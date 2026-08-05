Perubahan Tenaga Kerja ADP AS

Aktual: 44.000

Perkiraan: 65.000

Sebelumnya: 98.000

Direvisi: 95.000

Laporan tenaga kerja swasta ADP untuk Juli berada jauh di bawah estimasi.

Data tersebut menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja paling lambat di Amerika Serikat sejak Februari, periode yang ditandai oleh dimulainya perang di Iran.

Sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi tulang punggung laporan dengan tambahan 36.000 pekerjaan baru.

Di sisi lain, sektor hospitality mencatatkan penurunan signifikan sebanyak 11.000 pekerjaan.

Pelemahan tersebut kemungkinan dipengaruhi normalisasi setelah World Cup dan berakhirnya sejumlah kontrak kerja sementara.

Sektor perdagangan dan transportasi juga mencatatkan penurunan di tengah tingginya biaya bahan bakar.

Panel 1: Perubahan Tenaga Kerja ADP pada Sektor Barang Terpilih

Sumber: ADP

Panel 2: Perubahan Tenaga Kerja ADP pada Sektor Jasa Terpilih

Sumber: ADP

Pelemahan dolar juga didukung oleh komentar terbaru Presiden Federal Reserve Minneapolis Neel Kashkari.

Kashkari menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mulai menaikkan suku bunga secara perlahan, tetapi ia tidak menyerukan kenaikan suku bunga yang agresif.

Kashkari merupakan salah satu dari tiga anggota yang berbeda pendapat dan memilih kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam pertemuan FOMC terakhir.

Namun, seruannya yang relatif lunak tidak memenuhi ekspektasi pasar yang sebelumnya lebih hawkish.

Komentar tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa The Fed berisiko tertinggal dalam memperketat kebijakan moneter.