- Strategi yang diterapkan oleh China dimanfaatkan oleh AS dan Nvidia
- Pesanan besar H200
- Intel mengakuisisi startup AI
- Pembuat vacuum cleaner Romba bangkrut
- Penambang emas diuntungkan oleh harga yang lebih tinggi
Sesi pertama pekan ini di Wall Street dibuka dengan sentimen yang moderat positif. Seluruh kontrak pada indeks utama bursa Amerika mencatat kenaikan sekitar 0,4%.
Nvidia dan China kembali menjadi pusat perhatian. Dalam negosiasi hari Jumat, delegasi China reportedly menyampaikan kepada AS bahwa chip Nvidia bukan lagi kartu tawar-menawar seperti yang AS pikirkan. Menurut sumber Bloomberg Tech, pihak China lebih memilih terus berinvestasi pada produk dalam negeri daripada bergantung pada solusi siap pakai yang dapat digunakan AS sebagai alat tekanan kapan saja.
Data makroekonomi:
- Indeks NY Empire menunjukkan penurunan ke -3,9, jauh di bawah ekspektasi 9,6.
- Pada akhir sesi, investor juga menantikan pidato dari anggota FOMC — Williams dan Miran.
US100 (D1)
Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: xStation5
Valuasi pada grafik indeks teknologi melanjutkan realisasi formasi RGR. Sesi hari ini menjadi upaya lainnya untuk menegasikan formasi tersebut. Level kunci bagi buyer adalah 26000 dan FIBO 23.6 — level yang harus ditembus untuk membatalkan pola ini. Sementara itu, seller harus mendorong harga setidaknya ke area neckline sekitar 24200 untuk membuka peluang realisasi formasi tersebut.
Berita Emiten:
Adobe (ADB.US) – Firma investasi mengeluarkan serangkaian rekomendasi negatif untuk perusahaan layanan IT, termasuk Adobe, yang melemah sekitar 1% hari ini.
Immunome (IMNM.US) – Perusahaan bioteknologi ini merilis hasil positif uji klinis untuk salah satu kandidat produknya. Valuasi melonjak lebih dari 20%.
IRobot (IRBT.US) – Produsen robot, termasuk “Roomba” yang ikonik, mengumumkan kebangkrutan. Saham jatuh sekitar 70%.
Anglogold (AU.US) – Emiten penambang emas kembali menguat di tengah meningkatnya permintaan terhadap logam mulia. Saham naik lebih dari 2%.
Texas Instruments (TXN.US) – Perusahaan semikonduktor analog ini melemah sekitar 2% setelah rekomendasi negatif dari bank investasi yang menilai permintaan terkait AI kurang mendukung.
Nvidia (NVDA.US) – Produsen perangkat dan software AI ini memulihkan sebagian penurunan akibat gagalnya negosiasi Jumat lalu. Sejumlah perusahaan China menempatkan pesanan besar untuk chip versi ekspor H20/H200. Saham naik sekitar 1%, meskipun pesanan masih menunggu persetujuan dari otoritas China.
Intel (INTC.US) – Produsen prosesor ini mengakuisisi startup AI SambaNova Systems senilai USD 1,6 miliar. Saham naik sekitar 1%.
