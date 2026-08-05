Kalender Rabu dipenuhi oleh rilis makroekonomi penting dari Amerika Serikat dan laporan keuangan sejumlah perusahaan besar AS. Penggerak pasar terbesar kemungkinan berasal dari laporan ketenagakerjaan ADP, indeks ISM Services, serta Quarterly Refunding Announcement dari Departemen Keuangan AS yang menjelaskan rencana penerbitan utang dan pembelian kembali obligasi pemerintah. Di Wall Street, investor akan berfokus pada laporan keuangan Walt Disney, Eli Lilly, Uber..
Kalender Makroekonomi
- Pada pukul 13.15 GMT, laporan ketenagakerjaan ADP Amerika Serikat akan dirilis.. Konsensus memperkirakan lapangan kerja sektor swasta bertambah sekitar 70.000–75.000, dibandingkan kenaikan 98.000 pada bulan sebelumnya.
- Pada pukul 13.30 GMT, Departemen Keuangan AS akan menerbitkan Quarterly Refunding Announcement. Rilis tersebut akan diikuti pada pukul 16.00 GMT oleh rincian lelang obligasi Treasury tenor 3, 10, dan 30 tahun, serta rencana pembelian kembali utang pemerintah.
- Pada pukul 15.00 GMT, indeks ISM Services Amerika Serikat akan dirilis bersama subindeks Prices Paid dan Employment. Indeks utama diperkirakan berada di level 54,5.
- Pada pukul 15.30 GMT, EIA akan merilis laporan mingguan persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Pada bagian akhir sesi, Gubernur Federal Reserve Lisa Cook dan Mary Daly juga dijadwalkan menyampaikan pidato.
Perusahaan Amerika Serikat
Walt Disney
- Walt Disney akan merilis laporan keuangan kuartal III tahun fiskal 2026.
- Investor akan berfokus pada kinerja bisnis streaming dan pendapatan taman hiburan perusahaan.
Eli Lilly
- Eli Lilly akan mempublikasikan hasil kuartal II.
- Perhatian pasar akan tertuju pada penjualan obat GLP-1 dan rencana perusahaan memperluas kapasitas produksi.
Uber
- Uber akan merilis laporan keuangan kuartal II.
- Investor akan menilai pertumbuhan gross bookings di segmen Mobility dan Delivery.
Western Digital
- Western Digital juga akan merilis laporan keuangan.
- Perusahaan akan memberikan gambaran mengenai permintaan memori NAND dan belanja pusat data AI.
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