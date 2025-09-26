Minggu depan, pasar akan menantikan data penting untuk The Fed, yaitu laporan tenaga kerja AS dan data ISM. Selain itu, Reserve Bank of Australia (RBA) akan mengambil keputusan suku bunga, sementara di Tiongkok periode libur Golden Week dimulai pada awal Oktober. Karena itu, instrumen yang patut dipantau antara lain AUDUSD, EURUSD, dan CHN.cash.

AUDUSD

Dolar Australia akan menjadi pusat perhatian menjelang keputusan RBA pada Selasa. Pasar memperkirakan bank sentral akan mempertahankan suku bunga acuan di 3,60% sambil menunggu data CPI kuartal III. Data inflasi bulanan terbaru (Agustus) naik menjadi 3,0% y/y. Investor akan mencermati pernyataan resmi untuk mencari sinyal potensi pelonggaran di akhir tahun. Nada hati-hati “wait-for-data” bisa menekan AUD, sementara penekanan pada inflasi jasa yang masih tinggi bisa memberi dukungan. Selain itu, laporan PMI Tiongkok pada Selasa juga patut dipantau, mengingat AUD sangat terikat pada pertumbuhan global.

EURUSD

Minggu depan penuh dengan rilis data penting dari AS. Termasuk laporan ISM manufaktur dan jasa (Rabu & Jumat), serta ADP dan NFP tenaga kerja (hari yang sama). Jika hasilnya lebih lemah, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed akan menguat dan menekan dolar. Untuk EURUSD, laporan HICP zona euro September pada Rabu juga akan menjadi data kunci.

CHN.cash

Pertengahan pekan, Tiongkok memulai Golden Week (1–7 Oktober), libur nasional untuk memperingati berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Aktivitas perdagangan yang lebih rendah selama liburan berpotensi menekan ekuitas. Namun, peningkatan belanja konsumen selama periode ini bisa menutupi sebagian efeknya. Menjelang liburan, arus modal di Tiongkok bisa meningkat lebih cepat dari biasanya, memicu volatilitas. Sentimen juga akan dipandu oleh rilis PMI Tiongkok pada Selasa.