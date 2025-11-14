Meski pasar Wall Street masih terkoreksi, data FactSet Research menunjukkan musim laporan keuangan Q3 2025 tetap kuat di seluruh emiten publik AS. Per 7 November, setelah sebagian besar perusahaan teknologi besar (kecuali Nvidia) merilis laporan, hasilnya masih solid.
Dengan 91% perusahaan S&P 500 telah melaporkan hasilnya, 82% mengalahkan ekspektasi laba (EPS) dan 77% melampaui perkiraan pendapatan. Ini menandai kuartal yang sangat positif.
Laba S&P 500 diperkirakan tumbuh 13,1% YoY di Q3. Jika dikonfirmasi, ini akan menjadi kuartal keempat berturut dengan pertumbuhan laba dua digit — sinyal momentum korporasi yang masih kuat.
Pada awal kuartal (30 September), proyeksi pertumbuhan laba hanya 7,9%, namun hasil aktual mengangkat laju pertumbuhan berkat kejutan EPS positif di 10 sektor.
Untuk Q4, 42 perusahaan memberi panduan EPS negatif dan 31 positif, menandakan proyeksi hati-hati namun belum pesimis.
Dari sisi valuasi, S&P 500 kini diperdagangkan di P/E 22,7x, lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun (20,0x) dan 10 tahun (18,6x).
Sumber: FactSet
82% Perusahaan Kalahkan Ekspektasi EPS & 77% Kalahkan Proyeksi Pendapatan
Musim laporan keuangan Q3 menunjukkan hasil yang kuat, jauh melampaui ekspektasi analis. Proporsi perusahaan S&P 500 yang memberikan kejutan positif lebih besar dari biasanya, dan kini indeks menampilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan minggu lalu maupun estimasi di akhir kuartal.
Dengan 91% perusahaan S&P 500 telah melaporkan, 82% mengalahkan ekspektasi EPS — jauh di atas rata-rata 5 tahun (78%) dan rata-rata 10 tahun (75%). Jika angka ini bertahan, maka akan menyamai tingkat beat terbaik sejak Q3 2021.
Besarnya kejutan laba juga solid: secara agregat, laba tercatat 7% di atas ekspektasi, sesuai dengan rata-rata 10 tahun (dan sedikit di bawah tren 5 tahun sebesar 8,4%).
S&P 500 kini berada di jalur pertumbuhan laba 13,1% YoY di Q3, menandai kuartal keempat berturut-turut dengan ekspansi laba dua digit. Angka ini naik stabil dari 7,9% di akhir Q3 dan 10,7% minggu lalu, didorong hasil perusahaan yang lebih kuat dari perkiraan.
Selama sepekan terakhir, perusahaan di sektor Industrials, Financials, dan Health Care memberikan kejutan laba paling signifikan, mendorong tingkat pertumbuhan laba keseluruhan lebih tinggi.
Sejak 30 September, kontributor positif terbesar terhadap pertumbuhan laba berasal dari Financials, Information Technology, dan Consumer Discretionary, sementara hasil lemah dari Communication Services sedikit menahan kenaikan tersebut.
Kinerja pendapatan juga kokoh: perusahaan-perusahaan mengalahkan estimasi top line pada tingkat yang jauh di atas norma historis, dengan banyak yang melaporkan pertumbuhan tahunan yang signifikan.
Tren Pertumbuhan Laba Masih Kuat?
Jika S&P 500 pada akhirnya mencatat pertumbuhan laba 13,1% untuk Q3, hal ini akan menjadi kuartal keempat berturut-turut dengan pertumbuhan laba tahunan dua digit dan kuartal positif ke-9 berturut-turut secara keseluruhan — tanda kekuatan korporasi yang berkelanjutan.
Delapan dari sebelas sektor menunjukkan pertumbuhan laba tahunan, dengan kontribusi terkuat datang dari Information Technology, Financials, Utilities, Materials, dan Industrials.
Sementara itu, tiga sektor mencatat penurunan, dipimpin oleh Communication Services.
Dari sisi pendapatan, 77% perusahaan S&P 500 mengalahkan ekspektasi. Angka ini jauh di atas rata-rata 5 tahun (70%) dan 10 tahun (66%). Secara agregat, pendapatan tercatat 2,1% di atas estimasi, sesuai dengan rata-rata 5 tahun dan melampaui rata-rata 10 tahun (1,4%).
Selama sepekan terakhir, hasil pendapatan lebih kuat dari perkiraan di beberapa industri, terutama Financials dan Consumer Staples, yang membantu meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan indeks secara keseluruhan.
Sejak akhir Q3 (30 September), kontributor terbesar terhadap peningkatan pertumbuhan pendapatan berasal dari Health Care, Financials, dan Consumer Discretionary, mencerminkan momentum yang luas di sektor siklikal maupun defensif.
Pertumbuhan Pendapatan Terus Meningkat
Tingkat pertumbuhan pendapatan gabungan S&P 500 untuk Q3 naik menjadi 8,3%, dari 7,9% minggu lalu dan 6,3% di akhir Q3. Jika angka ini bertahan, ini akan menjadi pertumbuhan pendapatan terkuat sejak Q3 2022 (11%) dan menandai kuartal ke-20 berturut-turut dengan pertumbuhan pendapatan tahunan positif.
Seluruh 11 sektor melaporkan pertumbuhan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya — dengan Information Technology, Health Care, dan Communication Services memimpin, menunjukkan kekuatan yang merata di seluruh indeks.
Ke depan, analis memperkirakan pertumbuhan laba 7,5% di Q4 2025, 11,8% di Q1 2026, dan 12,7% di Q2 2026. Untuk sepanjang tahun 2025, konsensus memperkirakan pertumbuhan laba 11,6%.
S&P 500 saat ini diperdagangkan pada forward P/E 22,7, di atas rata-rata 5 tahun (20,0) dan 10 tahun (18,6), meski sedikit di bawah level 22,8 yang tercatat di akhir Q3.
Tingkat “Beat” EPS Tetap Kuat
Dengan 91% indeks telah melaporkan hasil Q3, 82% mengalahkan ekspektasi EPS, 3% sesuai estimasi, dan 15% meleset.
Tingkat beat 82% ini berada di atas rata-rata 1 tahun (77%), 5 tahun (78%), dan 10 tahun (75%).
Jika angka ini bertahan, maka akan menyamai tingkat “beat” tertinggi sejak Q3 2021.
Sektor dengan hasil terbaik dalam mengalahkan ekspektasi EPS meliputi:
Health Care – 93%
Consumer Staples – 93%
Information Technology – 92%
-
Financials – 89%
Sektor terlemah: Communication Services – 62%.
Besarnya Kejutan Laba (Earnings Surprise Magnitude)
Rata-rata, perusahaan melaporkan laba 7,0% di atas estimasi — sejalan dengan rata-rata 10 tahun, meski sedikit di bawah rata-rata 1 tahun dan 5 tahun.
-
Sektor Industrials mencatat kejutan terbesar, dengan laba 15,6% di atas ekspektasi.
Kontributor utama antara lain:
Southwest Airlines ($0.11 vs. –$0.04)
Uber Technologies ($3.11 vs. $0.69)
UPS ($1.74 vs. $1.29)
US500 (D1 chart)
Sumber: xStation5
