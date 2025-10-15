Abbott (ABT.US) merilis laporan solid untuk kuartal ketiga 2025 dengan hasil sesuai ekspektasi pasar, meski kondisi sekitarnya dibayangi kekhawatiran atas ancaman tarif perdagangan baru dari pemerintahan Trump.

Pada Q3, Abbott melaporkan laba per saham (EPS) disesuaikan sebesar $1.30 dan pendapatan $11.4 miliar, keduanya sejalan dengan konsensus analis. Pertumbuhan penjualan organik mencapai 5.5% YoY, sementara segmen Medical Devices tumbuh hingga 15%. Perusahaan memberikan panduan EPS tahunan campuran di kisaran $5.12–$5.18 (perkiraan $5.15; batas atas sebelumnya $5.20 telah diturunkan) dan memperkirakan pertumbuhan penjualan organik 2025 sebesar 7.5–8% (tidak termasuk tes COVID-19; ekspektasi sebelumnya 7.74%).

Meskipun hasilnya sesuai ekspektasi, kekhawatiran terkait potensi tarif AS untuk perangkat medis menekan harga saham, yang turun lebih dari 4% sebelum pembukaan sesi Wall Street. Namun demikian, Abbott tetap melanjutkan investasi di dalam negeri, memperluas fasilitas produksi, dan beradaptasi dengan tantangan regulasi baru yang muncul di sektor kesehatan AS.

Abbott Q3 2025: earnings, sales, and forecasts. Sumber: XTB