Kontrak berjangka Nasdaq 100 (US100) naik lebih dari 0,5 persen hari ini, dengan sentimen yang didorong oleh laporan PCE yang ramah bagi Wall Street. Ekspektasi inflasi muncul sesuai dengan perkiraan pasar, sementara konsumsi dan pendapatan personal secara umum sejalan dengan proyeksi ekonom.

Data awal dari University of Michigan untuk Desember juga mendukung sentimen bullish di Wall Street, menunjukkan peningkatan dalam sentimen konsumen bersamaan dengan penurunan ekspektasi inflasi untuk horizon satu tahun dan lima tahun. Kombinasi ini memperkuat keyakinan investor terhadap kemungkinan nyata pemangkasan suku bunga pada Desember dan jalur kebijakan dovish berisiko lebih rendah menuju 2026, yang dapat mendukung aset berisiko sambil menekan imbal hasil obligasi dan dolar AS.

Pertemuan antara Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent tampaknya berjalan baik, karena pejabat Tiongkok merilis pernyataan optimistis yang menyoroti niat untuk memperluas kerja sama dengan Amerika Serikat.

Menambah selera risiko yang membaik, saham CoreWeave (CRWV.US), salah satu saham teknologi yang paling tertekan tahun ini, telah melonjak lebih dari 23 persen dalam lima sesi terakhir. Pergerakan ini menegaskan memudarnya kekhawatiran bahwa belanja infrastruktur AI berlebihan. Analis dari Roth Capital Partners memulai cakupan pada perusahaan penyewaan GPU tersebut dengan rekomendasi beli dan target harga 110 dolar AS.

Saham teknologi menguat secara luas, tidak hanya pada segmen infrastruktur dan semikonduktor tetapi juga pada sektor perangkat lunak. Salesforce (CRM.US) menguat setelah hasil kinerja yang kuat baru-baru ini. Minggu depan akan hadir laporan penting dari Adobe, Oracle, dan Synopsys, dan kinerja mereka dapat membentuk sentimen terhadap seluruh sektor software.

Data US PCE / UoM

US PCE Price Index YoY: 2,8% (Prakiraan 2,8%, Sebelumnya 2,7%)

US PCE Price Index MoM: 0,3% (Prakiraan 0,3%, Sebelumnya 0,3%)



US Core PCE Price Index YoY: 2,8% (Prakiraan 2,8%, Sebelumnya 2,9%)

US Core PCE Price Index MoM: 0,2% (Prakiraan 0,2%, Sebelumnya 0,2%)

US Real Personal Consumption MoM: 0,0% (Prakiraan 0,1%, Sebelumnya 0,4%)

US Consumer Spending MoM: 0,3% (Prakiraan 0,3%, Sebelumnya 0,6%)

US Personal Income MoM: 0,4% (Prakiraan 0,3%, Sebelumnya 0,4%)

University Michigan Sentiment Prelim (Desember): 53,3 (Prakiraan 52, Sebelumnya 51,0)

University Michigan Expectations Prelim: 55 (Prakiraan 52,7, Sebelumnya 51,0)

University Michigan Condition Prelim: 50,7 (Prakiraan 52,1, Sebelumnya 51,1)



University Michigan 5 Yr Inflation Prelim: 3,2% (Prakiraan 3,4%, Sebelumnya 3,4%)

University Michigan 1 Yr Inflation Prelim: 4,1% (Prakiraan 4,5%, Sebelumnya 4,5%)

Oracle (ORCL.US, D1)

Saham Oracle telah naik hampir 20 persen dari level terendah November, namun masih sekitar 5 persen di bawah EMA 200 hari dan sekitar 50 persen di bawah rekor tertinggi sepanjang masa. Laporan pendapatan minggu depan (Rabu) dapat memicu volatilitas yang meningkat ke kedua arah.

