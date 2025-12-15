Sesi pertama pekan ini di Wall Street dibuka dengan sentimen yang moderat positif. Seluruh kontrak pada indeks utama bursa Amerika mencatat kenaikan sekitar 0,4%.

Nvidia dan China kembali menjadi pusat perhatian. Dalam negosiasi hari Jumat, delegasi China reportedly menyampaikan kepada AS bahwa chip Nvidia bukan lagi kartu tawar-menawar seperti yang AS pikirkan. Menurut sumber Bloomberg Tech, pihak China lebih memilih terus berinvestasi pada produk dalam negeri daripada bergantung pada solusi siap pakai yang dapat digunakan AS sebagai alat tekanan kapan saja.

Data makroekonomi:

Indeks NY Empire menunjukkan penurunan ke -3,9, jauh di bawah ekspektasi 9,6.

Pada akhir sesi, investor juga menantikan pidato dari anggota FOMC — Williams dan Miran.

US100 (D1)

Valuasi pada grafik indeks teknologi melanjutkan realisasi formasi RGR. Sesi hari ini menjadi upaya lainnya untuk menegasikan formasi tersebut. Level kunci bagi buyer adalah 26000 dan FIBO 23.6 — level yang harus ditembus untuk membatalkan pola ini. Sementara itu, seller harus mendorong harga setidaknya ke area neckline sekitar 24200 untuk membuka peluang realisasi formasi tersebut.

Berita Emiten: