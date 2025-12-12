Sesi perdagangan Jumat berlangsung negatif bagi aset berisiko, terutama saham teknologi. Hasil yang mengecewakan dari Oracle dan Broadcom mengguncang kepercayaan investor. Kontrak US100 turun sekitar 2%, sementara koreksi di US500 dan US2000 tetap terbatas pada 1%. Dow Jones bergerak lebih stabil, dengan penurunan kurang dari 0.5%.

Broadcom merilis laporan keuangan yang melampaui ekspektasi pendapatan dan laba, namun prospek penjualan untuk segmen AI mengecewakan sehingga menekan valuasi perusahaan.

Oracle terus melemah akibat kabar penundaan pembangunan pusat data OpenAI serta efek lanjutan dari kinerja keuangan yang kurang memuaskan.

Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang yang melarang regulasi AI di tingkat negara bagian.

Administrasi juga mempertimbangkan pelonggaran regulasi dan pajak di industri ganja dan perjudian.

Anggota The Fed, Austan Goolsbee, menyampaikan nada berbeda dalam pidatonya. Ia mengklaim “melihat lebih banyak pemangkasan suku bunga daripada anggota komite lainnya” dan mengatakan bahwa suaranya pada pertemuan Desember “tidak hawkish”.

Data lemah dari perusahaan AS dan buruknya data makro Inggris turut menekan indeks Eropa. CAC40 melemah 0,2%, DAX turun 0,3%, FTSE100 terkoreksi 0,5%. Satu-satunya pengecualian adalah WIG20 yang naik sekitar 0,5%.

Data ekonomi Eropa menunjukkan kondisi campuran: inflasi CPI naik di Spanyol, namun turun di Prancis dan Jerman. GDP Inggris kembali mengalami kontraksi secara bulanan.

Ketegangan geopolitik meningkat di sektor energi. Insiden tanker semakin sering terjadi: setelah kebakaran tanker di Rumania dan serangkaian serangan di Laut Hitam, AS menyita sebuah tanker di lepas pantai Venezuela, sementara Rusia menyerang tanker Turki di dekat Ukraina.

Logam industri terkoreksi—tembaga dan seng turun lebih dari 2%, aluminium turun hampir 1%, sementara nikel sedikit menguat.

Pasar logam mulia bergerak campuran: platinum naik lebih dari 2%, emas stabil, sementara perak turun tajam sebesar 3%.

Di pasar mata uang, pound melemah akibat data ekonomi Inggris yang buruk, menambah tekanan pada Bank of England untuk menurunkan suku bunga meski inflasi masih tinggi. Yen juga melemah, namun penurunan terbesar dialami oleh forint Hongaria, yang merosot lebih dari 0,5% terhadap euro dan dolar.