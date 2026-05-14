Akankah Xi Jinping Membantu Membuka Kembali Selat Hormuz ❓Arab Saudi dan UEA Serang Iran💥

Menurut laporan dari The New York Times, Saudi Arabia dan United Arab Emirates telah melakukan serangan rahasia di wilayah Iran sebagai balasan atas serangan yang menargetkan kedua monarki tersebut selama konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah kedua negara tersebut secara langsung menyerang Iran - menandakan pergeseran jelas dalam keseimbangan kekuatan regional. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah menyatakan kesediaannya untuk membantu menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan memastikan bahwa Beijing tidak akan memasok peralatan militer ke Teheran.
Dolar AS menguat sebagai respons terhadap perkembangan ini, sementara indeks pasar saham memperpanjang kenaikan mereka, didorong oleh harapan de-eskalasi dan kemungkinan pembukaan kembali jalur minyak penting tersebut. Sentimen pasar saat ini mencerminkan optimisme bahwa risiko gangguan pasokan energi global dapat berkurang jika ketegangan geopolitik mereda.
