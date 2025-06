Stratégie NFP : Comprendre et trader le Non-Farm Payrolls efficacement

Temps de lecture: 16 minute(s)

Le rapport sur les créations d’emplois (NFP) est sans doute le rapport le plus populaire auprès des traders. Dans cet article, nous expliquons pourquoi il est si important et donnons des exemples de réactions du marché survenues dans le passé. 📌L’article en bref : Le Non-Farm Payrolls (NFP) est un rapport mensuel américain qui évalue le nombre de créations d’emplois dans le secteur non-agricole. Son importance sur les marchés réside dans sa capacité à influencer directement la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et, par conséquent, à impacter la volatilité sur le marché des changes (Forex), les indices boursiers et même certaines matières premières comme l’or. Pour de nombreux investisseurs particuliers, le NFP est un événement de référence pour suivre la santé de l’économie américaine et anticiper les réactions de la Fed.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

NFP trading : qu'est-ce que c'est ? Le rapport Non-Farm Payrolls (NFP) est généralement attendu avec impatience par les acteurs du marché financier, car il donne un aperçu de la vigueur de l’emploi aux États-Unis. Pour cause, la Réserve fédérale (la plus grande banque centrale du monde) a deux objectifs principaux : une inflation faible et stable ainsi que le plein emploi. Lorsque les traders veulent deviner les mouvements futurs de la Fed, ils se penchent sur le rapport NFP. Une forte croissance de l'emploi signifie un taux de chômage plus bas et peut créer des pressions inflationnistes. C’est pourquoi la forte croissance de l’emploi favorise généralement le dollar américain. Cependant, à quelle hauteur devrait-il être ? Cela est toujours comparé aux attentes du consensus. Au fil des ans, les professionnels comme les particuliers se sont donc penchés sur les chiffres du NFP pour détecter les tendances macroéconomiques et adapter leur stratégie de marché. Lorsque le NFP sort, la volatilité peut grimper en flèche, et crée à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs et les traders. NFP, c’est quoi ? Définition et signification en trading Le NFP, ou Non-Farm Payroll, désigne le nombre de créations d’emplois dans le secteur non-agricole américain au cours du mois précédent. Pour de nombreux acteurs, c’est un indicateur avancé de l’activité économique : si l’emploi augmente, la consommation des ménages a tendance à suivre, entraînant une croissance du PIB. En pratique, le NFP englobe la prise en compte de ce rapport pour élaborer une stratégie de marché. Les variations majeures par rapport au consensus (c’est-à-dire aux attentes des analystes) peuvent provoquer des mouvements de prix importants sur différents actifs, notamment sur les paires de devises liées au dollar américain. Pourquoi le NFP est-il un indicateur économique clé ? Le NFP est souvent considéré comme un baromètre de la santé économique des États-Unis, première puissance mondiale. Ainsi : Une forte hausse de l’emploi implique en général une baisse du chômage et peut alimenter des pressions inflationnistes. Cela se répercute ensuite sur les dépenses de consommation. Au contraire, un rapport plus faible qu’attendu suggère un ralentissement potentiel de l’économie.

La Réserve fédérale (Fed) utilise notamment les données de l’emploi pour ajuster ses taux d’intérêt. Un rapport NFP supérieur aux attentes peut encourager la Fed à adopter une politique monétaire plus restrictive (taux d’intérêt plus élevés), tandis qu’un rapport décevant peut l’inciter à maintenir, voire à assouplir sa politique monétaire. Quels marchés sont impactés par la publication du NFP ? La publication mensuelle du NFP ne concerne pas seulement le marché des changes. Bien qu’il s’agisse d’un rendez-vous incontournable pour le Forex, les investisseurs en actions, en ETFs ou en matières premières y prêtent également une grande attention. Comprendre les secteurs concernés peut vous aider à cibler plus précisément vos investissements ou vos opérations en CFD. Forex (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc.) : ce sont souvent les paires les plus liquides et les plus négociées. L’euro-dollar (EUR/USD) et la livre sterling/dollar (GBP/USD) font partie des paires qui réagissent avec le plus de volatilité à l’annonce du NFP.

Indices boursiers (S&P 500, Dow Jones, etc.) : les indices reflétant la performance des plus grandes entreprises américaines peuvent fluctuer fortement, surtout si les chiffres du rapport NFP sont en net décalage par rapport aux prévisions.

Matières premières (or, pétrole, etc.) : l’or, valeur refuge, peut connaître d’importantes variations si les chiffres du NFP modifient les anticipations de politique monétaire. Le pétrole, lié à l’activité économique, peut également être touché. Quand et comment est publié le rapport NFP ? Les traders avertis se préparent souvent plusieurs heures à l’avance afin de passer en revue leurs plans de trading et d’ajuster leurs objectifs. Le rapport NFP est publié chaque premier vendredi du mois à 14h30 (heure de Paris).

La plupart des calendriers économiques intègrent les prévisions (consensus) et le résultat final (chiffre annoncé). Les plateformes de trading, comme xStation, proposent également un calendrier économique intégré pour suivre ce type d’annonce. Le NFP est à la fois une source d’opportunités et de risques. Avant de s’aventurer sur le marché, il convient de bien peser le pour et le contre. Certains traders préfèrent, en effet, rester en retrait pendant cette publication pour éviter l’extrême volatilité, tandis que d’autres cherchent à tirer parti des fortes fluctuations du cours. Pourquoi le NFP est-il une opportunité pour les traders Forex ? La publication du NFP engendre souvent de forts mouvements en peu de temps, créant ainsi des opportunités de transactions rapides. Cette influence agit directement sur les paires majeures, l’EUR/USD, le GBP/USD ou l’USD/JPY. En cas d’écart important entre le consensus et les chiffres annoncés, le marché peut alors adopter une tendance marquée à court terme. Quels sont les risques du trading du NFP ? Malgré des opportunités potentielles, trader le NFP comporte des risques spécifiques. Il est donc nécessaire de mettre en place un bon money management et des règles de prudence strictes, afin de limiter l’exposition face à la volatilité. Parmi les risques potentiels se trouvent : Le slippage : les ordres peuvent être exécutés à un prix différent de celui espéré, en raison de l’écart soudain des cotations.

L’effet de levier : s’il peut accroître les gains, il amplifie également les pertes. Pour rappel, les CFDs en particulier sont des produits à fort effet de levier.

Les faux signaux : le premier mouvement après la publication peut être trompeur, le marché peut se retourner rapidement.

Les révisions des données : parfois, le chiffre initial du NFP est révisé plus tard, ce qui peut inverser la tendance si la révision est substantielle. Bon à savoir : Pour toutes ces raisons, il est important de toujours tester sa stratégie sur un compte démo avant de s’exposer au marché réel. Avant de se lancer dans une stratégie de trading NFP, mieux vaut préparer son plan et connaître les scénarios possibles. Chaque trader est différent : certains se concentrent sur des approches réactives très rapides, tandis que d’autres préfèrent attendre que la volatilité retombe et qu’une tendance plus claire se dessine. Quelle stratégie adopter avant la publication du NFP ? Pour aborder cet événement avec méthode et éviter les réactions impulsives, 3 étapes sont recommandées. 1. Analyse du consensus et des prévisions Plusieurs jours avant l’annonce, les analystes publient un consensus, c’est-à-dire le chiffre moyen que le marché anticipe concernant les créations d’emplois non-agricoles. Vérifier ce consensus vous aidera à anticiper la réaction du marché. Si la donnée publiée s’écarte fortement des prévisions, la volatilité sera vraisemblablement plus élevée. 2. Étude des annonces économiques précédentes Le NFP n’est pas un indicateur isolé : il s’inscrit dans un contexte plus large comprenant d’autres statistiques (chômage hebdomadaire, PMI, ventes au détail, etc.). Passer en revue les annonces précédentes peut fournir des indices sur la tendance du marché. Par exemple, si plusieurs indicateurs économiques étaient déjà en baisse et que le consensus du NFP est pessimiste, il se pourrait qu’un résultat encore plus faible que prévu renforce un mouvement négatif sur les paires en USD. 3. Définir son plan de trading à l’avance Rédiger noir sur blanc votre plan de trading constitue une étape clé. Vous pouvez, par exemple, déterminer un niveau de prix au-dessus duquel vous envisagerez d’acheter et un autre en dessous duquel vous envisagerez de vendre. De même, il est indispensable de paramétrer votre gestion du risque : à quel niveau placer votre stop-loss ? Quels objectifs de gain visez-vous ? Cette préparation vous évitera de prendre des décisions trop émotionnelles lorsque le marché sera en pleine effervescence au moment de la publication. Comment réagir après la publication du NFP ? Attendre quelques minutes peut vous permettre d’éviter une partie de la volatilité erratique initiale. Les traders plus expérimentés peuvent au contraire tenter de profiter de l’impulsion immédiate, mais cela exige une réactivité extrême. Observer la première impulsion : notez la direction initiale du marché, mais méfiez-vous des retournements soudains.

Attendre la formation d’un pattern clair : un pullback ou un breakout validé par un indicateur technique peut servir de confirmation avant de prendre position. Exemples de stratégies pour trader le NFP Il existe de nombreuses stratégies de trading permettant de profiter de la volatilité que génère le NFP. Les trois approches suivantes (breakout, pullback et scalping) figurent parmi les plus courantes chez les traders forex, mais elles requièrent des prérequis différents en termes de connaissance et d’expérience. Stratégie 1 : Breakout sur le Forex (Approche réactive) Le principe de la stratégie de « breakout » consiste à profiter de la volatilité immédiate qui survient au moment de la publication. Cette stratégie est souvent prisée par les traders les plus actifs, désireux de capter le premier élan de marché, aussi violent soit-il. Quelques heures avant la sortie du NFP, il arrive que le marché se mette en mode attente. Les volumes peuvent diminuer et les prix fluctuent alors dans une zone de consolidation relativement étroite, appelée range. Sur un graphique en unités de temps courtes (M5 ou M15), on repère alors les bornes de ce range : la résistance (niveau haut) et le support (niveau bas). Une fois ces bornes définies, l’idée est de placer simultanément deux ordres en attente (ordres différés) : Un ordre d’achat (buy stop) quelques pips au-dessus de la résistance.

Un ordre de vente (sell stop) quelques pips en dessous du support. Lorsque la donnée du NFP est publiée, le marché réagit fortement : si le chiffre est supérieur aux attentes, on assiste souvent à une appréciation du dollar (selon le contexte) et l’ordre placé au-dessus du range peut être exécuté. À l’inverse, si les chiffres sont décevants et qu’une baisse du dollar se matérialise, c’est l’ordre en dessous du range qui sera activé. Une fois en position, il faut prévoir un stop-loss suffisamment proche pour protéger votre capital, tout en tenant compte du risque de « slippage ». Il peut également être judicieux de fixer un premier objectif de gain (take profit) relativement restreint pour engranger un profit rapide si la volatilité va dans votre sens. Stratégie 2 : Trading du pullback Le « trading du pullback » est une approche plus conservatrice, qui consiste à attendre que le marché digère le choc initial avant de prendre position. Plutôt que de tenter de saisir le premier mouvement, vous laissez la volatilité faire son œuvre puis vous vous positionnez après un éventuel retour sur un niveau clé. Lorsque le NFP est publié, le marché réagit généralement en deux temps : d’abord un mouvement rapide (hausse ou baisse), puis un éventuel retracement ou « pullback ». Pour cette stratégie, il est recommandé de patienter entre 5 et 15 minutes après la sortie des chiffres. Le but est de laisser les traders les plus agressifs se lancer et d’analyser la réaction de l’ensemble du marché. Une fois la première impulsion terminée, un niveau de support ou de résistance se dégage souvent. C’est ce niveau que l’on cherche à exploiter. Si l’annonce est positive pour le dollar et que le cours monte en flèche, on va attendre que le prix revienne tester un support (anciennement une résistance cassée). En cas de succès du retest (c’est-à-dire si le prix rebondit), vous pouvez entrer en position acheteuse. Pour confirmer l’entrée en position, certains traders utilisent des indicateurs techniques (RSI, stochastiques, MACD) ou des figures de chandelier (englobante haussière, par exemple). L’objectif : éviter un faux mouvement qui ferait croire à un pullback, alors qu’il s’agit en réalité d’un retournement de tendance. Stratégie 3 : Scalping NFP pour traders expérimentés Le scalping est une méthode de trading ultra-court terme qui vise à engranger de petits gains répétés. Lors d’un événement majeur comme le NFP, la volatilité peut être telle que les scalpers ont l’opportunité de multiplier rapidement les transactions. Cependant, cette approche demande une expérience solide et un sang-froid à toute épreuve. Les traders adeptes du scalping surveillent de près les graphiques M1 ou M5. L’objectif est de déceler les micro-mouvements et d’en profiter avant qu’ils ne disparaissent. Pendant le NFP, les cours peuvent monter ou descendre de plusieurs dizaines de pips en quelques secondes, ce qui peut, dans un contexte de scalping, offrir beaucoup de petites opportunités, ou de petites déconvenues, si le marché se retourne soudainement. La clé du scalping réside dans la rapidité. Le placement des ordres et l’exécution par la plateforme doivent se faire en un clin d’œil. Tout retard ou latence peut engendrer des écarts de prix (slippage) qui ruinent la rentabilité de vos trades, surtout s’ils sont très courts. De plus, en plein pic de volatilité NFP, le spread (écart entre le prix d’achat et de vente) peut s’élargir considérablement, ce qui pèse directement sur les petits gains visés par le scalper. Dans cette approche, un stop-loss extrêmement serré est souvent utilisé. Dès que le marché évolue légèrement à l’encontre de la position, le trader doit couper la perte pour éviter un effet de levier trop néfaste. Il est donc indispensable d’avoir un plan strict et de s’y tenir, sans se laisser submerger par l’émotion lorsque les prix fluctuent de manière brutale. Bon à savoir : cette stratégie est fortement déconseillée aux traders débutants en raison de la forte volatilité et du slippage potentiel. NFP day trading : Quelles paires de devises privilégier ? Dans le cadre du « nfp day trading », tous les actifs ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Les paires majeures sont souvent les plus liquides, ce qui peut réduire le risque de slippage, même si celui-ci demeure présent en période de forte volatilité. Le choix des paires dépend également de votre stratégie et de votre tolérance au risque. Les meilleures paires Forex pour trader le NFP Bon à savoir : les paires majeures sont souvent plus liquides, réduisant ainsi le risque de slippage. Toutefois, si vous cherchez de plus grands mouvements, certaines paires « cross » ou exotiques liées au dollar peuvent être envisagées, tout en gardant à l’esprit qu’elles sont plus volatiles et plus coûteuses en spreads. Comparaison des mouvements historiques des paires majeures lors du NFP Observer les précédentes publications peut aider à comprendre la volatilité moyenne de chaque paire. Par exemple, sur les NFP de 2017 et 2018 : Lors d’un rapport NFP inférieur aux attentes (exemple de mai 2017), l’EURUSD s’était fortement repris face au dollar, mettant en évidence la sensibilité immédiate de cette paire.

À l’inverse, lorsque le rapport de décembre 2018 avait annoncé des créations d’emplois nettement supérieures au consensus, le dollar s’était apprécié très rapidement, faisant reculer l’EURUSD. Dans tous les cas, il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les erreurs à éviter lorsqu’on trade le NFP Comme pour toute stratégie en trading, le succès dépend autant de la méthode que de la discipline. Lors de la publication du NFP, la volatilité peut conduire à des décisions précipitées et irrationnelles. Voici quelques-unes des erreurs les plus fréquentes à ne pas commettre. 5 erreurs courantes des traders NFP Lorsque le rapport des Non-Farm Payrolls (NFP) est publié, la volatilité sur les marchés, particulièrement sur le forex, peut grimper en flèche. Si cette situation offre des opportunités de mouvements importants, elle présente également des risques spécifiques. Voici 5 erreurs fréquentes que commettent souvent les traders lors de la sortie du NFP : 1. Ne pas avoir de plan clair : entrer sur le marché sans aucune préparation est certainement l’une des plus graves erreurs. Sous l’effet du stress généré par la publication, il est facile de prendre des décisions impulsives : ouvrir une position en retard, prolonger une position perdante, ou encore surréagir au moindre changement de direction. Un plan de trading préétabli doit inclure : Des seuils d’entrée et de sortie clairs (stop-loss et take profit).

Un niveau maximal de perte que vous êtes prêt à accepter.

Une stratégie de gestion du risque compatible avec la forte volatilité (taille de lot adaptée, effet de levier modéré, etc.). 2. Ouvrir une position trop tôt : beaucoup de traders ont tendance à vouloir saisir le mouvement dès la première seconde suivant l’annonce. Pourtant, le premier mouvement peut être un « faux départ », provoqué par la réaction initiale (souvent émotionnelle) des opérateurs de marché. Se précipiter peut signifier subir rapidement un retournement abrupt, surtout si le chiffre NFP s’avère conforme au consensus après des rumeurs contradictoires. Dans certains cas, attendre entre 5 et 15 minutes permet de mieux cerner la vraie tendance. Les stratégies plus prudentes (comme le pullback) offrent alors un avantage : elles laissent le marché digérer la nouvelle et minimisent les faux signaux. 3. Ignorer l’effet de levier : beaucoup de courtiers proposent des CFDs assortis d’un effet de levier élevé, ce qui peut amplifier vos gains, mais aussi vos pertes. Lors d’une publication NFP, les mouvements de prix peuvent être bien plus rapides et importants que d’habitude. Si votre effet de levier est trop élevé, un simple écart de 20 ou 30 pips peut déjà entraîner une perte conséquente. Avant toute opération, assurez-vous donc de bien connaître le mécanisme du levier et d’adapter la taille de votre position à votre tolérance au risque. Un money management strict reste le meilleur moyen de préserver son capital. 4. Ne pas surveiller les niveaux techniques clés : le NFP est un indicateur fondamental, mais cela ne signifie pas que l’analyse technique doit être négligée. Les niveaux de support et de résistance (détectés via des outils comme les retracements de Fibonacci, les moyennes mobiles ou l’analyse de la structure de marché) peuvent jouer un rôle majeur lors de la volatilité post-annonce. Si vous ignorez ces niveaux, vous pourriez entrer en position juste avant un mur de vendeurs ou d’acheteurs. Les retournements liés à ces barrières techniques peuvent être soudains et violents, causant des pertes importantes si vous n’avez pas anticipé leur emplacement. 5. Négliger l’analyse des données précédentes : le rapport NFP ne se limite pas au chiffre publié. Les révisions des données antérieures ont parfois un impact égal ou supérieur à la statistique du mois en cours. Un chiffre paraissant bon peut être terni si la révision du mois précédent est drastiquement négative, car cela trahit une tendance économique moins favorable qu’il n’y paraît. Par ailleurs, replacer le NFP dans le contexte global, en comparant, par exemple, les tendances sur trois ou quatre mois consécutifs, permet de distinguer un événement ponctuel d’un vrai changement de dynamique économique. Sans cette analyse, vous risquez d’interpréter à tort une annonce isolée ou de surestimer son impact réel. Il est donc fortement recommandé de simuler le nfp dans un environnement sans risque. Les comptes de démonstration vous permettent de tester vos stratégies (stratégie trading NFP, scalping, day trading, etc.) sans mettre votre capital en danger, tout en vous familiarisant avec la volatilité singulière de cet événement. Vérifiez dès à présent ce que les marchés attendent dans le calendrier économique sur la plateforme xStation et testez votre stratégie sur notre compte démo avant de passer en réel.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."