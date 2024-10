La psychologie du trading : maîtrisez vos émotions pour mieux investir

Le trading n’est pas une route facile, donc en tant que trader vous devez être préparé pour une palette entière d’émotions qui pourrait vous toucher pendant votre aventure sur les marchés financiers. La route de l’enthousiasme vers la tristesse et de la joie vers la déception est courte. Imaginez-vous seulement ce qui pourrait arriver avec vos émotions quand une transaction qui a été sur un grand profit tombe vers le stop loss dans une seconde. L’objectif principal d’un trader est de contrôler ses émotions et de respecter strictement le plan, ce qui pourrait vous aider à minimiser l’effet des émotions positives et négatives.

Pourquoi la psychologie est-elle cruciale en trading ? Les traders professionnels de succès savent que leur pire ennemi est leur propre esprit. Quand il s’agit des pertes et leur création, les émotions comme la peur et la cupidité sont plus puissantes que toute force du marché. Les questions irrésolues du passé d’un trader peuvent émerger quand un trader est ennuyé, effrayé, soucieux ou quand il pense à quelque chose qui pourrait déclencher dans son inconscient des événements oubliés. La psychologie du trading est reconnue comme une question majeure dans le maintien d’une carrière de trader. Pour cette raison, les traders qui se sont engagés à avoir du succès à long terme s’alignent pour traiter leurs problèmes psychologiques et émotionnels et ils travaillent sur leur propre discipline. Ce type de travail est aussi exigeant que la phase de recherche et développement de la carrière d’un trader. L'impact des émotions sur les décisions d'investissement Chaque trader espère que ses transactions aient du succès et qu’ils aient appelé le marché correctement. Mais l’espoir peut être trompeur, surtout si les prix commencent à tourner contre vous. Gardez cela à l’esprit et maintenez votre stratégie. Quand les prix se déplacent dans une direction qui démontre que le raisonnement pour entrer dans une transaction est incorrect, vous devriez chercher à clôturer la transaction au meilleur prix possible. Il y a toujours une chance qu’une telle transaction retourne sur le profit, mais soyons honnêtes, il ne s’agit pas d’un conte de fées – il vaut mieux clôturer la transaction plus tôt que de la garder et regarder comment elle se dirige vers un stop loss. Avoir peur d’entrer dans une transaction est habituel, surtout pour les néophytes qui souhaitent commencer le trading. La plus grande partie de la peur se réduit à l’idée de ne pas souffrir une perte. Mais il faut accepter que les pertes sont inévitables dans le trading forex et vous ne devriez pas laisser la peur vous empêcher de saisir une opportunité solide. Si vous continuez à avoir peur dans le trading, alors il faudrait peut prendre en considération des intervalles de temps plus longs. Rappelez-vous que dans le trading on parle des probabilités – quand vous analysez le marché, vous cherchez une transaction potentielle qui a plus de chances de réussite que de faillite. Donc, quand vous trouvez une telle opportunité, pourquoi devriez-vous avoir peur ? Donnez-vous une chance - comme on l'a déjà mentionné, la chance d’avoir de faire un profit est plus grande que celle d’enregistrer une perte. Psychologie du trading vs. stratégie : où se situe l'équilibre ? Le trading est un équilibre délicat entre la psychologie et la stratégie. Si une stratégie de trading solide peut fournir une base, la gestion émotionnelle est souvent ce qui différencie les traders gagnants des perdants. Il est donc important de suivre une approche rationnelle, mais cela devient un défi lorsque des émotions comme la peur, l'excitation ou la frustration interviennent. Bon à savoir : Les émotions peuvent entraîner des biais, comme le « biais de confirmation », où le trader cherche uniquement des informations qui soutiennent sa décision initiale, plutôt que d'évaluer objectivement la situation. Cette erreur peut mener à des pertes importantes, car le trader ignore des signaux d'alerte. L'équilibre idéal se situe dans la capacité à rester fidèle à son plan tout en gardant une flexibilité mentale pour ajuster ses décisions face aux conditions du marché. Par exemple, un trader expérimenté saura que même la meilleure des analyses ne garantit pas un succès à 100 %. C'est ici que la discipline mentale entre en jeu. En effet, les investisseurs étoilés soulignent l'importance de la gestion des risques et de la constance pour réussir sur les marchés, même en période de turbulences. L'effet des émotions peut être atténué en se focalisant sur la mise en œuvre précise de la stratégie définie, sans se laisser influencer par les résultats immédiats d'une position. Les émotions influencent de manière significative les performances d’un trader. Lorsqu’elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent modifier la perception des risques et brouiller l'objectivité nécessaire à une analyse rigoureuse. Deux émotions dominent généralement en trading : la peur et la cupidité. La peur survient souvent après une série de pertes. Vous pouvez devenir excessivement prudent, n’osant plus ouvrir de positions, même si votre analyse indique une opportunité rentable. Cette attitude peut entraîner la perte d’occasions potentielles de gains, simplement par crainte de subir une nouvelle perte. La cupidité, à l'inverse, peut vous pousser à rester trop longtemps dans une position gagnante dans l'espoir que les profits continuent de croître. Une décision qui peut se retourner contre vous lorsque le marché change brusquement de direction. Exemple pratique : Si vous voyez vos profits diminuer rapidement, vous pouvez céder à la panique et clôturer une position prématurément. Cette décision, influencée par la peur, peut vous priver d’un rebond de marché. À l'inverse, dans une période de forte hausse, le sentiment d'euphorie peut vous amener à prendre des positions supplémentaires sans respecter vos critères initiaux d'analyse et donc augmenter votre risque de perte. Stratégies pour améliorer votre psychologie en trading L'une des meilleures façons de maîtriser vos émotions est de mettre en place des stratégies pour améliorer votre psychologie de trading. Le but est d'apprendre à gérer le stress et à rationaliser vos décisions. Bon à savoir : Les traders professionnels utilisent des techniques telles que la méditation, le journal de trading et des pauses régulières pour gérer la pression et maintenir leur concentration. Mettre en place un plan de trading rigoureux Le trading peut être dur avec vos émotions, surtout quand les prix se déplacent rapidement et vous voyez vos profits et pertes varier rapidement. C’est pourquoi la création d’un plan de trading peut être extrêmement pratique pour vous maintenir concentré sur votre stratégie pour chaque transaction. Respecter un plan ne laisse pas de place aux émotions. L'importance de la gestion du risque : limiter les pertes pour éviter la panique Si les marchés changent vraiment les modèles de trading et la volatilité au cours du temps, les traders ne vont jamais toucher vraiment la fin de leurs courbes d’apprentissage. Il y aura des périodes quand les cycles du marché vont changer et les nouveaux modèles ne seront pas internalisés. Ces périodes sont susceptibles d’être des périodes de sécheresse dans les profits des traders. Ce qui est important est de survivre ces creux de performance par une gestion du risque proactive, un plan d’épargne prudent et avec la détermination de ne pas se traumatiser et exclure par la suite l’apprentissage. Un indicateur excellent du succès à long terme d’un trader est la capacité de se préparer pour les périodes difficiles quand les gains sont bons. Bon à savoir : Une règle courante est de ne pas risquer plus de 1 à 2 % de votre capital total sur une seule transaction. Cela permet d'encaisser plusieurs pertes sans affecter significativement votre portefeuille. Les gains et les pertes font partie intégrante du parcours d'un trader. L'impact émotionnel de ces résultats peut toutefois avoir des conséquences négatives si vous ne savez pas les gérer correctement. Apprendre à détacher ses émotions des résultats financiers est l’une des compétences les plus importantes à développer. De la même manière, il est également primordial de comprendre que les pertes sont inévitables en trading et qu’elles font partie du processus d’apprentissage. Apprendre à détacher ses émotions des résultats financiers La meilleure manière de vous protéger contre l’impact négatif que les émotions ressenties dans le trading pourraient avoir sur vos décisions est de traiter le trading comme un business. Vous devez créer un plan détaillé de trading et une stratégie comme appui pour chaque position prise et respectez les règles de votre plan. Même les meilleurs traders subissent des pertes. Cela fait partie de la vie d’un trader. La chose la plus importante est d’apprendre des pertes, ne répéter aucune faute et de vous diriger vers la prochaine opportunité potentielle. À retenir : Les pertes sont inévitables : elles font partie du processus d'apprentissage.

Les gains doivent être mis en perspective : ne pas tomber dans l'excès de confiance. Mettre en perspective les pertes : voir le long terme Une série de pertes n’est pas forcément un indicateur d’échec. Cela peut être dû à des conditions de marché défavorables ou à des événements imprévisibles. Il est important de se concentrer sur la performance globale plutôt que sur chaque transaction individuelle. Les investisseurs aguerris le savent : le travail sur soi est tout aussi essentiel que l'analyse technique dans une activité de trading. Cela signifie qu’il faut accepter la volatilité inhérente aux marchés financiers et garder une perspective à long terme. Gérer le succès sans tomber dans l'excès de confiance Le succès peut lui aussi être un piège psychologique. Lorsque vous gagnez régulièrement, il est facile de tomber dans l'excès de confiance, ce qui peut conduire à des prises de risques inconsidérées. La discipline mentale est la clé pour maintenir une approche cohérente, même après plusieurs transactions gagnantes. Les erreurs psychologiques à éviter absolument en trading L'overtrading et l'indiscipline sont deux des erreurs psychologiques les plus courantes chez les traders. Ces comportements sont souvent le résultat d'émotions mal gérées et peuvent entraîner des pertes importantes. L'overtrading : quand vouloir rattraper une perte devient un piège L'overtrading se manifeste lorsqu’un trader tente frénétiquement de récupérer des pertes, ou d’augmenter ses gains de manière excessive. Ce comportement est souvent motivé par l'envie de se venger du marché après une série de mauvaises transactions, un biais appelé « revenge trading ». Cette réaction augmente considérablement le risque de perdre plus d'argent, car les décisions sont prises dans la précipitation, sans respecter l'analyse initiale. Ne pas suivre son plan de trading : les conséquences d'une indiscipline mentale La deuxième erreur commune réside dans le fait de ne pas suivre votre plan de trading. Vous pouvez être tenté de vous écarter de votre plan initial lorsque vous êtes sous pression, par peur de perdre ou par espoir de « maximiser vos profits ». Or, le risque est que cela augmente le risque de prendre des décisions impulsives et irrationnelles. Respecter le plan préétabli permet de rester concentré et de garder la tête froide, même en cas de volatilité extrême. De fait, certains traders découvrent qu’ils ne peuvent pas suivre leurs propres règles si elles ne sont pas écrites – de cette façon vous avez un rappel visuel chaque fois que vous ouvrez une nouvelle position. Bon à savoir : La clé du succès en trading est la constance. Les traders qui suivent rigoureusement leur plan sont généralement ceux qui obtiennent les meilleurs résultats à long terme.

