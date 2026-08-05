ISM Services Index Amerika Serikat

ISM Services Index: 54,1

Perkiraan: 54,5

Sebelumnya: 54,5

Business Activity Index: 59,1. Sebelumnya: 55,4

Employment Index: 47,4. Sebelumnya: 51,2

Prices Paid Index: 70,3. Sebelumnya: 67,7

Mengapa Data Ini Penting?

ISM Services Index merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kondisi sektor jasa Amerika Serikat.

Sektor tersebut mencakup sebagian besar aktivitas ekonomi AS.

Laporan ini disusun berdasarkan survei terhadap purchasing manager dan menunjukkan apakah kondisi operasional perusahaan mengalami perbaikan atau justru memburuk.

Komponen terpenting dalam laporan tersebut adalah indeks ketenagakerjaan dan Prices Paid.

Employment Index memberikan gambaran mengenai kondisi pasar tenaga kerja dan dapat menjadi sinyal tambahan menjelang laporan ketenagakerjaan resmi.

Sementara itu, Prices Paid Index mengukur tekanan biaya di sektor jasa dan menjadi indikator penting bagi outlook inflasi pada masa mendatang.

Data terbaru menunjukkan gambaran yang cukup beragam.

Indeks utama tetap berada di zona ekspansi, meskipun sedikit di bawah ekspektasi pasar.

Business Activity Index melonjak menjadi 59,1 dari 55,4, menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan jasa terus meningkat dengan kuat.

Namun, Employment Index turun tajam menjadi 47,4 dari 51,2.

Angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi dan mengindikasikan bahwa perusahaan jasa mulai mengurangi perekrutan atau jumlah tenaga kerja.

Pada saat yang sama, Prices Paid Index meningkat menjadi 70,3 dari sebelumnya 67,7.

Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa tekanan biaya di sektor jasa masih tinggi dan bahkan kembali meningkat.

Dampaknya terhadap Pasar

Laporan ISM Services dapat memberikan dampak besar terhadap pasar keuangan.

Data yang lebih kuat dari ekspektasi, terutama apabila disertai tekanan harga tinggi, dapat mendukung dolar AS dan mendorong yield obligasi naik.

Investor dapat menilai bahwa Federal Reserve perlu mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama untuk mengendalikan inflasi.

Namun, laporan kali ini memberikan sinyal yang tidak sepenuhnya searah.

Aktivitas bisnis tetap kuat dan tekanan harga meningkat, tetapi ketenagakerjaan justru kembali masuk ke zona kontraksi.

Bagi The Fed, kombinasi tersebut menciptakan dilema.

Inflasi jasa yang masih tinggi mendukung kebijakan moneter restriktif.

Sebaliknya, pelemahan pasar tenaga kerja dapat membatasi ruang untuk menaikkan suku bunga lebih agresif.

Reaksi dolar, yield Treasury, dan pasar saham kemungkinan akan bergantung pada komponen mana yang lebih dominan dalam penilaian investor.

Apabila pasar lebih berfokus pada kenaikan Prices Paid, dolar dan yield obligasi dapat menguat.

Namun, apabila penurunan Employment Index dipandang sebagai tanda perlambatan ekonomi, ekspektasi pelonggaran moneter dapat meningkat dan memberikan dukungan bagi saham.