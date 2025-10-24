Tiga Pasar untuk Diperhatikan

Pekan lalu ditandai dengan aktivitas pasar yang sangat tinggi. Kita menyaksikan koreksi signifikan pertama pada harga emas dalam beberapa waktu, rebound tajam minyak setelah sanksi AS terhadap perusahaan minyak Rusia, serta rilis tertunda data inflasi AS dan hasil awal laporan keuangan campuran dari raksasa teknologi Wall Street. Namun, hari-hari mendatang menjanjikan intensitas yang lebih besar lagi. Agenda utama mencakup keputusan kebijakan moneter dari dua bank sentral utama — Federal Reserve dan Bank of Japan, potensi pertemuan antara Presiden Trump dan Xi, serta laporan keuangan terbaru dari sisa anggota Magnificent 7. Dengan demikian, fokus utama analis minggu depan akan tertuju pada pasangan USD/JPY, indeks US100, dan pasar emas (GOLD).



USD/JPY

Terpilihnya Sanae Takaichi yang berpandangan pro-stimulus sebagai Perdana Menteri Jepang memicu pelemahan signifikan pada yen. Dengan rencana pemerintah Jepang untuk meningkatkan pengeluaran dan menerbitkan utang baru, pasangan USD/JPY berpotensi melanjutkan penguatan hingga menyentuh level tertinggi sejak awal tahun.

Minggu ini akan menjadi krusial karena keputusan dua bank sentral besar. Federal Reserve dijadwalkan mengumumkan kebijakannya pada Rabu malam waktu setempat — dan meskipun pasar memperkirakan pemangkasan suku bunga, nada komunikasi Fed mungkin tetap sedikit hawkish.

Sebaliknya, Bank of Japan kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga meski inflasi mendekati 3%. Keputusan untuk tidak berubah akan mendukung tren naik USD/JPY. Namun, sinyal kemungkinan kenaikan suku bunga pada Desember bisa memicu pembalikan tajam dan penurunan signifikan. Keputusan BoJ akan diumumkan pada sesi Asia hari Kamis.



US100

Hari Rabu akan menjadi momen penting bagi indeks saham AS. Selain keputusan The Fed, investor juga akan memantau laporan keuangan dari sejumlah raksasa teknologi Amerika. Setelah penutupan pasar Wall Street, laporan dari Microsoft, Alphabet, dan Meta akan dirilis.

Sebelumnya, pasar juga akan menerima hasil dari Caterpillar, Boeing, dan Verizon.

Pada Kamis malam, giliran Apple dan Amazon yang akan melaporkan hasilnya, sementara Eli Lilly dan Mastercard akan merilis laporan sebelum pembukaan pasar.

Dengan jadwal padat ini, minggu depan berpotensi menjadi penentu arah indeks saham AS, yang saat ini masih bertahan di dekat level tertinggi sepanjang masa.

Selain itu, Kamis juga menjadi hari potensial pertemuan Presiden Trump dan Xi di konferensi APEC di Korea Selatan. Jika pertemuan ini terwujud, paruh kedua minggu berpotensi memicu volatilitas besar di pasar global. Setelah reaksi campuran terhadap laporan Netflix dan Tesla, investor kini berharap kejutan positif dari Big Tech lainnya.





GOLD

Setelah empat bulan konsolidasi, harga emas mulai mengalami tren naik kuat sejak Agustus, dipicu oleh persepsi pasar bahwa Federal Reserve mulai beralih ke kebijakan lebih longgar (pivot). Bank sentral AS telah memangkas suku bunga pada September, dan meski data ekonomi masih terbatas akibat government shutdown, pasar memperkirakan siklus pemangkasan akan berlanjut di Oktober.

Pertanyaan utama kini: apakah pemangkasan akan berlanjut hingga Desember dan 2025? Jika komunikasi Fed pada Rabu bernada sedikit lebih hawkish, harga emas bisa tertekan lebih rendah.

Namun, potensi pertemuan Trump–Xi pada Kamis juga menjadi faktor penting. Dialog yang positif dan konstruktif dapat menurunkan sentimen risiko global dan mendorong harga emas di bawah $4.000. Sebaliknya, jika AS memutuskan untuk memberlakukan pembatasan ekspor baru terhadap China — seperti perangkat lunak Amerika — hal itu dapat memicu gelombang reli baru dan membawa harga emas ke rekor tertinggi baru.