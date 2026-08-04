Nasdaq 100 naik lebih dari 3% hari ini dan mencatatkan salah satu penguatan terbesarnya sepanjang tahun.

Kenaikan tersebut didukung oleh penurunan harga minyak setelah pernyataan Scott Bessent serta laporan keuangan yang sangat kuat dari sejumlah perusahaan, termasuk Palantir yang sahamnya melonjak hampir 30% hari ini.

Pasar Saham

Selain Palantir, saham dengan kinerja terbaik berasal dari sektor semikonduktor yang mengalami koreksi sangat dalam pada Juli.

Marvell menguat 14% dan Intel melonjak 10%.

AMD juga mencatatkan kinerja kuat dengan kenaikan 8% menjelang laporan keuangan kuartalan yang akan dirilis hari ini setelah pasar saham Amerika Serikat ditutup.

Gambar 1: Heatmap Nasdaq 100, 4 Agustus 2026

Sumber: XTB Research, 04.08.2026

Pasar telah memasukkan sebagian besar potensi keuntungan dari revolusi AI ke dalam valuasi saham saat ini.

Karena itu, AMD tidak cukup hanya memenuhi ekspektasi analis.

Perusahaan harus melampaui estimasi secara jelas dan menyampaikan outlook yang sangat optimistis untuk beberapa bulan mendatang.

Investor terutama akan memperhatikan hasil dari segmen Data Center yang tumbuh cepat, tingkat profitabilitas, dan perkembangan solusi baru untuk kecerdasan buatan.

Setiap kekecewaan terhadap laju pertumbuhan atau guidance manajemen yang lebih hati-hati dapat memicu aksi ambil untung dan menekan sentimen di seluruh sektor.

Gambar 2: Dashboard AMD

Sumber: XTB Research, 04.08.2026

Dalam beberapa hari terakhir, AMD dan perusahaan semikonduktor lainnya memperoleh dukungan dari laporan kuartalan para hyperscaler yang menunjukkan belanja modal masih terus meningkat.

Dalam kasus Alphabet, CapEx diperkirakan mencapai US$200 miliar pada 2026.

Berkurangnya kekhawatiran terhadap pengetatan kebijakan moneter The Fed yang agresif setelah pertemuan FOMC terakhir juga memberikan dukungan.

Gambar 3: Saham Terkuat dan Terlemah di Nasdaq 100, 4 Agustus 2026

Sumber: XTB Research, 04.08.2026

Namun, seluruh perusahaan yang disebutkan masih berada jauh di bawah level tertinggi Juni.

Secara bulanan, penurunan saham SanDisk dan Intel masih berada di sekitar 18%.

Kembali ke Palantir, yang menjadi penggerak utama kenaikan indeks hari ini dan juga masih berada cukup jauh di bawah puncak terakhirnya, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.

Sentimen sebelum laporan dirilis tidak terlalu positif.

Pasar mengkhawatirkan penjualan saham oleh Alex Karp dan Peter Thiel, meskipun transaksi semacam ini cukup rutin terjadi di Palantir.

Hasil yang dipublikasikan perusahaan ternyata jauh melampaui ekspektasi.

Pendapatan naik menjadi US$1,94 miliar, meningkat 94% secara tahunan.

EPS mencapai US$0,41, meningkat 256% dibandingkan kuartal II 2025.

Produk Palantir tidak lagi hanya menjadi solusi niche untuk kontrak pemerintah.

Perusahaan kini telah berkembang menjadi penyedia perangkat bisnis yang kuat bagi sektor swasta.

Momentum pertumbuhan perusahaan tetap sangat mengesankan.

Untuk kuartal III, Palantir memperkirakan pendapatan mencapai US$2,16 miliar.

Gambar 4: Dashboard for Palantir

Sumber: XTB Research, 04.08.2026

Komoditas

Salah satu topik utama pasar hari ini adalah penurunan harga energi setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan dalam wawancara dengan CNBC bahwa kesepakatan mengenai pembukaan Selat Hormuz dapat tercapai hari ini atau besok.

“Ada kemungkinan kami dapat mencapai kesepakatan untuk membuka selat hari ini atau besok dan mengambil langkah menuju normalisasi situasi yang lebih luas dalam konflik ini.”

“Ini bukan hanya soal energi. Ini juga berkaitan dengan pupuk, produk olahan, dan berbagai gas industri.”

“Seiring turunnya harga, kita dapat melihat peningkatan permintaan yang signifikan berkat berkurangnya tekanan biaya.”

Harga Brent saat ini berada di bawah US$80 per barel, lebih dari 20% lebih rendah dibandingkan kurang dari dua pekan lalu.

Penurunan yang sedikit lebih kecil terlihat pada LNG.

Harga TTF kini berada sedikit di atas US$54 per MWh, turun sekitar 14% dari puncak lokal pada 24 Juli.

Harga logam mulia menguat, yang antara lain berkaitan dengan penurunan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun di berbagai negara maju.

Emas diperdagangkan di bawah US$4.100 per troy ounce setelah naik sekitar 1%.

Perak menguat 3% menuju US$60.

Harga tembaga juga naik sekitar 0,7%.

Data Makroekonomi

Rilis data makroekonomi hari ini relatif terbatas.

Perhatian utama tertuju pada pasar tenaga kerja AS, yang akan mendominasi kalender ekonomi hingga akhir pekan.

Laporan JOLTS untuk Juni menunjukkan jumlah lowongan pekerjaan di Amerika Serikat turun tipis menjadi sekitar 7,36 juta.

Hasil tersebut sedikit di bawah konsensus pasar sebesar 7,45 juta.

Namun, tingkat pemutusan hubungan kerja dan pengunduran diri secara sukarela tetap relatif stabil.

Pasar selanjutnya menantikan laporan ADP pada Rabu, klaim pengangguran mingguan pada Kamis, dan laporan NFP pada Jumat.

NFP akan menjadi pusat perhatian karena dapat membantu menentukan arah kebijakan The Fed dan pergerakan dolar AS.