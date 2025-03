Qu’est-ce que l’Indicateur Average True Range (ATR) en trading et comment l’utiliser ?

Temps de lecture: 7 minute(s)

📌 L’article en bref L’Average True Range (ATR) est un indicateur de volatilité conçu par J. Welles Wilder.

Il se base sur la plus grande différence entre : le plus haut et le plus bas d’une période, ou l’écart entre le plus haut/le plus bas et la clôture de la veille (en valeur absolue).

L’ATR est particulièrement utile pour placer des stops et ajuster la taille des positions en fonction de la volatilité d’un marché, que l’on investisse dans des actions, des ETFs ou que l’on trade des CFDs ou même la crypto (average true range crypto).

À la différence du VIX qui anticipe la volatilité future, l’ATR se concentre sur les fluctuations historiques des prix.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Qu’est-ce que l’Average True Range (ATR) ? L’Average True Range (ATR) est un indicateur de trading essentiel pour de nombreux investisseurs et traders qui cherchent à analyser la volatilité sur différents marchés, comme le Forex, les actions, les ETFs, les matières premières ou même la cryptomonnaie. Avec cet outil, on ne se concentre pas sur la tendance elle-même, mais plutôt sur la « nervosité » du marché. Autrement dit, l’ATR ne dira pas si un actif va monter ou baisser, mais à quel point les cours risquent de fluctuer dans un laps de temps donné. Définition de l’Average True Range (ATR) L’ATR, ou « Fourchette Moyenne Vraie » en français, est un outil d’analyse technique créé par J. Welles Wilder dans les années 1970. Wilder est notamment connu pour d’autres indicateurs comme l’ADX, le RSI ou encore le SAR Parabolique. L’idée de l’ATR est d’évaluer l’ampleur des mouvements de prix sur une période donnée, par exemple 14 jours. Contrairement à de nombreux indicateurs axés sur les tendances, l’ATR ne détermine pas si le marché est haussier ou baissier, mais renseigne sur le degré de volatilité. Concrètement, plus la valeur de l’ATR est élevée, plus les fluctuations quotidiennes (ou de la période considérée) sont importantes. À l’inverse, une valeur d’ATR faible indique un marché plus calme, avec des variations de prix plus réduites. De nombreux investisseurs l’intègrent dans leur stratégie de placement ou d’investissement (par exemple, lorsqu’ils investissent dans les actions et les ETFs) et les traders l’utilisent aussi pour le placement de leurs stops, en tenant compte de la volatilité. ATR vs autres indicateurs de volatilité Avant de s’attarder à son utilisation, il est intéressant de comparer l’ATR avec d’autres indicateurs qui mesurent la volatilité : Bandes de Bollinger : cet outil repose sur une moyenne mobile et un calcul d’écart-type pour suivre la volatilité. Les traders les utilisent souvent pour repérer des zones de surachat ou de survente.

: cet outil repose sur une moyenne mobile et un calcul d’écart-type pour suivre la volatilité. Les traders les utilisent souvent pour repérer des zones de surachat ou de survente. ADX : également conçu par Wilder, l’ADX (Average Directional Movement Index) vise surtout à mesurer la force d’une tendance. Il joue aussi un rôle dans l’identification de la volatilité, mais d’une manière moins directe que l’ATR.

: également conçu par Wilder, l’ADX (Average Directional Movement Index) vise surtout à mesurer la force d’une tendance. Il joue aussi un rôle dans l’identification de la volatilité, mais d’une manière moins directe que l’ATR. VIX (Volatility Index) : Il s’agit de « l’indice de la peur », qui reflète la volatilité implicite attendue sur l’indice S&P 500. Contrairement à l’ATR, qui se fonde sur les données historiques de prix, le VIX se concentre sur la volatilité future anticipée par les marchés d’options. Tableau comparatif : ATR, Bandes de Bollinger, ADX, Volatility Index (VIX) 🔎 Bon à savoir : Contrairement au VIX, qui mesure la volatilité anticipée du marché, l’ATR se base uniquement sur les mouvements historiques des prix. La formule de l’ATR peut sembler technique à première vue, mais son principe est relativement simple : il s’agit de calculer l’ampleur des fluctuations entre la veille et aujourd’hui. Comprendre ce calcul vous permettra d’interpréter cet indicateur technique avec plus de précision, surtout si vous vous intéressez à l’ATR Trade ou à l’Average True Range Crypto. Décomposition du calcul du True Range (TR) Welles Wilder a introduit le concept de « True Range » (TR) pour dépasser la seule notion de différence entre le plus haut et le plus bas d’une séance. Selon lui, pour évaluer correctement la volatilité, il faut prendre en compte les gaps éventuels par rapport au cours de clôture précédent. Ainsi, le True Range pour une période donnée est la plus grande des trois valeurs suivantes : (Plus haut du jour) — (Plus bas du jour) Valeur absolue de [(Plus haut du jour) – (Clôture de la veille)] Valeur absolue de [(Bas du jour) – (Clôture de la veille)] Ce calcul permet de saisir l’amplitude totale possible, y compris si le marché a ouvert avec un écart important (gap). Formule complète de l’ATR Une fois le True Range déterminé pour chacune des périodes (par exemple 14 jours si l’on se fonde sur une moyenne mobile de 14 périodes), on applique la formule suivante : ATR = (ATR précédent × [n-1] + TR actuel)/n où n représente le nombre de périodes choisi. Par défaut, de nombreuses plateformes de trading se basent sur n = 14. Il est toutefois possible d’ajuster ce paramètre en fonction de la stratégie (daily, intraday, swing…). Exemples concrets d’interprétation de l’ATR sur différents actifs Pour illustrer : EUR/USD : Sur une période de 14 jours, supposons que l’ATR soit de 0,008 0. Cela veut dire que la variation moyenne, en tenant compte des gaps, est d’environ 80 pips. Les investisseurs ou traders peuvent alors placer leur stop en tenant compte de ces 80 pips plutôt que de s’arrêter à un niveau fixe, et cela leur permettra d’éviter d’être sortis trop vite d’une position en période de volatilité normale.

: Sur une période de 14 jours, supposons que l’ATR soit de 0,008 0. Cela veut dire que la variation moyenne, en tenant compte des gaps, est d’environ 80 pips. Les investisseurs ou traders peuvent alors placer leur stop en tenant compte de ces 80 pips plutôt que de s’arrêter à un niveau fixe, et cela leur permettra d’éviter d’être sortis trop vite d’une position en période de volatilité normale. Action d’une entreprise du CAC 40 : Imaginons une valeur de l’ATR à 1,20 €. Cela indique que, ces derniers jours, la fluctuation journalière moyenne de l’action (en tenant compte des éventuels écarts d’ouverture) est d’environ 1,20 €. Si vous envisagez d’investir dans cette action, vous saurez qu’un mouvement à l’intérieur de cette fourchette est courant. Un dépassement important de cette amplitude pourrait signaler un événement exceptionnel ou un changement de tendance. 📌 Le conseil de l’expert : Un ATR en hausse signale une augmentation de la volatilité, ce qui peut indiquer un changement de régime du marché. Le rôle de l’ATR va bien au-delà de la simple lecture de la volatilité. Une de ses principales vertus réside dans la gestion des risques : savoir où positionner ses stop-loss et comment calibrer la taille de ses positions, notamment sur des produits à levier comme les CFDs, est crucial. Voyons de plus près comment l’ATR peut apporter des réponses pratiques. ATR et définition des niveaux de stop-loss Au lieu de choisir un stop-loss arbitraire (par exemple en se basant uniquement sur un pourcentage fixe du capital), beaucoup d’investisseurs préfèrent positionner leur stop en fonction de la volatilité actuelle de l’actif. Ainsi, en période de forte volatilité, le stop sera plus large pour éviter d’être touché prématurément, tandis qu’en période de faible volatilité, il sera rapproché. Exemple : Sur EUR/USD, si l’ATR à 14 périodes est de 0,008 0 (80 pips), un trader qui souhaite limiter les mouvements parasites pourrait placer un stop à 1,5 × l’ATR (soit 120 pips). Il réduira ainsi les risques d’être stoppé lors d’un mouvement normal du marché et se positionnera au-delà de l’oscillation moyenne. Exemple sur une action : Si l’ATR est de 1,20 € et que vous initiez une position à 50 €, vous pouvez envisager un stop-loss à 2 × 1,20 € (soit 2,40 €), ce qui vous place à 47,60 €. Cette méthode vous protège contre les fluctuations usuelles, mais elle ne vous garantit pas la direction future du marché. ATR et ajustement des tailles de position Outre le stop-loss, la taille de la position peut également être ajustée grâce à l’ATR. Sur des actifs très volatils, vous pouvez réduire le nombre de lots ou d’actions. Sur des actifs plus stables, vous pouvez envisager un positionnement plus conséquent si cela correspond à votre profil de risque. Cette logique est d’autant plus importante avec les CFDs, où le levier peut amplifier tant les profits potentiels que les pertes. Tableau d’exemple : ATR et ajustement du levier 📌 Le conseil de l’expert : Ne pas fixer de stop-loss arbitraire, mais utiliser l’ATR pour un positionnement adapté aux conditions de marché. Vous l’aurez compris, l’ATR se situe au cœur de nombreuses approches d’analyse technique, car il privilégie la mesure de la volatilité plutôt que la direction de l’actif. Il aide ainsi à placer des stop-loss adaptés aux fluctuations historiques et à ajuster la taille des positions, qu’il s’agisse d’investir dans des actions, des ETFs ou d’utiliser des CFDs. L’ATR, combiné à d’autres indicateurs et à une réflexion globale sur les facteurs de marché, constitue donc un point d’appui précieux pour appréhender et gérer les risques. Toutefois, il ne se suffit pas à lui-même : il est conseillé de pratiquer une gestion rigoureuse du risque et de se tenir informé des événements clés susceptibles d’influencer les cours. Pour évaluer concrètement l’efficacité d’une stratégie basée sur l’ATR, l’idéal est de l’expérimenter d’abord dans un environnement sans risque. Ouvrez dès à présent un compte démo XTB afin de tester vos approches de trading en toute sécurité avant de vous lancer.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."