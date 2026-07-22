Alphabet dan Tesla Rilis Laporan Malam Ini: Visi Besar, Belanja Besar, dan Pasar yang Mulai Meminta Bukti

Alphabet dan Tesla sama-sama akan melaporkan hasil kuartal II setelah penutupan pasar hari ini. Keduanya menghadapi pertanyaan yang sama: apakah belanja modal besar yang dialokasikan untuk kecerdasan buatan mulai menghasilkan pendapatan nyata?

Alphabet mengalokasikan belanja hingga $190 miliar tahun ini untuk pembangunan infrastruktur AI, sekaligus berusaha membuktikan bahwa pertumbuhan Google Cloud sebesar 63% bukan hanya anomali dalam satu kuartal.

Tesla baru saja mencatatkan rekor pengiriman 480 ribu kendaraan pada kuartal II. Namun, sahamnya masih diperdagangkan di sekitar 350 kali trailing earnings, valuasi yang hanya dapat dibenarkan apabila robotaxi, Optimus, dan Full Self-Driving benar-benar berkembang menjadi sumber pendapatan baru.

Alphabet: Mesin Uang yang Kuat, tetapi Belanja AI Perlu Membuktikan Imbal Hasil

Alphabet memasuki laporan malam ini dari posisi operasional yang sangat kuat. Pada kuartal I 2026, pendapatan mencapai $109,9 miliar atau tumbuh 22% secara tahunan. Ini menjadi kuartal ke-11 berturut-turut dengan pertumbuhan dua digit.

Google Cloud menjadi sorotan utama. Pendapatannya mencapai $20,0 miliar dengan pertumbuhan 63%, margin operasional mencetak rekor 32,9%, dan backlog hampir dua kali lipat menjadi lebih dari $460 miliar.

Google Search juga tumbuh 19% menjadi $60,4 miliar, seiring jumlah pengguna bulanan AI Overviews mencapai 1,5 miliar.

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Google Search tetap menjadi sumber pendapatan utama dengan kontribusi sekitar 55% dari total pendapatan. Sementara itu, Google Cloud mencatatkan pertumbuhan tercepat di antara penyedia layanan cloud besar.

Namun, angka utama pada kuartal I memiliki catatan penting. Dari laba bersih sebesar $62,6 miliar, sekitar $37,7 miliar berasal dari keuntungan belum terealisasi atas kepemilikan saham minoritas di Anthropic dan SpaceX.

Tanpa keuntungan tersebut, adjusted EPS hanya mencapai $2,62, hampir tepat sesuai ekspektasi pasar.

Untuk kuartal II, Wall Street memperkirakan EPS sekitar $2,87–$2,89 dengan pendapatan sebesar $116,8 miliar. Namun, setidaknya satu bank besar memperkirakan angka laba yang dilaporkan dapat kembali terdistorsi oleh keuntungan terkait Anthropic.

Karena itu, investor perlu lebih berfokus pada laba operasional dan pertumbuhan Google Cloud untuk menilai kesehatan bisnis yang sebenarnya, bukan hanya headline EPS.

Tesla: Rekor Pengiriman, tetapi Bisakah Margin Mendanai Ambisi AI?

Kondisi fundamental Tesla sangat berbeda. Pengiriman kendaraan pada kuartal II mencapai 480.126 unit atau naik 25% secara tahunan, sekaligus menjadi rekor kuartal kedua terbaik sepanjang sejarah perusahaan. Produksi mencapai 451.758 unit. Artinya, Tesla mulai mengurangi persediaan untuk pertama kalinya dalam beberapa kuartal.

Registrasi kendaraan di Eropa melonjak 57% dalam lima bulan pertama 2026, sementara layanan robotaxi diperluas ke Miami pada 5 Juli. Secara sekilas, pemulihan permintaan terlihat cukup meyakinkan.

Margin operasional turun dari 5,7% pada kuartal IV 2025 menjadi 4,2%, meskipun margin kotor membaik. Panduan capex dinaikkan menjadi $25 miliar untuk 2026. Data kuartal berakhir pada 31 Maret 2026.

Di luar angka keuangan utama, investor akan mencari perkembangan terbaru dari tiga proyek padat modal yang menjelaskan hampir seluruh premi valuasi Tesla.

Pertama, Cybercab telah beroperasi di Miami dan Austin. Namun, Elon Musk menyatakan dalam earnings call kuartal I bahwa pendapatan robotaxi tidak akan material pada 2026.

Kedua, jumlah pelanggan kumulatif FSD meningkat menjadi 1,28 juta. Meski demikian, pengoperasian tanpa pengawasan masih terbatas di sejumlah kota.

Ketiga, Optimus mulai diproduksi di Fremont dengan target kapasitas satu juta unit per tahun, tetapi hingga saat ini belum menghasilkan pendapatan.

Tesla menaikkan panduan belanja modal 2026 dari $20 miliar menjadi $25 miliar. Pasar membutuhkan milestone yang konkret, bukan sekadar target yang bersifat aspiratif.

Masalah yang Sama, tetapi Sumber Daya yang Berbeda

Kedua perusahaan sama-sama membelanjakan dana besar untuk AI. Namun, profil keuangan yang menopang belanja tersebut sangat berbeda.

Alphabet menghasilkan lebih dari $39 miliar laba operasional per kuartal dan memiliki kas sekitar $38 miliar. Posisi tersebut memberikan bantalan keuangan yang kuat untuk menyerap tekanan akibat kenaikan capex.

Tesla hanya membukukan laba operasional sebesar $941 juta dan laba bersih GAAP sebesar $477 juta pada kuartal I. Artinya, rencana capex sebesar $25 miliar membutuhkan peningkatan arus kas yang signifikan.

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Capex Alphabet menggunakan titik tengah panduan sebesar $180–$190 miliar. Capex Tesla menggunakan target terbaru sebesar $25 miliar. Laba operasional menggunakan angka kuartal I 2026.

Perbedaan valuasi semakin memperjelas kontras antara keduanya. Alphabet diperdagangkan di sekitar 27 kali trailing P/E dan 22 kali forward P/E.

Valuasi tersebut relatif moderat untuk standar perusahaan teknologi mega-cap dan masih berada di bawah rata-rata lima tahunnya yang sekitar 27,5 kali.

Tesla, sebaliknya, diperdagangkan dengan trailing P/E di atas 340 kali dan forward P/E sekitar 168 kali. Hal ini menunjukkan bahwa pasar menilai saham Tesla hampir sepenuhnya berdasarkan potensi bisnis otonomi di masa depan, bukan berdasarkan pendapatan saat ini.

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Harga saham dan data valuasi per 20–21 Juli 2026. Target analis dikompilasi dari StockAnalysis, TipRanks, dan Simply Wall St.

Konflik utama di balik kedua laporan tersebut sama: belanja meningkat lebih cepat daripada kesabaran pasar.

Alphabet memiliki keunggulan berupa bisnis inti periklanan yang menghasilkan laba puluhan miliar dolar setiap kuartal. Arus laba tersebut dapat digunakan untuk membiayai ekspansi AI dalam jangka panjang.

Tesla tidak memiliki kemewahan yang sama. Bisnis otomotifnya tetap menguntungkan, tetapi memiliki margin yang relatif tipis. Segmen energi juga masih volatil.

Setiap dolar yang dialokasikan untuk robotaxi, Optimus, atau infrastruktur komputasi AI secara langsung mengurangi laba jangka pendek.

Bagi Alphabet, laporan malam ini akan menjadi ujian apakah pembangunan infrastruktur AI sudah mulai mempercepat pertumbuhan pendapatan.

Bagi Tesla, laporan tersebut akan menjadi ujian apakah bisnis di luar kendaraan benar-benar mampu berkembang menjadi sumber pendapatan, atau masih terbatas pada visi jangka panjang.

Kedua laporan akan dirilis setelah penutupan pasar. Pasar akan segera menentukan visi mana yang masih layak mendapatkan pendanaan.