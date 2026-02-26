Heat map menunjukkan volatilitas terkini di pasar Forex. Sumber: xStation

Sentimen pasar di awal hari tidak menunjukkan euforia berlebihan setelah hasil Nvidia yang sebenarnya sangat impresif.

Kontrak futures pada indeks saham utama bergerak melemah menjelang pembukaan sesi kas di Eropa. US100 turun 0,5%, DE40 Jerman turun 0,4%, dan JP225 Jepang merosot hampir 2%.

Sebagai pengingat, laporan kuartalan terbaru untuk fiskal Q4 2026 (kalender Q4 2025) mencatat pendapatan rekor USD 68,1 miliar dan melampaui ekspektasi pasar baik dari sisi pendapatan maupun laba. Fundamental bisnis jelas berada di atas proyeksi analis yang sudah tinggi. Sepanjang tahun terakhir, pendapatan perusahaan tumbuh 65% secara tahunan.

Segmen Data Center menjadi sorotan utama, dengan penjualan meningkat 13 kali lipat sejak peluncuran ChatGPT. Nvidia tetap menjadi inti infrastruktur AI global, dan permintaan chip masih melampaui pasokan, tercermin dalam tingkat profitabilitas yang tinggi.

Margin kotor sekitar 75% menegaskan kekuatan harga dan posisi dominan teknologi perusahaan. Arus kas juga sangat kuat, dengan free cash flow (FCF) mencapai USD 34,9 miliar, naik hampir USD 20 miliar secara tahunan. Tingkat generasi kas ini memberi fleksibilitas besar untuk investasi chip generasi berikutnya maupun potensi pengembalian modal kepada pemegang saham.

Pada fase awal setelah rilis, saham sempat melonjak hingga 4%, namun seluruh kenaikan tersebut akhirnya terhapus. Saat ini saham diperdagangkan di sekitar level penutupan kemarin.

Manajemen juga menyampaikan proyeksi yang sangat kuat – pendapatan Q1 fiskal 2026 diperkirakan mencapai sekitar USD 79,6 miliar, menunjukkan bahwa lintasan pertumbuhan dinamis dapat berlanjut meskipun basis perbandingan semakin tinggi.

Di pasar valuta asing, yen Jepang menjadi mata uang terkuat di antara G10. Penguatan ini dipicu oleh dukungan verbal dari Gubernur BOJ Kazuo Ueda yang menyatakan kesiapan untuk kembali mengetatkan kebijakan jika inflasi meningkat.

Komentar tersebut diperkuat oleh Hajime Takata, anggota dewan BOJ yang paling hawkish, yang memperingatkan risiko inflasi “overshooting”.

Bank of Korea mempertahankan suku bunga acuannya, dengan alasan risiko stabilitas keuangan dan kinerja ekspor yang kuat. Dot plot terbaru bank sentral tersebut mengonfirmasi kecenderungan mempertahankan suku bunga di 2,50%, dengan sebagian kecil membuka peluang pemangkasan.

Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa ditemukan bukti Iran berupaya melanjutkan pengembangan senjata nuklir, yang meningkatkan ketegangan menjelang putaran negosiasi berikutnya.