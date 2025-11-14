Meski pasar Wall Street masih terkoreksi, data FactSet Research menunjukkan musim laporan keuangan Q3 2025 tetap kuat di seluruh emiten publik AS. Per 7 November, setelah sebagian besar perusahaan teknologi besar (kecuali Nvidia) merilis laporan, hasilnya masih solid.

Dari sisi valuasi, S&P 500 kini diperdagangkan di P/E 22,7x, lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun (20,0x) dan 10 tahun (18,6x).

Untuk Q4, 42 perusahaan memberi panduan EPS negatif dan 31 positif, menandakan proyeksi hati-hati namun belum pesimis.

Pada awal kuartal (30 September), proyeksi pertumbuhan laba hanya 7,9%, namun hasil aktual mengangkat laju pertumbuhan berkat kejutan EPS positif di 10 sektor.

Laba S&P 500 diperkirakan tumbuh 13,1% YoY di Q3. Jika dikonfirmasi, ini akan menjadi kuartal keempat berturut dengan pertumbuhan laba dua digit — sinyal momentum korporasi yang masih kuat.

Dengan 91% perusahaan S&P 500 telah melaporkan hasilnya, 82% mengalahkan ekspektasi laba (EPS) dan 77% melampaui perkiraan pendapatan. Ini menandai kuartal yang sangat positif.

Sumber: FactSet

Musim laporan keuangan Q3 menunjukkan hasil yang kuat, jauh melampaui ekspektasi analis. Proporsi perusahaan S&P 500 yang memberikan kejutan positif lebih besar dari biasanya, dan kini indeks menampilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan minggu lalu maupun estimasi di akhir kuartal.

Dengan 91% perusahaan S&P 500 telah melaporkan, 82% mengalahkan ekspektasi EPS — jauh di atas rata-rata 5 tahun (78%) dan rata-rata 10 tahun (75%). Jika angka ini bertahan, maka akan menyamai tingkat beat terbaik sejak Q3 2021.

Besarnya kejutan laba juga solid: secara agregat, laba tercatat 7% di atas ekspektasi, sesuai dengan rata-rata 10 tahun (dan sedikit di bawah tren 5 tahun sebesar 8,4%).

S&P 500 kini berada di jalur pertumbuhan laba 13,1% YoY di Q3, menandai kuartal keempat berturut-turut dengan ekspansi laba dua digit. Angka ini naik stabil dari 7,9% di akhir Q3 dan 10,7% minggu lalu, didorong hasil perusahaan yang lebih kuat dari perkiraan.

Selama sepekan terakhir, perusahaan di sektor Industrials, Financials, dan Health Care memberikan kejutan laba paling signifikan, mendorong tingkat pertumbuhan laba keseluruhan lebih tinggi.

Sejak 30 September, kontributor positif terbesar terhadap pertumbuhan laba berasal dari Financials, Information Technology, dan Consumer Discretionary, sementara hasil lemah dari Communication Services sedikit menahan kenaikan tersebut.