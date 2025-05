Temps de lecture: 8 minute(s)

Le marché du Forex est l'endroit où les devises du monde entier sont négociées, il n'est donc pas surprenant qu'il doit opérer dans plusieurs fuseaux horaires simultanément.

Heures de trading Forex

Le trading continu et les sessions de trading qui se chevauchent sont parmi les facteurs qui rendent le Forex si populaire parmi les investisseurs du monde entier. Il se passe toujours quelque chose sur le marché et plusieurs ventes et achats ont lieu en une seule journée, quelle que soit l'heure.

Il convient de rappeler que la volatilité et la liquidité d'instruments spécifiques varient à différents moments de la journée. Donc, toute personne qui commence à investir sur le marché Forex doit connaître en détail le calendrier des sessions de trading. Savoir quels marchés et à quels moments la volatilité est au plus fort ou une moindre liquidité peut être une information clé pour un trader, nécessaire pour planifier le trading et gérer le risque de manière appropriée.

Sessions de trading sur le marché du Forex

Le marché Forex est le plus actif lorsque les centres financiers de diverses régions du monde se joignent au commerce des devises. La premiere session ouvre à Wellington, en Nouvelle-Zélande (pour la France, nous sommes dimanche, 22h00), et au fur et à mesure que le temps passe, Sydney, Tokyo, Londres et New York se joignent un par un.

Ainsi, nous pouvons diviser chaque journée de trading Forex en 3 sessions principales :

Session asiatique (sessions combinées de Sydney et de Tokyo)

Session européenne

séance américaine

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les instruments respectifs, ou plutôt leurs prix, peuvent réagir différemment au cours des sessions respectives. Par exemple, les investisseurs qui négocient des paires de devises contenant par ex. Le dollar australien (AUD) ou le dollar néo-zélandais (NZD) peuvent s'attendre à une volatilité plus élevée pendant la session asiatique en particulier, tandis que dans le cas de l’euro (EUR) ou de la livre sterling (GBP) - pendant la session européenne, avec les dollars américains et canadiens étant le plus actif pendant la session de New York. La deuxième devise de la paire est également importante - si par ex. nous jumelons le dollar australien avec le dollar américain (AUDUSD), nous pouvons nous attendre à une volatilité plus élevée pendant les sessions australiennes et américaines, tandis que la volatilité et la liquidité pendant la session sur le Vieux Continent sont généralement à leur plus bas.

Calendrier économique et horaires de trading CFD et Forex

Vous savez déjà que chaque trader qui opère sur le marché Forex a généralement besoin de connaître les sessions de trading et la nature spécifique des instruments respectifs. Cependant, dans un contexte de volatilité plus élevée, il faut également mentionner les annonces macroéconomiques, car chaque jour nous apprenons de nombreux chiffres des économies mondiales et toutes ces données peuvent faire réagir le marché. Chaque communication majeure est prévue par le « marché », afin que nous puissions savoir ce qu'attendent les investisseurs avant que l'annonce ne soit faite. Il faut toutefois souligner que l'annonce diffère souvent du consensus et que la surprise des investisseurs se traduit souvent par une brusque augmentation de la volatilité de ces instruments, auxquels se rapportent les données.

Les principaux indicateurs macro-économiques à suivre sont, entre autres :

Non-farm payrolls - NFP

Indice des prix à la consommation - CPI

Décisions sur les taux d'intérêt

Produit Intérieur Brut (PIB)

Toutes les principales données macro-économiques peuvent être trouvées dans le Calendrier Économique XTB, et chaque chiffre est fourni (dans la mesure du possible) avec les informations suivantes :

moment de l'annonce

impact

pays de l'annonce

période pertinente

prévision précédente

prévision actuelle

prévision « marché »

Naturellement, vous pouvez filtrer le calendrier économique pour n'afficher que les données pertinentes pour vous, par ex. un trader traitant uniquement la paire EUR/USD serait principalement intéressé par les chiffres de l'économie américaine et de la zone euro.

Vous pouvez également accéder au calendrier directement sur notre plateforme innovante xStation 5. La plateforme vous donne en outre la possibilité de vérifier ce que signifie précisément un indicateur donné et de retracer quelles étaient les données passées (voir la capture d'écran ci-dessous).

Source: xStation 5

Capacités de xStation 5 concernant les temps de trading Forex et CFD

xStation 5 a été conçue par XTB et en tant que telle, elle possède de nombreuses fonctionnalités inédites ou rares, qui sont très utiles dans le trading. Celles-ci incluent, entre autres, la possibilité de définir la visibilité de l'heure d'annonce des données macro-économiques directement sous forme de graphique, ce qui nous permet d'analyser facilement l'impact de la date passée sur le marché et nous n'avons pas besoin de regarder le calendrier lui-même. xStation donne également la possibilité d’afficher des sessions de trading sélectionnées sur le graphique.

Comment paramétrer la visibilité des annonces macro-économiques sur un graphique dans xStation 5 ?

Pour activer la visibilité des chiffres sur un graphique, il vous suffit de faire un clic droit sur le graphique et dans le menu qui apparaît sélectionnez « éléments visibles » puis « Calendrier ». Désormais, chaque fois que vous cliquez sur le drapeau en bas du graphique, vous pouvez voir les détails de l'annonce qui vous intéresse particulièrement.

Source: xStation 5

Vous pouvez filtrer le nombre d'annonces sur le graphique, tout comme dans le calendrier économique. Il suffit de cliquer à nouveau avec le bouton droit sur le graphique, sélectionnez cette fois "Personnaliser l'apparence du graphique" - dans l'onglet "Calendrier", vous pouvez sélectionner le niveau "d'impact" et les pays.

Source: xStation 5

Comment définir la visibilité d'une session de trading sur un graphique dans xStation 5 ?

Tout comme avec les fonctionnalités précédentes, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit sur le graphique et de sélectionner « Éléments visibles » et « Sessions ».

Source: xStation 5

Vous pouvez modifier les sessions respectives en termes de nom, d'heures d'ouverture et de fermeture et de couleur pour distinguer les sessions sur le graphique - tout ce que vous avez à faire est de cliquer à nouveau avec le bouton droit sur le graphique et de sélectionner « Sessions ».

Comment vérifier les horaires de trading des instruments respectifs ?

L'ensemble du marché Forex fonctionne 24h/24 et pour chaque paire, le trading commence et se termine à la même heure : dimanche 23h00 et vendredi 22h00, respectivement. Mais d'autres marchés disponibles via XTB, tels que les contrats CFD pour les indices boursiers populaires ou les matières premières, fonctionnent souvent à des heures différentes. Pour savoir quand vous pouvez échanger activement ces instruments, il vous suffit de cliquer ici et de vérifier les spécifications sur notre site Web ou de vérifier les détails de l'instrument qui vous intéresse sur la plate-forme xStation 5, par ex. en cliquant sur l'icône d'information à côté d'un instrument donné dans la fenêtre Market Watch.

Source: xStation 5

Source: xStation 5

Meilleur moment pour trader sur le marché Forex

Quel est le meilleur moment pour trader ? Quelles sont les meilleures heures pour trader ? Il n'y a pas de réponse unique à ces questions, car il s'agit d'un problème très particulier, dépendant de la sélection d'instruments et de la stratégie utilisée par un investisseur donné. De manière générale, ces heures sont considérées comme les plus favorables au trading lorsqu'il y a la plus grande liquidité et volatilité pour un instrument donné (par exemple, pour l'EUR/PLN, il est de 9h00 à 17h00). Cela permet aux traders de participer activement au marché et de conclure efficacement les transactions - plus la volatilité est élevée, plus les chances de « faire le tour » sont grandes avec des mouvements de prix plus importants, et plus la liquidité est grande, plus les spreads sont bas, donc les coûts de transaction à payer sont réduits par le commerçant. Donc, si nous voulons échanger, par exemple, la paire EURPLN, nous devons sélectionner l'heure entre 9h00 et 17h00. Pour trader sur le DAX, les meilleures sessions sont les sessions européennes et américaines, tandis que la session asiatique est la meilleure pour l'indice japonais NIKKEI ou les paires avec NZD, AUD ou JPY.

Le Forex est-il disponible les jours fériés ?

Alors que les bourses respectives sont fermées les jours fériés ou religieux, la négociation sur le marché Forex se poursuit sans interruption dans la plupart de ces cas. Nous devons cependant tenir compte du fait que l'absence d’investisseurs d'une partie donnée du monde (et la liquidité plus faible qui en résulte) est souvent un obstacle au trading de certains instruments.

Trading le week-end - CFD pour les crypto-monnaies

Alors que les marchés financiers dits conventionnels tels que le Forex ou les bourses ne sont pas disponibles le week-end, la disponibilité du marché les samedis et dimanches est de plus en plus populaire depuis un certain temps - cela s'applique au marché des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Vous pouvez en savoir plus sur le trading de CFD dans les crypto-monnaies et les détails de cette partie de l'offre XTB peuvent être trouvés ici.