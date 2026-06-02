📈 Pasar Saham – Situasi Pasar dan Sektor Teknologi

Sesi perdagangan Wall Street dibuka dengan pelemahan moderat akibat sikap wait-and-see investor terhadap perkembangan terbaru di Timur Tengah. Namun, menjelang pukul 20.00 waktu setempat, indeks-indeks utama AS mulai bergerak menguat.

Kebingungan masih mendominasi pasar terkait proses negosiasi perdamaian. Media Iran melaporkan penghentian komunikasi dengan Amerika Serikat akibat aksi militer Israel di Lebanon serta ancaman blokade Selat Hormuz.

Di sisi lain, Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan bahwa proses negosiasi masih berlangsung cepat dan peluang tercapainya kesepakatan terkait program nuklir Iran tetap terbuka.

Dalam beberapa menit terakhir, Donald Trump juga mengunggah pernyataan melalui Truth Social yang menyebutkan bahwa "tidak benar jika Amerika Serikat dan Iran telah memutus kontak."

Alphabet (Google) mengumumkan rencana besar untuk menghimpun dana sebesar USD 80 miliar guna mengembangkan infrastruktur AI, termasuk investasi sekitar USD 10 miliar dari Berkshire Hathaway milik Warren Buffett.

Meski demikian, saham Alphabet turun sekitar 2,4% karena investor menilai langkah tersebut sebagai bukti besarnya biaya yang dibutuhkan dalam perlombaan AI global.

Saham Marvell Technology melonjak hampir 30% setelah CEO Nvidia, Jensen Huang, menyatakan bahwa Marvell berpotensi menjadi perusahaan semikonduktor berikutnya yang mencapai valuasi USD 1 triliun.

Sementara itu, Hewlett Packard Enterprise (HPE) melaporkan hasil kuartalan terbaik dalam sejarah perusahaan yang didorong oleh tingginya permintaan server pusat data AI. Saham perusahaan melonjak lebih dari 21%.

Anthropic, pengembang chatbot Claude, juga dilaporkan telah mengajukan dokumen IPO secara rahasia, selangkah lebih maju dibandingkan pesaing utamanya, OpenAI.