Awal sesi perdagangan Wall Street hari ini diwarnai oleh pelemahan sentimen, dengan indeks-indeks utama dibuka di zona merah. Belum lama ini, indeks saham Amerika Serikat masih menguji level tertinggi sepanjang masa, namun dalam beberapa hari terakhir investor dipaksa untuk menyesuaikan kembali posisi mereka dengan cepat.

Pasar kini berada di antara dua tekanan utama: persaingan teknologi yang semakin mahal di sektor kecerdasan buatan (AI) dan meningkatnya ketidakpastian akibat berbagai perkembangan geopolitik dari Timur Tengah.

Sektor teknologi, yang selama berbulan-bulan menjadi tulang punggung reli pasar, masih menjadi sumber tekanan utama. Namun kali ini tekanan muncul akibat meningkatnya biaya untuk mempertahankan posisi terdepan dalam perlombaan AI.

Perhatian pasar tertuju pada Alphabet (GOOGL.US), yang berencana mengumpulkan dana hingga USD 80 miliar untuk membiayai pembangunan infrastrukturnya. Besarnya nilai investasi tersebut mengirimkan sinyal kuat kepada pasar bahwa revolusi teknologi AI membutuhkan modal yang sangat besar, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kecepatan monetisasi dan potensi imbal hasil investasi di masa depan.

Meskipun permintaan terhadap solusi AI tetap sangat kuat, investor mulai mempertanyakan hubungan antara lonjakan pengeluaran dan potensi profitabilitas jangka panjang.

Geopolitik tetap menjadi faktor penting kedua yang memengaruhi pasar.

Ketidakpastian terkait pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran, serta munculnya berbagai informasi yang saling bertentangan, menjaga volatilitas tetap tinggi. Di satu sisi, terdapat spekulasi mengenai kemungkinan tercapainya terobosan diplomatik dalam beberapa hari ke depan. Namun di sisi lain, belum adanya kesepakatan konkret serta laporan mengenai kebuntuan negosiasi membuat pelaku pasar tetap berhati-hati.

Di latar belakang, risiko gangguan pasokan energi melalui Selat Hormuz — salah satu jalur distribusi minyak terpenting di dunia — masih menjadi perhatian. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi tekanan inflasi baru dan membatasi ruang bagi Federal Reserve untuk mengambil kebijakan yang lebih dovish.

Sebagai hasilnya, pelemahan pasar hari ini mencerminkan tren yang lebih luas berupa meningkatnya selektivitas investor.

Setelah periode panjang yang didorong oleh optimisme hampir tanpa syarat terhadap AI dan Big Tech, pasar kini memasuki fase di mana faktor penentu tidak lagi hanya narasi pertumbuhan, tetapi juga disiplin biaya serta kemampuan nyata perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari investasi berskala besar.

Kontrak berjangka S&P 500 (US500) mengalami tekanan jual ringan hari ini, meskipun masih diperdagangkan di dekat level acuan. Saat ini sulit untuk menyimpulkan adanya sinyal bearish yang kuat di pasar. Sebaliknya, kondisi pasar lebih mencerminkan sikap menunggu dan ketidakpastian investor. Pelaku pasar cenderung menahan diri untuk mengambil posisi besar menjelang rilis data makroekonomi berikutnya dan perkembangan geopolitik terbaru. Pasar bergerak dalam rentang perdagangan yang relatif sempit, mencerminkan keseimbangan sementara antara aksi ambil untung pada level tinggi dan belum adanya alasan yang cukup kuat untuk memicu koreksi yang lebih dalam.

Berita Korporasi

Broadcom (AVGO.US). Saham Broadcom naik sekitar 6% setelah perusahaan memperkenalkan portofolio solusi baru "Edge AI" untuk rumah pintar dan bisnis. Produk tersebut mencakup perangkat dengan teknologi Wi-Fi 8 yang dikembangkan bersama Samsung (SMSN.UK). Chipset baru tersebut dilengkapi Neural Processing Unit (NPU) yang memungkinkan pemrosesan AI dilakukan langsung di perangkat (edge computing), sehingga mengurangi latensi dan mengurangi beban infrastruktur cloud.

Hewlett Packard Enterprise (HPE.US). Saham Hewlett Packard Enterprise melonjak 25% setelah perusahaan melaporkan hasil keuangan yang sangat kuat sekaligus meningkatkan proyeksi bisnis ke depan. Permintaan server, baik server tradisional maupun server AI, terus meningkat karena perusahaan-perusahaan melakukan pembelian dalam jumlah besar dan bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk menghindari potensi kelangkaan perangkat keras di pasar.

Marvell Technology (MRVL.US). Jensen Huang, CEO Nvidia, menyatakan bahwa Marvell Technology berpotensi menjadi produsen chip berikutnya yang mencapai valuasi USD 1 triliun. Pernyataan tersebut mencerminkan kelanjutan strategi Nvidia dalam mendukung mitra teknologi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur AI. Dalam ekosistem tersebut, Marvell menyediakan chip jaringan khusus (custom networking chips) dan solusi konektivitas data yang digunakan oleh pusat data kecerdasan buatan berskala besar.