société a miné en moyenne 654 BTC par trimestre. Les actions Marathon Digital Holdings peuvent être trouvées sur la plateforme xStation 5 sous le ticker MARA.US.

Riot Blockchain - tout comme Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain s'occupe du minage de nouveaux Bitcoins. L'entreprise veut devenir la plus grande mine de BTC en Amérique du Nord. Rien qu'en juillet 2021, Riot a miné 444 BTC, soit 771 % de plus que l'année dernière. Tout comme Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain investit également dans de nouvelles machines de minage de crypto-monnaies. Les actions Riot Blockchain peuvent être trouvées sur la plateforme xStation 5 sous le ticker RIOT.US.

Cycle de prix du Bitcoin

Lorsqu'on investit dans le Bitcoin, on peut souvent entendre que la plus ancienne des crypto-monnaies est susceptible de maintenir un certain cycle. Ce cycle apparaît dans la seule essence du Bitcoin - nous parlons de réduction de moitié (de la récompense du minage d’un bloc sur la blockchain) ou halving. En utilisant une définition que l'on peut trouver dans le glossaire Bitcoin : le Halving est le moment où la récompense pour les mineurs de Bitcoin est réduite de moitié. La réduction de moitié a lieu automatiquement après l'ajout de 210 000 blocs supplémentaires à la blockchain Bitcoin, ce qui se produit environ tous les quatre ans.

Le cycle de volatilité du Bitcoin ressemble souvent à une forte reprise suivie d'un ralentissement économique. Le prix augmente très fortement et presque continuellement jusqu'à ce que des informations négatives apparaissent ou qu'il n'y ait plus d'acheteurs. Ensuite, les détenteurs de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies décident de quitter le marché et, en raison de sa liquidité limitée, doivent réduire de plus en plus les prix de vente, ce qui entraîne souvent des baisses d'une dizaine, voire de plusieurs dizaines de pour cent. Une vague de ventes est suivie d'une vague de stagnation qui, dans le cas du marché des crypto-monnaies, peut durer plusieurs dizaines de mois.

Ci-dessus, vous pouvez voir le graphique hebdomadaire Bitcoin avec des lignes verticales, qui marquent les deux derniers Halving du BTC. Si le principe clé de l'analyse technique, à savoir "l'histoire se répète", s’avère être vrai, on peut supposer que le sommet de prix du Bitcoin a déjà été atteint dans le cycle actuel.

Lors du cycle précédent, qui avait commencé en 2016, le pic avait été créé 17 mois après la réduction de moitié (halving). Dans le cycle actuel, le pic d'env. 64 000 USD a été créé à peine 11 mois après le dernier halving, et le dix-septième mois du cycle commence début octobre 2021. Le fait que le Bitcoin n'ait pas été en mesure de créer un nouveau pic peut indiquer la possibilité d'un marché baissier ou du moins une consolidation plus large.

Investir dans le Bitcoin – avantages et inconvénients

Compte tenu du fait que la valorisation du Bitcoin a augmenté de manière dynamique depuis le dernier halving, il est difficile d'ignorer ce marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir comprendre comment investir dans le bitcoin, et nous espérons que cet article aura répondu à cette question. Cependant, afin de résumer, nous avons préparé plusieurs arguments qui peuvent être considérés comme des avantages et inconvénients du marché des crypto-monnaies.

Avantages et inconvénients du Bitcoin

Diversification du risque – le marché des cryptomonnaies est peu corrélé aux actifs classiques comme les indices boursiers, les devises ou les matières premières. Investir dans le Bitcoin permet de diversifier le portefeuille de chaque investisseur, réduisant ainsi son exposition globale au risque.

Popularité croissante – il est difficile de ne pas avoir déjà entendu parler du Bitcoin. La popularité croissante du BTC et de l'ensemble du marché des crypto-monnaies se traduit par une augmentation de la capitalisation de l'ensemble du marché. Il existe une corrélation claire entre l'augmentation de la valorisation du Bitcoin et la popularité de la recherche de "Bitcoin" dans le moteur de recherche Google. Plus le Bitcoin est cher, plus les investisseurs veulent l'acheter dans l'espoir de profits rapides.

Taux de rendement potentiellement élevé – seulement cette année, le prix de Bitcoin a augmenté d'un peu plus de 33 %. Cependant, il suffit de remonter quelques années en arrière pour voir que peu de temps après le halving de 2016, le prix du BTC était inférieur à 700 USD. De nombreux détenteurs de Bitcoin s'attendent à ce que cette impressionnante tendance haussière se poursuive également dans les années à venir.

Inconvénients de l’investissement dans le Bitcoin

Volatilité et instabilité du marché – malheureusement, des taux de rendement élevés entraînent également une volatilité élevée, qui peut être très difficile à gérer. Lorsque vous investissez dans le Bitcoin, ou dans toute autre crypto-monnaie, vous devez être préparés à des changements de prix soudains de plusieurs dizaines de pour cent en une journée. Les investisseurs qui ont acheté du Bitcoin fin 2017 ne pouvaient le revendre avec profit qu'à la fin 2020 ! Lorsque vous investissez dans le Bitcoin, il faut s'attendre à une volatilité considérable.

Sensibilité à la spéculation et à la fraude – l'anonymat presque complet et l'absence d'entités réglementant le marché de la crypto-monnaie le rendent très sensible à tout type de manipulation de prix et/ou de fraude. Un tel risque est pratiquement inexistant dans le cas du trading de CFD. XTB est une société de courtage réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers en France.

Sécurité des fonds – le marché des crypto-monnaies est encore très jeune et se développe rapidement. Pour cette raison, les autorités de régulation rencontrent encore des problèmes d’ajustement de la réglementation et de bonne protection des investisseurs. Malheureusement, ce fait est souvent utilisé par les criminels qui volent des fonds (souvent en profitant de la naïveté humaine) de diverses manières. En raison de la nature spécifique du marché des crypto-monnaies, il est rare que les fonds perdus soient récupérés.

