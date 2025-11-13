Pemerintah Amerika Serikat resmi dibuka kembali setelah lebih dari 40 hari krisis fiskal, namun kabar ini tidak cukup untuk memicu optimisme di pasar keuangan.

Indeks saham AS mencatat penurunan signifikan dalam sesi perdagangan hari ini: NASDAQ100 dan Russell2000 anjlok sekitar 2%, S&P500 dan Dow Jones turun lebih dari 1%

Alphabet kembali menjadi sorotan setelah Uni Eropa membuka penyelidikan baru terkait dugaan pelanggaran terhadap regulasi pasar digital. Saham perusahaan tersebut turun hingga 3% akibat kekhawatiran atas potensi sanksi baru.

Sementara itu, Tesla harus menarik kembali lebih dari 10.000 unit baterai “Powerwall” setelah Komisi Keamanan Produk Konsumen AS menemukan risiko panas berlebih dan potensi kebakaran. Saham Tesla anjlok lebih dari 7% akibat kabar tersebut.

Anggota FOMC Beth Hammack memperburuk tekanan di pasar dengan pernyataannya bahwa: “Sudah saatnya menerapkan kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi.” Komentar ini mengurangi harapan pasar terhadap pemangkasan suku bunga, membuat investor semakin defensif terhadap aset berisiko.

Sesi perdagangan di Eropa juga dimulai dengan sentimen negatif. Semua indeks utama berakhir di zona merah, dipimpin oleh FTSE 100 Inggris dan DAX Jerman.

Di Inggris, data makroekonomi terbaru menggambarkan situasi yang suram: PDB (GDP) turun 0,1% pada September dan Produksi industri turun 2%

Sementara itu, Siemens Jerman kehilangan hampir 10% dari valuasinya setelah konferensi hasil keuangan mengecewakan. Investor kecewa terhadap EPS dan prospek tahun depan, meskipun manajemen tetap optimistis terhadap investasi jangka panjang.

EIA melaporkan kenaikan besar pada stok minyak mentah AS, jauh di atas ekspektasi pasar, sementara persediaan bensin terus menurun hingga berada di level rendah. Ekspor minyak meningkat, sementara impor minyak AS menurun. Namun laporan ini tidak berdampak besar pada harga minyak, dengan kontrak berjangka tetap berada di sekitar harga pembukaan sesi.

Harga logam mulia turun tajam. Emas yang sempat naik di atas USD 4.000 per ons, kini turun 1%. Platina dan perak lebih lemah lagi, masing-masing turun lebih dari 2%

Di pasar valuta asing, dolar AS menunjukkan pelemahan signifikan. Mata uang AS melemah terhadap sebagian besar rival utamanya: –0,7% terhadap Franc Swiss, –0,45% terhadap Euro, –0,5% terhadap Pound Sterling, dan –0,25% terhadap Yen Jepang. Sementara itu, Pound dan Franc Swiss justru menguat terhadap sebagian besar mata uang utama, menunjukkan permintaan tinggi terhadap aset safe haven.