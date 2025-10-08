Emas tetap jadi lindung nilai utama di tengah ketidakpastian pasar.

Shutdown pemerintah AS justru bisa mendukung reli saham AI lebih lanjut.

Pasar saham Eropa kembali hijau pada Rabu. Indeks saham utama mencatatkan kenaikan, saham AS juga mengarah ke pembukaan positif, imbal hasil obligasi menurun, dan dolar AS mulai melemah dari posisi tertingginya. Raksasa teknologi yang sempat tertekan pada Selasa kini menunjukkan tanda rebound, menandakan bahwa kekhawatiran soal melemahnya reli AI mungkin terlalu berlebihan.

Kekhawatiran soal profitabilitas AI mereda sementara

Oracle, yang sebelumnya melaporkan margin bisnis cloud computing lebih rendah dari perkiraan dan menyebabkan aksi jual di sektor teknologi, kini kembali menguat di sesi pre-market. Hal ini menunjukkan bahwa pelemahan saham teknologi kemarin hanya sementara, dan reli AI belum kehilangan momentumnya.

Jensen Huang: Permintaan AI masih eksponensial

CEO Nvidia, Jensen Huang, memperkuat sentimen positif untuk saham-saham terkait AI. Meskipun Komite Kebijakan Keuangan Bank of England memperingatkan bahwa lonjakan valuasi perusahaan AI bisa memicu koreksi tajam, Huang menegaskan bahwa permintaan terhadap computing power berbasis AI masih tumbuh eksponensial. Ia menyebut situasi ini sebagai “awal dari revolusi industri baru.” Dalam kondisi pasar saat ini, tampaknya investor lebih memilih mengikuti optimisme CEO Nvidia ketimbang kekhawatiran regulator.

Kekhawatiran soal perusahaan AI yang saling berinvestasi satu sama lain dalam “ekosistem melingkar” juga mulai mereda. Namun, jika muncul lagi kesepakatan besar seperti antara OpenAI dan AMD, pasar akan kembali menguji seberapa kuat reli AI ini bisa bertahan.

Mengapa shutdown AS bisa dorong reli saham AI lebih lanjut

Jika reli AI melambat pada akhir tahun ini, sektor lain mungkin berpeluang untuk mengejar ketertinggalan. Namun, sejauh ini, equal-weighted S&P 500 masih tertinggal dibandingkan versi berbobot kapitalisasi pasar sejak posisi terendah di bulan April. Ekonomi AS berada di titik yang menarik: PDB tumbuh kuat sementara pasar tenaga kerja mulai melemah. Jika tren ini berlanjut seperti di kuartal II, ada kemungkinan sektor-sektor tertinggal seperti Lululemon, Deckers, dan Constellation Brands akan ikut menguat.

Namun, hal ini bergantung pada data ekonomi terbaru yang kini tertunda akibat government shutdown yang masih berlangsung tanpa tanda-tanda berakhir. Selama kondisi ini berlanjut, investor akan cenderung menghindari sektor konsumer atau industri yang belum punya panduan data tenaga kerja terbaru. Akibatnya, sektor AI kembali menjadi “jalur dengan hambatan paling rendah” (path of least resistance) bagi arus modal.

Chart 1: S&P 500 equal weighted vs market cap weighted, dan Magnificent 7 – menunjukkan ketertinggalan saham-saham non-teknologi sejak April.

Sumber: XTB and Bloomberg

Krisis politik Prancis: masalah ditunda, bukan diselesaikan

Kompromi politik juga tercapai setelah kelompok sentris setuju dengan tuntutan partai sosialis untuk menunda rencana kenaikan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Lecornu menambahkan bahwa defisit anggaran diperkirakan turun menjadi 5% pada tahun depan, meski belum jelas bagaimana pemotongan anggaran akan dilakukan. Kompromi politik juga tercapai setelah kelompok sentris setuju dengan tuntutan partai sosialis untuk menunda rencana kenaikan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Lecornu menambahkan bahwa defisit anggaran diperkirakan turun menjadi 5% pada tahun depan, meski belum jelas bagaimana pemotongan anggaran akan dilakukan.

Dengan ketegangan politik yang sementara mereda, pasar saham dan obligasi Eropa mendapat ruang untuk melanjutkan reli. Namun, “kaleng” masalah fiskal ini tampaknya hanya ditendang ke depan, hingga pemilihan presiden Prancis berikutnya pada 2027.

Emas tetap jadi lindung nilai utama

Di tengah belum adanya solusi jangka panjang untuk krisis fiskal Prancis dan kekhawatiran terhadap potensi gelembung AI, harga emas bertahan di atas $4.040 per ons, menegaskan statusnya sebagai aset safe haven utama. Para investor global masih melihat emas sebagai pelindung nilai yang andal di tengah ketidakpastian geopolitik dan pasar yang bergejolak.