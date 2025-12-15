Akhir dari Zillow? Google Masuk ke Pasar Baru

Zillow Group adalah perusahaan yang mengoperasikan layanan komprehensif untuk penjualan real estat dan layanan terkait. Portofolio layanannya cukup luas, mencakup brokerage real estat, penilaian properti, asesmen kelayakan kredit, serta dukungan menyeluruh bagi pengiklan dan kontraktor. Perusahaan ini pernah menjadi salah satu penerima manfaat utama dari spekulasi pasar properti pada tahun 2020.

Namun, perusahaan telah kehilangan lebih dari 55% dari puncak valuasinya, dan hanya dalam sesi hari ini saja sahamnya turun 10%. Pasar properti di AS telah mendingin secara konsisten selama beberapa kuartal, yang berdampak pada valuasi entitas bisnis terkait. Namun, penurunan hari ini bukan karena kondisi makro—melainkan karena munculnya pesaing baru.

Dalam kondisi normal, mencoba merebut posisi Zillow sebagai pemimpin pasar hampir mustahil karena pangsa pasar, kekuatan merek, dan efek skala yang dimilikinya. Namun, ceruk pasar tempat Zillow beroperasi kini berada di bawah ancaman dari lawan terburuk yang dapat dibayangkan—Google. Alphabet mengumumkan bahwa mereka sedang menguji platform baru untuk penjualan dan penelusuran properti—yang berdasarkan deskripsi fungsinya, akan menjadi pesaing langsung Zillow.

Layanan tersebut bahkan belum memiliki nama, tetapi ancamannya sudah sangat besar. Melihat rekam jejak Google dalam mendominasi pasar, semuanya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sulit dihentikan. Dan dalam kasus ini, korban utamanya bisa saja Zillow. Google memiliki akses terhadap data, infrastruktur, modal, dan talenta yang jauh melampaui kapasitas Zillow.

Jika Zillow tidak melakukan reformasi radikal terhadap model bisnisnya agar selaras dengan ambisi Google—atau jika Google tidak memutuskan untuk mundur dari pasar ini—maka ini bisa menjadi awal dari akhir bagi platform tersebut.

Z.US (D1)

