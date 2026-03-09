Hari ini menandai satu hari lagi konflik di kawasan Teluk Persia, dan situasi di wilayah tersebut masih tetap tegang.

Setelah eskalasi konflik Timur Tengah selama akhir pekan, harga minyak melonjak tajam dan sempat mendekati kisaran $115–$120 per barel. Kenaikan ini merupakan reaksi terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur energi Iran serta aksi balasan Iran terhadap fasilitas minyak di kawasan tersebut, yang memicu kekhawatiran akan gangguan terhadap pasokan minyak global.

Negara-negara G7 menyatakan kesiapan mereka untuk melepaskan sebagian cadangan minyak strategis jika situasi pasar mengharuskannya. Tujuan langkah tersebut adalah untuk menahan lonjakan harga yang tiba-tiba serta mengurangi dampak gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah.

Pengumuman potensi intervensi oleh G7 tersebut sebagian berhasil meredakan sentimen pasar dan berkontribusi pada penurunan harga minyak. Akibatnya, harga minyak kembali turun hingga di bawah $100 per barel.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia sedang menganalisis berbagai opsi untuk membatasi kenaikan harga minyak di tengah ketegangan di Timur Tengah. Ia juga menyebut memiliki rencana untuk menghentikan kenaikan harga minyak lebih lanjut, meskipun tidak mengungkapkan rincian implementasinya.

Indeks Wall Street masih berada di bawah tekanan, meskipun sebagian kerugian sebelumnya telah sedikit berkurang. Pada saat penulisan, tepat sebelum pukul 20:00, Dow Jones turun sekitar 0,7%, S&P 500 melemah sekitar 0,3%, sementara Nasdaq sedikit menguat.

Pasar saham Eropa juga bergerak dalam tren penjualan yang cukup jelas hari ini. Indeks FTSE 100 Inggris turun lebih dari 0,3%, CAC 40 Prancis turun hampir 1%, DAX Jerman melemah sekitar 0,8%, dan IBEX 35 Spanyol turun lebih dari 0,7%.

Pada Januari, industri Jerman mencatat penurunan tajam dalam pesanan sebesar 11,1% secara bulanan, jauh melampaui perkiraan pasar sebesar 4,5% dan menghapus kenaikan 6,4% yang terjadi pada Desember. Pesanan domestik turun 16,2%, pesanan luar negeri turun 7,1%, sementara produksi industri turun 0,5%.

Di pasar logam mulia, harga emas turun sekitar 0,5% dan diperdagangkan di sekitar $5.100 per ons. Perak menunjukkan kinerja yang lebih kuat dengan kenaikan sekitar 1,7% dan kembali mendekati $85 per ons. Palladium dan platinum juga mencatat kenaikan serupa, masing-masing naik lebih dari 4% hari ini.

Kontrak berjangka gas alam (NATGAS) turun lebih dari 6% dalam perdagangan hari ini.