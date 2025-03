Temps de lecture: 17 minute(s)

Qu’est-ce que l’analyse graphique en trading ?

L’analyse graphique, aussi appelée chartisme, est une approche qui repose sur l'examen des graphiques boursiers pour anticiper les mouvements futurs des prix.

Définition de l’analyse graphique

Contrairement à l’analyse fondamentale trading, qui se concentre sur les aspects économiques et financiers des actifs, l'analyse graphique, l’analyse graphique, se focalise sur les données historiques des prix et des volumes. Elle est couramment utilisée par les traders pour identifier des opportunités d'achat et de vente en fonction des tendances passées et présentes. Les deux concepts fondamentaux de l'analyse graphique sont les supports et les résistances.

Les supports désignent un niveau de prix où une tendance baissière peut être interrompue en raison d'une concentration d'acheteurs.

Les résistances indiquent un niveau de prix où une tendance haussière peut être freinée en raison d'une concentration de vendeurs.

Les lignes de tendance sont une autre notion essentielle. Elles aident à identifier les tendances haussières et baissières en traçant des lignes droites reliant des points de prix significatifs.

Pourquoi analyser les courbes de trading ?

Les marchés réagissent en continu à une multitude d’événements économiques, politiques ou sectoriels. Lire les courbes de trading permet :

D’identifier rapidement une tendance (haussière, baissière, latérale).

De repérer des niveaux de support et de résistance.

De calculer l’évolution d’une courbe trading sur différentes périodes.

De déceler des configurations récurrentes (figure de continuation ou de retournement).

Analyse graphique vs analyse fondamentale : quelles différences ?

L’analyse graphique et l’analyse fondamentale sont deux méthodes distinctes utilisées pour évaluer les actifs sur les marchés financiers, chacune avec ses propres avantages. Voici quelques avantages de l’analyse graphique par rapport à l’analyse fondamentale :

La rapidité d’exécution. L’analyse graphique permet aux traders de prendre des décisions rapidement en se basant sur les motifs visuels des graphiques, ce qui est particulièrement utile dans le trading à court terme ou le day trading.

L’identification des tendances. Elle permet d’identifier facilement les tendances du marché et les points de retournement potentiels grâce à l’observation des mouvements de prix et des volumes.

Son application à tous les marchés. L’analyse graphique peut être appliquée à n’importe quel marché (actions, forex, matières premières) et à n’importe quelle échelle de temps, ce qui la rend très versatile.

Inutile de comprendre les fondamentaux. Contrairement à l’analyse fondamentale, l’analyse graphique ne nécessite pas une compréhension approfondie des états financiers ou des facteurs économiques qui peuvent affecter les prix des actifs.

L’utilisation d’indicateurs techniques. Elle utilise des indicateurs techniques qui peuvent fournir des signaux d’achat ou de vente basés sur des règles mathématiques précises, ce qui peut aider à objectiver les décisions de trading.

L’adaptabilité. Les traders peuvent adapter leurs stratégies d’analyse graphique pour répondre à leurs propres styles de trading, qu’il s’agisse de scalping, de day trading ou de swing trading.

La psychologie du marché. L’analyse graphique peut refléter la psychologie collective des participants au marché, ce qui peut être un indicateur puissant des mouvements futurs des prix.

Bon à savoir : De nombreux traders utilisent une combinaison des deux approches pour obtenir une vue plus complète du marché et pour renforcer la robustesse de leurs stratégies de trading.

Comment combiner analyse fondamentale et analyse graphique pour une meilleure prise de décision ?

Voici une approche en 7 étapes qui permet de combiner l’analyse fondamentale et l’analyse graphique de manière efficace et ainsi d’améliorer la prise de décision en trading.

1 - L’évaluation fondamentale

Commencez par évaluer les fondamentaux de l’actif. Cela inclut l’examen des états financiers, des ratios financiers, des nouvelles de l’entreprise, des conditions économiques, et des facteurs sectoriels. Cette étape vise à déterminer la valeur intrinsèque de l’actif et à identifier si celui-ci est sous-évalué ou surévalué par le marché.

2 - L’analyse des tendances du marché

Utilisez l’analyse graphique pour identifier les tendances actuelles du marché. Cela peut être fait en traçant des lignes de tendance, en observant les motifs des chandeliers, et en utilisant des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles.

3 - La recherche de confirmations

Cherchez des confirmations entre les signaux fondamentaux et graphiques. Par exemple, si l’analyse fondamentale indique qu’une action est sous-évaluée et que l’analyse graphique montre une tendance haussière avec des volumes croissants, cela peut être interprété comme un signal d’achat fort.

4 - L’utilisation des niveaux de support et de résistance

Intégrez les niveaux de support et de résistance identifiés par l’analyse graphique pour planifier les points d’entrée et de sortie. Assurez-vous que ces niveaux coïncident avec des évaluations fondamentales significatives, comme des zones de valorisation clés.

5 - La surveillance des indicateurs économiques

Soyez attentif aux indicateurs économiques et aux événements mondiaux qui peuvent influencer les marchés. L’analyse fondamentale peut aider à anticiper les réactions du marché à ces événements, tandis que l’analyse graphique peut montrer comment le marché réagit en temps réel.

6 - La gestion du risque

Utilisez les deux analyses pour gérer le risque. L’analyse fondamentale peut aider à comprendre les risques associés à l’actif lui-même, tandis que l’analyse graphique peut aider à identifier les niveaux de risque technique, comme la volatilité.

7- La réévaluation continue

Les marchés sont dynamiques, donc une réévaluation continue des analyses fondamentale et graphique est nécessaire. Les changements dans les fondamentaux ou dans les motifs graphiques peuvent indiquer le besoin d’ajuster ou de fermer une position.

En combinant ces deux analyses, les traders peuvent obtenir une compréhension plus complète des actifs et des marchés, ce qui peut conduire à des décisions de trading plus informées et potentiellement plus rentables. L’objectif est d’utiliser l’analyse fondamentale pour sélectionner “quoi” acheter ou vendre, et l’analyse graphique pour déterminer “quand”.

Pourquoi l’analyse graphique est-elle essentielle pour les traders ?

Qu’il s’agisse d’investir dans des actions, des ETFs ou de spéculer via des CFDs, disposer d’une bonne lecture des graphiques (par exemple un graphique trading ou une courbe trading crypto) est un atout majeur pour :

Identifier les tendances principales.

Découvrir des opportunités potentielles.

Définir des zones de prix critiques et gérer son risque.

📌 Bon à savoir : L’analyse graphique repose sur l’étude des comportements passés des prix pour tenter d’anticiper leurs mouvements futurs.

Quels sont les différents types de courbes et graphiques en trading ?

L'analyse graphique utilise plusieurs types de graphiques pour visualiser les données de marché. Choisir le bon est primordial pour bien interpréter les signaux du marché. Certains traders privilégient une vue globale des prix, tandis que d’autres souhaitent disposer d’un maximum de détails sur chaque bougie ou chaque barre de cotation. Chaque type de courbe trading présente des avantages et des inconvénients.

Le graphique en chandeliers japonais : le plus détaillé et visuel

Ces graphiques, également appelés chandeliers japonais, sont très populaires en raison de leur capacité à montrer une grande quantité d'informations de manière visuelle et intuitive. Chaque chandelier représente l'ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas d'une période donnée.

Le graphique en barres (HLOC) : une alternative structurée

Semblable aux chandeliers, le graphique en barre indique également le plus haut, le plus bas, l’ouverture et la clôture, mais de façon plus épurée. Il représente clairement la volatilité quotidienne ou intraday et est très prisé pour des analyses rapides sur un nombre important de périodes.

Le graphique linéaire : pour une vision simplifiée des tendances

Ce type de graphique est idéal pour les investisseurs privilégiant une vue macro sur la direction du marché (long terme). Il trace un trait continu reliant les cours de clôture (ou d’ouverture) sur une période donnée et met en évidence la tendance générale.

Le graphique en points et figures : une approche plus stratégique

Ces graphiques sont basés sur des figures géométriques simples pour représenter les mouvements de prix, en se concentrant sur les variations de tendances plutôt que sur le temps.

Tableau récapitulatif :

📌 Le conseil de l’expert : Choisissez un graphique en fonction de votre horizon de trading et de votre stratégie d’analyse.

Le choix du type de graphique dépend souvent de la préférence personnelle du trader ainsi que de la nature spécifique de l'actif ou du marché étudié. Les graphiques en courbe sont utiles pour observer une tendance générale sur le marché. Les graphiques en barres sont efficaces pour évaluer la volatilité d'un marché donné. Quant aux graphiques en chandeliers, ils sont particulièrement pertinents pour prendre des décisions de trading précises.

Chaque graphique fournit en réalité des informations spécifiques et il est parfois nécessaire de consulter plusieurs types de graphiques pour maximiser ses chances de profit. En général, les traders expérimentés préfèrent utiliser les graphiques en chandeliers, car ceux-ci fournissent des informations techniques détaillées sur l'évolution des prix.

Avant de vous plonger dans l’étude complexe de certains indicateurs, il est essentiel de maîtriser les bases. Comment analyser une courbe trading et repérer les éléments importants ? Cette étape est importante pour déterminer si un mouvement se poursuit ou si un retournement se prépare.

Identifier une tendance (haussière, baissière, latérale)

Une première étape de toute analyse courbe trading consiste à déterminer la direction générale du marché :

Tendance haussière : suite de creux et de sommets de plus en plus hauts.

Tendance baissière : creux et sommets de plus en plus bas.

Tendance latérale : le prix fluctue dans un canal horizontal.

Comprendre les supports et résistances sur une courbe boursière

Le support est le niveau de prix où les acheteurs sont historiquement plus nombreux, stoppant ou ralentissant les baisses. La résistance, quant à elle, est le niveau de prix où les vendeurs se manifestent, freinant les hausses. Ces repères permettent de situer la courbe boursière dans un contexte plus large et de préparer des niveaux d’alerte.

Comment tracer des lignes de tendance pertinentes ?

Pour tracer une ligne de tendance :

Connectez au moins deux sommets ou deux creux significatifs. Ajustez la ligne si le marché continue de respecter ce niveau au fil du temps.

Une ligne bien établie peut servir de guide pour calculer l’évolution d’une courbe trading et prévoir d’éventuelles zones de sortie ou d’entrée.

Volatilité et volume : comment ces indicateurs influencent-ils l’évolution d’une courbe ?

La volatilité mesure l’amplitude des fluctuations du marché. Un pic de volatilité peut précéder un retournement ou signaler une forte accélération. Le volume indique, lui, l’intensité des échanges. Un mouvement de prix important avec volume élevé est souvent plus significatif qu’un mouvement sans volume.

📌 Illustration : Exemple de graphique annoté avec tendances, supports et résistances.

Décrypter un graphique grâce aux indicateurs techniques

Une fois les bases de l’analyse graphique acquises, il est possible d’affiner son interprétation grâce à des indicateurs mathématiques. Ces derniers offrent un regard complémentaire sur le momentum, la volatilité ou la force d’une tendance, que ce soit sur une courbe trading crypto ou sur des actions plus traditionnelles.

Les moyennes mobiles : identifier les tendances avec précision

Les moyennes mobiles lissent les prix sur une période donnée (par exemple 20, 50 ou 200 jours) et permettent de repérer des croisements qui suggèrent un possible changement de dynamique. Un signal souvent suivi de près intervient lorsque la moyenne mobile courte franchit à la hausse la moyenne mobile longue, ce qui peut laisser penser à un retournement ou à une accélération de la tendance en cours.

Le RSI (Relative Strength Index) : un outil pour repérer les zones de surachat et de survente

Le RSI oscille entre 0 et 100 pour indiquer les zones de surachat (au-dessus de 70) et de survente (en dessous de 30). Il s’agit d’un indicateur précieux pour détecter un éventuel retournement de court terme lorsque les cours entrent dans ces zones extrêmes.

Les bandes de Bollinger : mesurer la volatilité et anticiper les retournements

Les bandes de Bollinger se composent d’une moyenne mobile centrale et de deux bandes établies en fonction de l’écart-type. Lorsque ces bandes se resserrent, elles peuvent annoncer une phase de faiblesse de volatilité précédant un éventuel mouvement brusque. À l’inverse, lorsqu’elles s’écartent, la volatilité augmente, signalant parfois une forte dynamique de marché.

Les niveaux de Fibonacci : comprendre les points de retracement clés

Basés sur la « courbe de Fibonacci trading », les niveaux de Fibonacci (38,2 %, 50 %, 61,8 %) mettent en évidence des zones de support et de résistance potentielles. Ils peuvent aider à déterminer des points de réaccumulation ou de repli avant une reprise de tendance, notamment lorsque le prix rebondit précisément sur ces repères.

L’ADX (Average Directional Index) : mesurer la force d’une tendance

L’ADX varie généralement de 0 à 50, voire au-delà, afin d’indiquer la vigueur d’une tendance. Des valeurs élevées laissent penser que la tendance est solide et durable, alors qu’un ADX faible peut refléter une situation latérale ou une absence de direction nette sur le marché.

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) : détecter les croisements de tendance

Le MACD repose sur la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles et la comparaison avec une ligne de signal. Les croisements entre la ligne MACD et la ligne de signal peuvent révéler un changement de tendance et donner des indications sur la dynamique du marché.

Les points pivots : niveaux clés pour les traders intraday

Enfin, les points pivots sont calculés à partir des cours de la veille (plus haut, plus bas et clôture). Ils permettent d’identifier rapidement des niveaux de supports et de résistances intraday pour planifier les points d’entrée et de sortie des positions ouvertes dans la même journée.

Les indicateurs techniques sont également déterminants dans l’analyse graphique. Parmi les plus courants, on trouve :

Les moyennes mobiles, utilisées pour lisser les variations de prix et identifier les tendances.

Les bandes de Bollinger, qui montrent les niveaux de volatilité.

Les points pivots, utilisés pour déterminer les niveaux de support et de résistance.

Les schémas graphiques en trading : lire et interpréter les figures chartistes

Les figures chartistes (ou « schémas graphiques ») représentent une composante majeure de l’analyse chartiste. Elles sont le reflet du comportement cyclique des marchés. Avant de prendre une décision, il peut être utile de bien distinguer les figures de continuation, de retournement et les figures neutres qui traduisent l’indécision.

📌 Schémas de continuation (la tendance se poursuit après une consolidation)

Les triangles (ascendant, descendant, symétrique) : continuité probable de la tendance

Les triangles se forment lorsqu’un mouvement de prix se resserre entre deux lignes de tendance convergentes. Ils traduisent souvent une phase d’hésitation avant la poursuite de la dynamique précédente. Par exemple, dans un triangle ascendant, la ligne du haut est plate (résistance horizontale), tandis que la ligne du bas monte progressivement (supports de plus en plus hauts). En cas de cassure de la résistance, la tendance haussière peut reprendre.

Les fanions : petites pauses avant la reprise du mouvement initial

Les fanions ressemblent à de petits triangles, mais apparaissent sur une période plus courte, directement après un mouvement rapide (haussier ou baissier). Ils indiquent une pause de courte durée avant, le plus souvent, une reprise dans le même sens. À l’intérieur du fanion, les prix oscillent dans un espace de plus en plus étroit, jusqu’à ce qu’ils en sortent pour prolonger la tendance initiale.

Les drapeaux : signal de reprise après une correction rapide

Les drapeaux prennent la forme d’un rectangle incliné dans le sens inverse de la tendance en cours. Ils traduisent un mouvement de consolidation qui fait suite à un fort élan initial. Après cette brève consolidation, le marché a tendance à reprendre sa direction antérieure une fois la figure rompue. C’est la similitude avec un “drapeau” suspendu à une hampe (qui, elle, représente le mouvement violent précédent) qui donne son nom à cette formation.

Les rectangles : consolidation avant une nouvelle impulsion

Les rectangles sont une figure de consolidation au cours de laquelle les prix fluctuent entre un niveau de support et un niveau de résistance horizontaux. Ils reflètent un équilibre momentané entre acheteurs et vendeurs : aucun camp ne parvient à prendre le dessus, maintenant ainsi le marché dans cette zone de prix. Une fois la sortie du rectangle (cassure) confirmée, la tendance précédente a tendance à se poursuivre, faisant de cette figure un schéma de continuation.

📌 Schémas de retournement (la tendance est susceptible de s’inverser)

L’épaule-tête-épaule (ETE) et l’ETE inversée : indicateurs forts de retournement

L’ETE se caractérise par trois sommets successifs : deux épaules de hauteur similaire encadrant un sommet central (la “tête”), plus élevé que les deux autres. Cette figure survient souvent en fin de tendance haussière. Lorsque le prix casse la ligne de cou (la ligne reliant les creux entre la tête et chaque épaule), cela peut annoncer un retournement de tendance. L’ETE inversée fonctionne sur le même principe, mais se forme dans une tendance baissière.

Le double sommet et double creux : signaux clairs d’inversion de tendance

Le double sommet se manifeste lorsque le prix bute à deux reprises sur la même zone de résistance, sans réussir à la franchir. Il peut traduire l’essoufflement d’une tendance haussière et précéder un éventuel retournement. Le double creux est son pendant haussier : le prix échoue deux fois à franchir un support à la baisse, pouvant signaler la fin d’une tendance baissière.

Le triple sommet et triple creux : confirmation d’un retournement majeur

Ces configurations prolongent le concept du double sommet/creux. Le prix se heurte ou rebondit trois fois sur la même zone clé, renforçant ainsi la probabilité d’un renversement de tendance. Le triple sommet, par exemple, suggère qu’après plusieurs tentatives, les acheteurs ne parviennent pas à faire monter les prix plus haut, laissant place à une possible baisse.

Le rounding bottom (tasse avec anse) : signal haussier puissant sur le long terme

Le rounding bottom décrit une formation arrondie du cours, ressemblant à une cuvette qui s’étale sur une longue période. Il s’agit souvent d’une figure haussière, car elle signale une transition progressive d’une phase baissière vers une reprise de tendance. Lorsque la forme inclut une petite consolidation intermédiaire, on parle de “tasse avec anse”.

📌 Schémas neutres (indécision du marché, attente d’une cassure)

Le wedge (biseau ascendant ou descendant) : contraction avant une cassure

Le wedge est un biseau ascendant ou descendant à l’intérieur duquel les prix se contractent peu à peu. On distingue un wedge ascendant (lignes de support et de résistance orientées vers le haut) et un wedge descendant (lignes descendantes). Selon le sens de la cassure et la tendance précédente, le wedge peut annoncer la poursuite de la tendance ou son inversion, mais nécessite une confirmation lors de la sortie du biseau.

Les canaux horizontaux : oscillations avant une direction confirmée

Les canaux horizontaux se forment quand les prix évoluent entre un support et une résistance parfaitement parallèles, signifiant souvent une période de neutralité ou d’indécision. Au sein de ce corridor, le marché oscille librement, et seule la rupture d’une de ces bornes (par le haut ou par le bas) peut signifier la fin de cette phase de consolidation et la reprise d’une tendance plus marquée.

📌 Illustration : Graphiques annotés avec exemples de figures chartistes.

Bien qu’ils soient utiles pour visualiser et anticiper les évolutions des prix, ces schémas, étudiés dans le cadre du pattern trading, doivent être combinés avec d’autres outils (indicateurs techniques, volumes, analyse fondamentale) afin de confirmer les signaux et limiter les risques.

📌 Le conseil de l’expert : Les figures chartistes doivent toujours être confirmées par des indicateurs techniques.

Investir comporte un risque de perte. Les CFDs, notamment, sont des produits complexes et risqués et ne conviennent pas à tous les profils. Il est donc essentiel de bien se former, de développer une solide compréhension des principes de l’analyse graphique et de gérer son risque de manière responsable. Passez à la pratique avec XTB : testez notre compte démo gratuit pour vous entraîner à l’analyse graphique en conditions réelles.