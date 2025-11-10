Mengapa penurunan harga saham AI mungkin mereda, untuk saat ini

Dampak dari berakhirnya government shutdown AS terus terasa di pasar keuangan global. Saham Eropa dibuka menghijau, dipimpin sektor keuangan, industri, dan teknologi. Futures saham AS juga mengindikasikan pembukaan yang kuat, dengan saham teknologi — yang memimpin aksi jual minggu lalu — diperkirakan menjadi pemimpin reli di awal pekan ini.

Saham AI Kembali Diminati

Palantir, yang valuasinya tinggi sempat memicu aksi jual, naik 3,3% di pra-pasar, sementara Nvidia yang anjlok 8% minggu lalu, kini naik 3,4%. Selain euforia atas berakhirnya shutdown, reli hari ini juga bisa dipicu oleh faktor lain: efek hari Senin.

Efek Hari Senin: Awal Pekan Biasanya Positif

Fenomena “Monday effect” menunjukkan bahwa pasar saham cenderung menguat di awal minggu. Sepanjang tahun 2025, S&P 500 mencatat kenaikan pada 69% dari hari Senin, menurut data Bloomberg. Efek ini menjadi bagian dari strategi “buy the dip”, di mana investor memanfaatkan penurunan harga sebelumnya untuk membeli saham di level rendah — sebuah pola yang terus mendukung pemulihan pasar setelah koreksi besar di bulan April.

Delapan Demokrat ‘Menyelamatkan Thanksgiving’

Berakhirnya shutdown datang pada waktu yang tepat — menjelang libur Thanksgiving. Hal ini memungkinkan masyarakat AS untuk tetap bepergian, dan rantai pasok berjalan normal menjelang akhir pekan belanja terbesar tahun ini. Akibatnya, saham maskapai seperti American Airlines naik lebih dari 1%, dan ritel seperti Macy’s juga menguat hampir 1% di pra-pasar.

Kembalinya Rilis Data Ekonomi AS

Setelah shutdown benar-benar berakhir, pasar akan dibanjiri oleh data ekonomi yang tertunda, termasuk laporan ketenagakerjaan dan inflasi (CPI). Namun, data tersebut bisa membawa risiko: jika menunjukkan ekonomi yang terlalu kuat, hal ini bisa mengurangi peluang pemangkasan suku bunga The Fed.

Saat ini, peluang rate cut Desember berada di 65%. Namun, jika laporan pekerjaan November menunjukkan kenaikan tajam atau tanda percepatan ekonomi, hal ini bisa menekan pasar saham, karena ekspektasi stimulus moneter akan berkurang.

Mengapa Tekanan di Saham AI Mungkin Mereda

Aksi jual saham AI kemungkinan mereda sementara waktu. TSMC, produsen chip asal Taiwan, melaporkan kenaikan penjualan Oktober sebesar 16,9%, terlemah sejak Februari 2024, yang sempat membuat harga sahamnya turun 2,8%. Namun, listing sekunder TSMC di AS menunjukkan potensi pembukaan yang lebih tinggi.

Kondisi ini tidak seburuk yang terlihat. Nvidia dan TSMC berpotensi menjadi penahan volatilitas sektor AI minggu ini. Meskipun pertumbuhan penjualan TSMC sedikit melambat, permintaan chip AI tetap tinggi. Para raksasa teknologi seperti Meta, Alphabet, dan Amazon telah berkomitmen mengalokasikan lebih dari $400 miliar untuk proyek AI tahun depan — naik 21% dari 2025.

Masalah utama TSMC bukan pada permintaan, tetapi kapasitas produksi. Perusahaan menyatakan bahwa pasokan masih ketat, namun mereka terus berupaya memperkecil kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan. Artinya, kekhawatiran pasar kemungkinan lebih bersifat spesifik perusahaan, bukan tanda bahwa tren AI melambat. Laporan Nvidia minggu depan juga bisa mengonfirmasi bahwa permintaan GPU dan chip AI tetap kuat, memberi dorongan baru bagi sektor AI menjelang akhir tahun.

Secara keseluruhan, sentimen risiko kembali meningkat, dan aksi jual pekan lalu kini tampak seperti kenangan singkat. Selama ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed tidak menurun tajam — dan laporan keuangan Nvidia minggu depan tidak mengecewakan — pasar saham berpotensi melanjutkan reli hingga akhir tahun.

Chart 1: Indeks MSCI Dunia Rebound di Atas Rata-rata 50 Hari (SMA)

Sumber: XTB and Bloomberg