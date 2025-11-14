Kembalinya aktivitas pemerintahan AS berarti publikasi data ekonomi makro akan dimulai kembali. Menurut anggota pemerintahan Trump, beberapa laporan yang sempat tertunda akan dirilis dalam pekan mendatang. Namun, pembukaan kembali pemerintah belum mengurangi ketidakpastian pasar, yang justru menekan Bitcoin dan mendukung kenaikan harga emas. Karena itu, pekan ini akan menarik untuk memantau tiga pasar utama: US100, GOLD, dan BITCOIN.

US100

Sejak Rabu, 12 November, pemerintah AS secara resmi mengakhiri penutupan terpanjang dalam sejarah. Menurut Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) akan mulai menerbitkan data ketenagakerjaan yang tertunda, meskipun dengan cakupan terbatas. Laporan untuk September disebut sudah siap dan berpotensi dirilis pekan ini. Rilis data tersebut terjadi di tengah koreksi pertama pada indeks dan saham teknologi sejak April. Salah satu pemicunya adalah menurunnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember. Data ketenagakerjaan yang tertunda ini bisa mengubah pandangan pasar, sehingga US100 menjadi indeks yang patut diamati dalam beberapa hari ke depan.



GOLD

Harga emas kembali mendekati puncak historisnya di kisaran USD 4.360 per ons. Ketidakpastian global masih tinggi, sementara permintaan terhadap emas tetap kuat. Menariknya, antusiasme investor ritel justru mulai menurun, yang tercermin dari penurunan pencarian kata kunci terkait emas di Google.

Bitcoin

Pasar kripto tengah mengalami tekanan jangka pendek, dipicu oleh aksi jual di pasar saham AS dan pengurangan eksposur oleh investor jangka panjang. Dalam sebulan terakhir, investor yang menahan aset lebih dari enam bulan telah menjual lebih dari 850.000 Bitcoin. Harga BTC kini turun ke level terendah sejak awal Mei 2025, dan sentimen pasar mencapai tingkat ketakutan ekstrem yang mirip dengan periode bear market sebelumnya. Namun, di sisi lain, potensi positif tetap ada. Dengan pemerintahan yang kembali beroperasi, pembahasan regulasi pasar kripto juga akan dilanjutkan. Tingkat volatilitas diperkirakan tetap tinggi, sehingga Bitcoin dan aset kripto lain layak dipantau ketat dalam beberapa hari mendatang.