Savez-vous qu’il existe des opportunités de marché, même lorsque les cloches de clôture ont déjà sonné ? En effet, les marchés boursiers ne se résument pas seulement à leur ouverture et leur fermeture. Ils se déclinent en quatre périodes distinctes : le pré-marché (ou pre-market en anglais), l'ouverture classique, l'après-marché (post-market), et même les séances du week-end. Le trading en dehors des heures classiques vous permet d'ouvrir et de fermer des positions au-delà des plages horaires traditionnelles. XTB vous dévoile tout ce que vous devez savoir sur l’after hour trading pour optimiser vos stratégies d’investissement et saisir les meilleures opportunités.

Qu’est-ce que l’after hours trading ? Les marchés financiers suivent des horaires spécifiques. Les marchés régulés sont généralement ouverts entre 9 h à 17 h, avec des variations en fonction des régions. Toutefois, il est possible, dans certains cas, de saisir des opportunités de trading au-delà de ces heures traditionnelles. De nombreux actifs, tels que les indices, le forex, les crypto-monnaies, les actions, et les matières premières, sont accessibles même en-dehors des heures classiques de marché. On distingue alors trois types de trading en horaires prolongés : Le trading pre-market, qui se déroule avant l’ouverture officielle des marchés ;

Le trading post-market, après la clôture des sessions principales ;

Le trading le week-end, qui s'étend sur le samedi et le dimanche. Prenons un exemple : bien que la Bourse de Paris soit officiellement ouvert de 9 h 00 à 17 h 30, il est également possible d’ouvrir et de fermer des positions en-dehors de ces horaires, grâce aux sessions de trading prolongées. Les investisseurs peuvent ainsi prendre des positions en pre-market, en post-market ou le week-end. Ils profitent ainsi de mouvements des prix des actions (stock price), influencés par des événements survenus en-dehors des heures de trading régulières. Plusieurs éléments peuvent influencer les cours en after hours. il s’agit notamment : Des publications des résultats des entreprises ;

Des décisions des banques centrales ;

Des événements économiques majeurs ;

Des indicateurs macro-économiques ;

Des imprévus (événements géopolitiques, catastrophes naturelles, etc.). Pourquoi faire du trading en horaires prolongés ? Avec les progrès technologiques et le développement des plateformes de trading en ligne, l'after hour trading est devenu plus accessible. Autrefois réservé aux grandes institutions financières et aux traders professionnels, il est désormais ouvert aux particuliers. S’il présente de nombreux avantages, il est essentiel de bien comprendre les risques associés à cette forme de trading avant de se lancer. Quels sont les avantages du trading en horaires prolongés ? Les annonces de résultats d’entreprises, les décisions de banques centrales ou les crises géopolitiques ne respectent pas toujours les horaires des marchés. L’after hour trading permet aux traders de réagir rapidement aux nouvelles économiques et aux événements imprévus qui peuvent survenir après la fermeture des marchés. Par exemple, imaginez que vous appreniez en soirée qu'une entreprise dans laquelle vous avez investi vient de signer un partenariat stratégique important. Plutôt que d'attendre l'ouverture des marchés le lendemain, vous pouvez immédiatement acheter ou vendre vos actions. C’est aussi l’occasion d’avoir une longueur d’avance sur les autres traders. En observant les mouvements de prix en after hours, vous pouvez avoir un aperçu des tendances potentielles pour l'ouverture du marché le lendemain. Exemple : vous constatez que le cours des actions d'une société technologique augmentent significativement en after hours après la publication de résultats impressionnants. Vous pouvez alors décider de prendre position avant que le marché régulier ne s’ouvre et que le prix n’augmente encore davantage. Vous profitez alors pleinement du mouvement en cours. L’after hour trading peut également offrir des opportunités uniques d’achat ou de vente. En dehors des heures régulières des marchés, le volume de transactions est souvent plus faible. Les variations de prix sont donc souvent plus marquées. Les traders expérimentés peuvent alors tirer parti de cette plus grande volatilité pour maximiser leurs gains. Enfin, l’after hour trading est bien adapté aux traders qui, en raison de contraintes professionnelles ou personnelles, ne peuvent pas suivre les marchés pendant les heures classiques d’ouverture. Avec cette forme de trading, vous n’avez plus besoin de suivre les marchés en permanence pendant les heures de bureau. Vous pouvez ajuster vos positions le soir ou le week-end en fonction de vos disponibilités. Quels sont les risques du trading en horaires prolongés ? L’after hours trading présente de nombreuses opportunités. Il comporte toutefois plusieurs risques à ne surtout pas sous-estimer. Voici les principaux éléments à garder en tête avant de plonger dans cette forme de trading. En dehors des heures de marché régulières, le nombre de traders actifs est généralement plus faible, ce qui réduit la liquidité. Cela peut compliquer l’achat ou la vente d’actions au prix souhaité. Par exemple, si vous souhaitez vendre des actions Apple (AAPL after hours trading) après une annonce importante de l'entreprise en soirée, vous pourriez avoir du mal à trouver un acheteur prêt à payer le prix que vous demandez. Vous pourriez même être contraint de vendre votre action Apple achetée en after hours trading à un prix moins élevé. En parallèle, les fluctuations de prix sont souvent plus marquées et imprévisibles en dehors des heures d’ouverture normales du marché. Si une société publie des résultats trimestriels après la clôture, les réactions peuvent être extrêmement vives. Le cours de l’action peut monter en flèche ou, au contraire, chuter brusquement. Cette volatilité accrue augmente le risque de pertes. Cela est d’autant plus vrai que certaines plateformes ne permettent pas de placer des ordres stop-loss en dehors des heures normales de marché. Autre élément important : les spreads, c’est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, peuvent être beaucoup plus larges en after hours. Or, un spread plus large signifie un coût supplémentaire, qui peut rapidement impacter la rentabilité de vos transactions. Enfin, les traders particuliers ne disposent pas des mêmes informations que les grands acteurs du marché. Cette situation est largement exacerbée dans le cadre du trading en horaires prolongés. De la même façon, les grandes institutions financières ont souvent accès à des ressources techniques plus avancées, comme des systèmes de trading automatisés. Ces derniers leur permettent de réagir instantanément aux nouvelles économiques ou aux événements géopolitiques survenant en dehors des heures de marché régulières. Une telle situation place les traders individuels dans une position désavantageuse face à ces acteurs. En pre-market, en post-market ou le week-end, il convient de définir une stratégie avant d'ouvrir une position. Quelles stratégies de trading en horaires prolongés ? Nous l'avons vu, que ce soit en pre-market, en post-market, ou même le week-end, de nombreux événements peuvent influencer les marchés. Pour tirer parti de ces variations, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre par les traders expérimentés. Trader les cassures (breakouts) : avant une annonce importante, les cours ont tendance à se consolider. Une stratégie efficace consiste à identifier ces phases de consolidation et à trader une cassure qui suit un événement particulier (publication de résultats, annonce économique majeure, etc.). Cette approche permet de capturer le mouvement de prix consécutif à cette rupture. Pour anticiper ce type de mouvement, vous pouvez utiliser des indicateurs techniques comme les bandes de Bollinger afin de repérer des niveaux de support et de résistance clés.

Prendre position par anticipation : une autre stratégie consiste à ouvrir une position avant l'annonce d'un événement attendu. Vous profitez ainsi des fluctuations entre les prévisions du marché et la réalité. Par exemple, si vous anticipez que les résultats trimestriels d'une entreprise dépasseront les attentes, vous pourrez acheter des actions en after hours, avant l'annonce officielle, pour bénéficier d'une hausse éventuelle des prix.

Couvrir les risques de gap : les écarts de prix importants (ou "gaps") entre deux sessions de trading peuvent entraîner des pertes importantes. Pour réduire ce risque, vous pouvez couvrir vos positions en horaires prolongés. Par exemple, si vous anticipez une baisse de l’action Amazon à l'ouverture des marchés, vous pouvez ouvrir une position courte en after hours. Si l'action chute, les gains réalisés sur la position courte compenseront les pertes subies sur votre position longue. À l'inverse, si le cours de l'action augmente, l'appréciation de votre position longue permettra de neutraliser les pertes enregistrées sur la position courte. Si elles peuvent être efficaces, ces stratégies nécessitent une solide connaissance du marché et une bonne compréhension des outils de gestion des risques. Comment ouvrir une position en after hour trading ? Pour ouvrir votre position, rien de plus simple : connectez-vous à notre plateforme de trading en ligne. Sélectionnez d'abord l'actif qui vous intéresse, puis choisissez le sens de votre position (à la hausse ou à la baisse). Définissez ensuite la taille de votre position en fonction de votre stratégie et utilisez nos outils de gestion des risques pour sécuriser votre trade. Une fois ces paramètres établis, placez votre ordre et commencez à trader, même après la fermeture des marchés !

