Futures pada indeks saham utama di Eropa dan AS memulai minggu baru dengan rebound ringan (US500: +0.2%; EU50: +0.25%), sebagian memulihkan penurunan hari Jumat yang dipicu utamanya oleh hasil Oracle yang mengecewakan dan kekhawatiran terkait keberlanjutan reli AI. Sentimen didorong terutama oleh narasi baru bahwa The Fed akan “kurang hawkish” pada 2026.

Menurut Donald Trump, inflasi AS telah “sepenuhnya dinetralkan”, dan komposisi The Fed di masa depan seharusnya mendorong suku bunga lebih rendah.

Penasihat ekonomi Gedung Putih sekaligus kandidat utama ketua The Fed berikutnya, Kevin Hassett, berupaya menenangkan pasar dengan mengatakan bahwa meskipun ia akan menyampaikan pandangan Trump soal kebijakan moneter di The Fed, FOMC tetap sepenuhnya independen untuk menolaknya. Hassett menambahkan bahwa sebagai ketua The Fed, ia tidak akan mempertimbangkan opini Trump dalam menentukan suku bunga.

Pasar Asia-Pasifik memulai minggu ini dengan melanjutkan pelemahan dari sesi Wall Street hari Jumat, ditambah tekanan dari rangkaian data lemah dari Tiongkok. Indeks saham Tiongkok (CHN.cash) menjadi yang tertinggal (-0.5%), dengan penurunan juga terlihat di Hong Kong (HK.cash: -0.1%) dan Australia (AU200.cash: -0.1%). Pengecualian datang dari Nikkei Jepang (JP225: +0.3%), didukung sentimen bisnis Tankan yang membaik dan eksposur yang lebih rendah terhadap sektor teknologi.

Data Tiongkok untuk November menunjukkan perlambatan yang semakin dalam. Penjualan ritel naik hanya 1.3% y/y dibanding ekspektasi 2.8%, produksi industri naik 4.8% dibanding perkiraan 5%, dan investasi aset tetap turun 2.6%, memperdalam penurunan Oktober. Pelemahan terutama berasal dari krisis properti yang berlanjut dan sentimen konsumen yang lemah. Sektor otomotif menjadi hambatan besar pada penjualan ritel setelah pemerintah daerah menghentikan subsidi trade-in.

Suku bunga di Selandia Baru kemungkinan tetap di 2.25% untuk periode yang panjang jika kondisi ekonomi berkembang sesuai proyeksi, kata Gubernur RBNZ Anna Breman hari ini.

Di pasar FX, pergerakan paling mencolok adalah rebound yen (USDJPY, EURJPY: -0.55%) menjelang kemungkinan kenaikan suku bunga pertama Jepang sejak Januari minggu ini. Indeks dolar AS (USDIDX) turun 0.05% seiring melebar­nya perbedaan ekspektasi kebijakan moneter AS dengan negara lain. EURUSD bergerak datar di 1.173.

Ekspektasi Fed yang lebih dovish terus mendukung pasar logam mulia. Emas naik 1% ke USD 4,346 per troy ounce, sementara perak rebound 2% ke USD 63.17 per ounce setelah koreksi hari Jumat.

Minyak Brent dan WTI menghentikan tekanan turun, rebound sekitar 0.5% dari level terendah bulanan. Gas alam naik 0.75%.