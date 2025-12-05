Netflix mengumumkan finalisasi perjanjian pembelian terhadap perusahaan legendaris Warner Bros, sebagaimana disampaikan dalam pengumuman hari Jumat. Transaksi tersebut juga akan mencakup layanan HBO Max dan aset terkait lainnya. Akuisisi baru ini pada akhirnya akan menelan biaya 72 miliar dolar bagi Netflix.

Akuisisi Netflix terhadap salah satu pesaing utamanya secara signifikan meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Merger ini memungkinkan Netflix mengambil posisi memimpin dan kembali menjadi pemimpin tak terbantahkan dalam industri streaming — setidaknya dari sisi pangsa pasar. Namun, investor awalnya bereaksi dengan skeptis. Harga saham sempat turun hingga 5 persen sebelum kembali mendekati level pembukaan sesi. Mengapa?

Penggabungan dua entitas besar seperti ini akan menarik perhatian regulator tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di luar negeri. Penguasaan atas segmen pasar yang begitu besar menimbulkan kekhawatiran serius mengenai tingkat kompetisi yang sesungguhnya. Akibatnya, sebagian investor mulai memperhitungkan premi risiko baru yang muncul dari aksi korporasi ini.

Sulit memperkirakan dengan tingkat kepastian apapun mengenai dampak akhir dari akuisisi baru Netflix terhadap pasar. Jika risiko regulasi tidak terwujud, ini dapat menjadi awal perjalanan Netflix untuk kembali menjadi platform streaming “default” bagi konsumen. Pada saat yang sama, pembelian sebesar ini akan memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan.

NFLX.US (D1)

