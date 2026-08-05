Harga emas mencatatkan rebound kuat dan naik ke level tertinggi sejak awal Juli, seiring melemahnya dolar AS dan turunnya yield obligasi Treasury yang meningkatkan permintaan terhadap logam mulia. Investor semakin berfokus pada outlook kebijakan Federal Reserve, sembari terus memantau perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang masih memengaruhi ekspektasi inflasi dan sentimen risiko pasar secara keseluruhan. Pada tahap ini, harga emas terutama digerakkan oleh perubahan suku bunga riil dan ekspektasi terhadap kebijakan The Fed, sementara perkembangan geopolitik memainkan peran sekunder. Setelah pertemuan terbaru The Fed, pasar mengurangi sebagian ekspektasinya terhadap kenaikan suku bunga tambahan tahun ini. Pada saat yang sama, tanda-tanda deeskalasi diplomatik secara bertahap antara Amerika Serikat dan Iran memberikan dukungan jangka pendek tambahan bagi emas.

Dolar Melemah dan Yield Turun Kembali Mendukung Emas

Katalis utama di balik reli terbaru adalah kombinasi dolar AS yang lebih lemah dan penurunan yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun. Secara historis, kondisi tersebut sangat mendukung harga emas.

Yield yang lebih rendah mengurangi opportunity cost dari memegang aset yang tidak memberikan bunga, sementara dolar yang melemah membuat emas menjadi lebih menarik bagi investor yang menggunakan mata uang lain.

Dukungan tambahan berasal dari meningkatnya optimisme terhadap perbaikan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Ekspektasi bahwa ketegangan geopolitik dapat mereda telah mengurangi kekhawatiran mengenai munculnya kembali tekanan inflasi dari pasar energi. Akibatnya, yield Treasury bergerak turun dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kenaikan harga emas.

Dari perspektif makroekonomi, investor tidak lagi hanya berfokus pada perkembangan geopolitik itu sendiri. Pasar lebih memperhatikan bagaimana perkembangan tersebut memengaruhi inflasi, ekspektasi kebijakan moneter, dan valuasi obligasi pemerintah Amerika Serikat. Ketiga faktor tersebut telah menjadi penggerak dominan harga emas selama beberapa bulan dan masih menentukan arah pasar.

Data Tenaga Kerja AS dan The Fed Menjadi Katalis Utama

Ujian besar berikutnya bagi harga emas akan datang dari rilis data pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Perhatian terutama tertuju pada laporan ketenagakerjaan ADP dan, yang lebih penting, data Non-Farm Payrolls atau NFP pada Jumat. Setiap tanda bahwa pasar tenaga kerja mulai mendingin dapat semakin mengurangi ekspektasi terhadap pengetatan tambahan oleh The Fed. Kondisi tersebut biasanya mendukung harga emas melalui penurunan lanjutan pada yield Treasury.

Pada saat yang sama, banyak ekonom masih menilai Federal Reserve mungkin perlu mempertahankan kebijakan moneter restriktif agar inflasi kembali ke target 2%. Dalam skenario tersebut, suku bunga riil dapat kembali meningkat. Kondisi itu dapat membatasi potensi kenaikan emas dan berpotensi memicu koreksi ke bawah level psikologis utama yang saat ini diperhatikan investor.

Logam mulia lainnya juga kembali menunjukkan kekuatan. Perak melanjutkan momentum kenaikan yang kuat. Platinum dan paladium juga naik ke level tertinggi sejak Juni. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan sentimen tidak hanya terbatas pada emas. Investor tampaknya kembali meningkatkan eksposur terhadap aset berwujud sebagai bagian dari diversifikasi portofolio di tengah ketidakpastian moneter dan geopolitik yang masih berlanjut.