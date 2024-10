Comment maîtriser les figures chartistes en bourse ?

Temps de lecture: 15 minute(s)

Une figure chartiste peut révéler des indications précieuses sur les tendances potentielles de hausse ou de baisse. XTB explore les aspects techniques de ces configurations graphiques, dévoilant comment les traders peuvent les utiliser pour optimiser leurs stratégies en bourse et mieux anticiper les fluctuations du marché. Si vous êtes novice en la matière, pensez à prendre connaissance du vocabulaire du trading avant de lire cet article. Trouvez la meilleure plateforme de trading avec XTB !

Qu'est-ce qu'une figure chartiste ? Une figure chartiste est une configuration technique reconnaissable sur les graphiques boursiers qui indique les tendances potentielles du marché. Formées par le mouvement des prix, ces figures sont capitales en analyse technique pour prédire les directions futures des cours. Elles se divisent en deux catégories principales : les figures de continuation et les figures de retournement. Les figures de continuation suggèrent que la tendance actuelle va se poursuivre, tandis que les figures de retournement signalent un changement possible dans la direction du marché. De telles configurations sont basées sur l'idée que les mouvements de prix suivent souvent des modèles prévisibles et reflètent la psychologie collective des traders. En identifiant ces figures, les traders peuvent mieux anticiper les mouvements de marché, déterminer des points d'entrée et de sortie stratégiques et gérer le risque de manière plus efficace. En complément des figures classiques, les figures harmoniques en trading apportent une dimension supplémentaire en intégrant les ratios de Fibonacci pour prédire les points de retournement avec une précision accrue. Ces figures, complexes et détaillées, sont particulièrement utiles pour affiner les stratégies de trading en identifiant les retournements potentiels et les niveaux de support et de résistance clés. Quelles sont les principales figures chartistes à connaître ? Pour interpréter avec efficacité les fluctuations des marchés financiers, comprendre les figures chartistes est un premier pas. Ces motifs, divisés en plusieurs types de figures, fournissent des indices précieux sur les dynamiques futures. L’analyse graphique trading est ici utilisée pour anticiper les prochaines tendances. Chaque catégorie de figure chartiste informe les traders sur la probable continuation, le changement ou l'incertitude de la tendance. Voici une liste des principales figures chartistes à connaître : Drapeau

Fanion

Rectangle

Épaule-tête-épaule

Double top et double bottom

Triple top et triple bottom

Diamant

Biseau

Triangle symétrique

Pennant Afin de les explorer plus en détail, il ne vous reste plus qu’à vous référer à la section correspondante ci-dessous. Quelles sont les figures de continuation ? Les figures de continuation signalent que la tendance actuelle est susceptible de se poursuivre à la suite d’une brève consolidation. Parmi ces figures, les drapeaux, fanions et rectangles sont particulièrement surveillés par les traders pour leur fiabilité. Drapeau (Bull Flag et Bear Flag) Les drapeaux sont des figures de continuation qui apparaissent lors de mouvements de marché forts. Un Bull Flag se forme durant une tendance haussière, où le graphique montre une légère baisse en pente, suivie d'une cassure haussière.

Inversement, un Bear Flag apparaît durant une tendance baissière et se caractérise par une légère remontée en pente avant de continuer à baisser. Le motif du drapeau suggère une pause temporaire avant que la tendance initiale ne reprenne. Fanion Les fanions sont similaires aux drapeaux mais plus courts en durée et marqués par un canal de prix qui converge en un point. Ils se manifestent souvent après une forte impulsion du prix et indiquent une continuation de la tendance initiale une fois le fanion complété. Haussiers ou baissiers, les fanions sont généralement suivis par une cassure significative dans la direction de la tendance en cours. Rectangle Les rectangles se forment lorsque le prix évolue entre deux niveaux horizontaux de support et de résistance. Ils révèlent une consolidation avant que la tendance ne se poursuive. Ils peuvent être interprétés comme des pauses dans une tendance plus grande. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’ils offrent des opportunités d'achat à la cassure du niveau de résistance ou de vente à la cassure du support. Quelles sont les figures de retournement ? Les figures de retournement sont cruciales pour les traders qui cherchent à anticiper un changement de tendance. En effet, elles offrent des opportunités de positionnement avant des changements majeurs dans les prix des actifs. Épaule-tête-épaule (ETE) L'épaule-tête-épaule trading est l'une des figures de retournement les plus connues pour trader. Elle apparaît à la fin d'une tendance haussière et se caractérise par un pic central (la tête) flanqué de deux sommets plus bas (les épaules), de part et d’autre de la tête. La cassure de la ligne de cou, qui connecte les bases des épaules, confirme le retournement baissier. Cette configuration signale aux traders que la dynamique haussière s'essouffle et qu'une nouvelle tendance baissière est probablement en train de se former. Double top et double bottom Le double top et le double bottom sont des motifs visuels sur les graphiques de prix qui indiquent un changement de direction du marché. Un double top se produit lorsque le prix atteint deux fois de suite un point élevé sans le dépasser, ce qui laisse suggérer qu'il pourrait commencer à baisser.

À l’inverse, un double bottom se forme lorsque le prix touche deux fois un point bas sans le franchir, ce qui peut signaler que le prix est sur le point de remonter. Un double top trading est une indication baissière qui se forme après deux tentatives manquées pour franchir un niveau de résistance. Ces tentatives sont suivies d'une chute notable du cours de l’indice. Le double bottom, quant à lui, indique un retournement haussier consécutif à deux tentatives échouées de briser un niveau de support. Triple top et triple bottom Similaires aux doubles tops et bottoms, ces figures se basent sur l’existence de trois pics ou creux sur un graphique de prix. Le triple top indique une forte résistance qui laisse espérer un retournement baissier à la suite de trois tentatives ratées pour franchir un niveau.

Concernant le triple bottom, il vise un retournement haussier qui survient après trois échecs pour briser un niveau de support. Diamant Les figures de diamant marquent souvent des points de retournement complexes et sont formées par une série de sommets et de creux qui dessinent un motif en forme de diamant. La cassure de ce motif peut indiquer un retournement haussier ou baissier qui va dépendre de la direction du mouvement précédant la formation du diamant. Biseau Le biseau, qu’il soit ascendant ou descendant, est une figure chartiste de retournement clé. Il se caractérise par des prix qui se contractent entre deux lignes convergentes. L’apparition du biseau signale souvent un affaiblissement de la tendance actuelle et préfigure un retournement imminent. Pour un trader, c’est une opportunité des plus stratégiques. Quelles sont les figures neutres ? Les figures neutres indiquent une incertitude et une indécision sur la direction future du marché. De telles configurations ne favorisent ni les acheteurs ni les vendeurs de manière claire. Elles laissent suggérer que le cours pourrait évoluer dans l'une ou l'autre direction après une période de consolidation. Triangle symétrique Le triangle symétrique est formé par la convergence de deux lignes de tendance, la première ascendante et la seconde étant descendante. Ce modèle reflète un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs et crée une incertitude qui peut mener à une cassure dans l'une ou l'autre direction, selon la force qui prendra l'ascendant. Fanion Le fanion se forme le plus souvent à la suite d’un mouvement de prix significatif et se caractérise par des hauts et des bas convergents. Contrairement aux triangles, les fanions ont généralement une durée de vie plus courte et suivent une phase de consolidation étroite avant de rompre dans la direction de la tendance initiale. Pour les traders qui cherchent à prendre des décisions éclairées sur les marchés financiers, l’identification correcte d’une figure chartiste est un incontournable. Cette capacité permet aussi bien de prévoir les mouvements potentiels des prix que de gérer les risques de façon avertie. Outils et indicateurs nécessaires Pour détecter efficacement les figures chartistes, de multiples outils et indicateurs techniques peuvent être utilisés. Graphiques de prix : c’est la base de toute analyse chartiste. Les graphiques en chandeliers japonais sont particulièrement populaires en analyse technique boursière. Pourquoi ? Tout simplement car ils fournissent des informations détaillées sur les mouvements de prix dans des intervalles de temps spécifiques.

: c’est la base de toute analyse chartiste. Les graphiques en chandeliers japonais sont particulièrement populaires en analyse technique boursière. Pourquoi ? Tout simplement car ils fournissent des informations détaillées sur les mouvements de prix dans des intervalles de temps spécifiques. Lignes de tendance : utilisées pour connecter les sommets ou les creux successifs afin de visualiser la résistance et le support.

: utilisées pour connecter les sommets ou les creux successifs afin de visualiser la résistance et le support. Moyennes mobiles : aident à déterminer la tendance générale et à lisser les fluctuations de prix pour une meilleure visibilité des figures chartistes.

: aident à déterminer la tendance générale et à lisser les fluctuations de prix pour une meilleure visibilité des figures chartistes. Volume : le volume des échanges doit confirmer la validité d'une figure chartiste. À titre d’exemple, une augmentation du volume lors de la cassure d'une figure donne plus de crédit au mouvement anticipé.

: le volume des échanges doit confirmer la validité d'une figure chartiste. À titre d’exemple, une augmentation du volume lors de la cassure d'une figure donne plus de crédit au mouvement anticipé. Indicateurs de momentum : tels que le RSI (Relative Strength Index) ou le CCI qui mesure la variation du prix d'un actif par rapport à sa moyenne statistique. De tels outils peuvent aider à évaluer la force derrière les mouvements de prix et à anticiper les points de retournement. L’approche privilégiée par le trader doit être flexible et exhaustive. Il importe de réagir rapidement et de prendre en compte le maximum d’informations pour réussir un investissement. Étapes pour repérer une figure chartiste L'identification d’une figure chartiste implique le suivi de plusieurs étapes qui se veulent méthodiques en utilisant les outils et indicateurs décrits ci-dessus. Définir le contexte du marché : la première étape consiste à comprendre la tendance générale du marché avant de chercher des figures spécifiques. Certaines figures de retournement, par exemple, n'apparaîtront que dans un contexte de tendance prolongée.

: la première étape consiste à comprendre la tendance générale du marché avant de chercher des figures spécifiques. Certaines figures de retournement, par exemple, n'apparaîtront que dans un contexte de tendance prolongée. Sélectionner le bon graphique : il convient par la suite de choisir l'intervalle de temps qui correspond le mieux à sa stratégie de trading. Les figures sur des périodes plus longues tendent à être plus fiables.

: il convient par la suite de choisir l'intervalle de temps qui correspond le mieux à sa stratégie de trading. Les figures sur des périodes plus longues tendent à être plus fiables. Tracer les lignes de tendance : cette étape aide à identifier les niveaux de support et de résistance et à voir où les prix ont historiquement réagi.

: cette étape aide à identifier les niveaux de support et de résistance et à voir où les prix ont historiquement réagi. Observer les changements de volume : un changement notable dans le volume de trading peut indiquer la formation d'une figure chartiste importante.

: un changement notable dans le volume de trading peut indiquer la formation d'une figure chartiste importante. Confirmer avec des indicateurs techniques : utiliser des indicateurs pour confirmer ou infirmer la présence d'une figure chartiste.

: utiliser des indicateurs pour confirmer ou infirmer la présence d'une figure chartiste. Attendre la confirmation de la figure : ne pas agir sur la seule apparition de la figure mais attendre une confirmation, comme une cassure. Vous l’aurez compris, maîtriser l'art d'identifier les figures chartistes exige une analyse rigoureuse et une compréhension profonde des dynamiques du marché. Ainsi, vous pourrez assurer des décisions de trading plus précises et stratégiquement fondées. Exemples pratiques d'identification Avec ces trois exemples, vous pourrez mieux comprendre comment les figures chartistes, lorsqu'elles sont correctement identifiées et confirmées, peuvent fournir des informations précieuses sur les mouvements futurs des prix. Exemple 1 : Double Top Contexte : une forte tendance haussière précède la formation. Identification : deux sommets presque au même niveau avec un creux significatif entre eux. Confirmation : la figure est confirmée lorsque le prix casse la ligne de support formée au creux entre les deux sommets. Exemple 2 : Triangle Ascendant Contexte : généralement formé dans une tendance haussière. Identification : une ligne de résistance horizontale en haut et une ligne de tendance ascendante forment le support. Confirmation : la confirmation survient lorsque le prix perce la résistance avec un volume accru, il indique alors une continuation de la tendance haussière. Exemple 3 : Tête et Épaules Contexte : typiquement formée au sommet d'une tendance haussière. Identification : trois pics, avec le pic central (la tête) plus élevé que les deux autres (les épaules). Confirmation : la cassure de la ligne de cou, idéalement avec un volume accru, indique un renversement baissier probable. La figure chartiste est un outil d'analyse technique utilisé pour prévoir les mouvements potentiels des prix. Son utilisation peut grandement améliorer les stratégies de trading et permettre aux traders de maximiser leurs profits tout en minimisant les risques. Interprétation de la figure chartiste pour les décisions de trading L'interprétation des figures chartistes implique une analyse approfondie des motifs observés sur les graphiques de prix et une compréhension de ce que ces motifs suggèrent concernant la psychologie du marché. Confirmation : une figure chartiste n'est généralement pas considérée comme valide jusqu'à ce qu'elle soit confirmée par un breakout ou une cassure claire de la ligne de support ou de résistance. À titre d’exemple, une figure de tête et épaules n'est confirmée que lorsque le prix casse en dessous de la ligne de cou. Volume : il doit suffisamment soutenir le breakout. Une augmentation du volume lors de la cassure d'une figure haussière ou une baisse du volume lors de la cassure d'une figure baissière renforce ainsi la validité d’un signal. Retest : après une cassure, il n'est pas rare que le prix teste à nouveau le niveau précédemment franchi. Ce retest peut offrir une seconde chance d'entrer dans le trade pour ceux qui ont manqué le premier breakout. À la lumière de ces principes clés à considérer, il devient plus aisé d’améliorer l’interprétation de la figure chartiste pour renforcer l’efficacité d’une décision d’investissement. Stratégies de trading basées sur une figure chartiste La figure chartiste peut être utilisée pour élaborer diverses stratégies de trading. Breakout Trading : entrer dans un trade lorsqu'une figure est confirmée par un breakout ou cassure. Exemple : acheter lorsqu'un prix dépasse la résistance d'un triangle ascendant ou vendre lorsqu'il casse le support d'un triangle descendant. Trading de continuation : utiliser des figures comme les drapeaux ou les pennants pour prédire la continuation d'une tendance existante. Les traders peuvent entrer lors de la cassure de la figure en direction de la tendance précédente. Trading de retournement : des figures comme les doubles tops ou les têtes et épaules peuvent signaler un retournement imminent. Les investisseurs peuvent chercher à entrer en position courte lorsque ces figures signalent un changement de tendance baissière. Utilisation des objectifs de prix : beaucoup de figures chartistes permettent de calculer des objectifs de prix post-breakout. Exemple : la hauteur d'un triangle peut être ajoutée au point de cassure pour estimer jusqu'où le prix pourrait monter ou descendre. Le conseil de l'expert : Lors de l'élaboration de stratégies de trading basées sur une figure chartiste, il importe de considérer la tendance générale du marché avant de prendre une position. Même si une figure chartiste suggère un mouvement potentiel, son efficacité est souvent renforcée lorsque ce mouvement est aligné avec la tendance globale. Une figure de continuation dans une tendance forte, par exemple, affiche généralement une probabilité de réussite plus élevée qu'une figure de retournement dans un marché moins volatil. Ainsi, il est primordial de toujours contextualiser vos observations avec la tendance macro-économique pour affiner la précision de vos trades. Gestion des risques et des positions Une gestion efficace des risques est cruciale lors de l'utilisation des figures chartistes dans le trading et cela peut se matérialiser par le biais de diverses techniques. Ordres Stop-Loss : placer des ordres stop-loss juste au-delà des niveaux clés de support ou de résistance qui, s'ils sont franchis, viendront invalider la figure chartiste. Cela peut aider à limiter les pertes potentielles si le marché évolue contre la position préalablement fixée. Dimensionnement des positions : ajuster la taille de la position en fonction du risque associé à un trade spécifique. Pour ce faire, utilisez des modèles de gestion des risques. Surveillance continue : les marchés sont dynamiques et les informations nouvelles peuvent rapidement rendre une stratégie obsolète. Il faut surveiller continuellement les positions ouvertes dans ces conditions. L'utilisation efficace des figures chartistes dans le trading nécessite une compréhension approfondie de leur formation, une interprétation précise, une stratégie de trading bien définie basée sur ces figures et de la rigueur dans la gestion des risques du trading. Le conseil de l'expert : une technique souvent sous-estimée mais déterminante dans la gestion des risques est l'utilisation de la diversification entre différents instruments financiers ainsi qu’entre différentes stratégies de trading. En effet, répartir vos investissements entre plusieurs types de figures chartistes et marchés, permet de réduire le risque global de votre portefeuille. Par ailleurs, en combinant des stratégies de trading à court terme basées sur des figures de continuation avec des stratégies à long terme utilisant des figures de retournement, vous pouvez capturer des opportunités dans différentes phases de marché tout en modérant votre exposition au risque. Cette approche permet de minimiser les pertes lorsqu'une stratégie spécifique sous-performe, tout en profitant de la réussite des autres. Quelles sont les erreurs courantes à éviter avec une figure chartiste ? Bien que l'utilisation des figures chartistes en trading soit puissante, elle peut rencontrer certaines erreurs fréquentes susceptibles de compromettre l'efficacité des décisions de trading. Mauvaise identification des figures L'une des erreurs les plus fréquentes est la mauvaise identification des figures chartistes. Le plus souvent, une erreur de ce type peut survenir lorsque les traders débutants ou même expérimentés précipitent leur analyse sans attendre la formation complète d'une figure. Pour éviter cela, il convient de pratiquer une analyse patiente et détaillée, en se familiarisant avec les différents types de figures et en s'assurant que tous les critères de formation sont respectés avant de conclure à la présence d'une figure. Surinterprétation des signaux La surinterprétation des signaux est une erreur courante et consiste à voir une figure chartiste là où il n'y en a pas, souvent poussée par le désir de trouver une opportunité de trading. Ce phénomène, connu sous le nom de biais de confirmation, peut être mitigé en demandant une seconde opinion, par exemple auprès des experts travaillant chez XTB. Autrement, il est possible de suivre une approche méthodique pour valider les signaux à travers plusieurs indicateurs et observations avant de prendre une décision de trading. Négligence des autres indicateurs techniques Ignorer d'autres indicateurs techniques lors de l'utilisation des figures chartistes est une erreur significative qui peut conduire à des décisions de trading mal informées. Les figures chartistes ne doivent pas être utilisées isolément. Intégrer des outils comme les moyennes mobiles, le RSI ou encore le MACD peut aider à confirmer les signaux fournis par les figures chartistes. Cela permet surtout de fournir une vue plus complète de l'environnement de marché pour augmenter la précision des prédictions et la gestion des risques.

