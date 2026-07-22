AMD Melesat Lagi: Ada Apa di Balik Rally Beruntun Ini?

Saham Advanced Micro Devices (AMD) kembali mencuri perhatian pasar. Dalam beberapa hari terakhir, saham produsen chip tersebut melonjak tajam dan ditutup naik 8,1% pada 21 Juli 2026 ke level $544.4, melanjutkan kenaikan sebesar 5,1% pada sesi sebelumnya.

Rally saham AMD menarik untuk dicermati bukan hanya karena besarnya kenaikan harga. Sejumlah katalis muncul hampir secara bersamaan, mulai dari kesepakatan dengan perusahaan teknologi besar hingga agenda tahunan yang telah lama dinantikan investor.

Microsoft Menjadi Pemicu Utama

Katalis paling signifikan berasal dari Microsoft, yang mengumumkan rencana menggunakan rak server AI Helios milik AMD untuk platform Azure. Berita tersebut langsung mendorong saham AMD melonjak 7,9% ke level $543.10 pada Selasa, 21 Juli 2026.

Investor menilai keputusan Microsoft sebagai validasi kuat bahwa AMD mampu menembus kelompok hyperscaler kelas atas yang selama ini didominasi Nvidia. Penggunaan sistem AMD oleh Azure juga memperkuat prospek bisnis pusat data dan chip AI perusahaan.

Menariknya, lonjakan saham terjadi bahkan sebelum detail finansial dari kesepakatan tersebut diumumkan secara resmi. Hal ini menunjukkan besarnya kepercayaan pasar terhadap arah pertumbuhan bisnis data center AMD.

Grafik di bawah menunjukkan pergerakan harian saham AMD selama 10 sesi perdagangan terakhir. Pergerakan tersebut memperlihatkan volatilitas yang tinggi sekaligus momentum kenaikan yang semakin kuat pada penutupan pekan lalu.

Menjelang Panggung Besar Advancing AI 2026

Selain kabar dari Microsoft, pasar juga bersiap menyambut acara tahunan AMD, “Advancing AI 2026”, yang berlangsung pada 22–23 Juli 2026. Acara ini diperkirakan menjadi panggung penting bagi AMD untuk memaparkan strategi, produk, dan roadmap chip AI generasi berikutnya.

Sejumlah analis Wall Street menaikkan proyeksi mereka menjelang acara tersebut. Bernstein meningkatkan rating AMD menjadi Buy dengan target harga $600, sementara KeyBanc menetapkan target sebesar $725, yang menjadi salah satu target tertinggi di Wall Street.

GF Securities bahkan menyebut chip generasi baru MI550X milik AMD berpotensi mengungguli Rubin Ultra dari Nvidia. Apabila klaim tersebut terbukti, posisi kompetitif AMD di pasar chip AI dapat berubah secara signifikan.

Namun, Nvidia tidak tinggal diam. Sehari sebelum acara AMD, Nvidia merilis detail performa chip Vera Rubin yang diklaim memiliki kinerja dua kali lebih cepat dibandingkan arsitektur x86 dengan latensi enam kali lebih rendah.

Waktu pengumuman tersebut terlihat seperti upaya untuk mengalihkan perhatian pasar dari momentum AMD. Persaingan keduanya memperlihatkan bahwa perebutan pangsa pasar chip AI semakin bergantung pada performa produk, efisiensi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pusat data berskala besar.

Kondisi ini membuat rally saham AMD terlihat menjanjikan, tetapi juga rentan. Ekspektasi pasar telah meningkat sangat tinggi sehingga sedikit saja kekecewaan dalam acara Advancing AI 2026 dapat memicu koreksi tajam.

Risiko tersebut semakin besar karena valuasi saham AMD telah meningkat lebih dari 152% sepanjang 2026. Kenaikan harga yang sangat cepat membuat pasar membutuhkan katalis fundamental yang lebih kuat untuk mempertahankan momentum.

Data Makro Turut Memberikan Sentimen Positif

Di luar kabar spesifik perusahaan, data inflasi Consumer Price Index atau CPI Juni yang lebih rendah dari perkiraan turut meningkatkan sentimen terhadap sektor semikonduktor secara luas. Inflasi yang lebih terkendali meredakan kekhawatiran mengenai suku bunga tinggi yang biasanya menekan valuasi saham pertumbuhan seperti AMD.

Pada pekan yang sama, analis dari KeyBanc, Bank of America, dan TD Cowen juga menaikkan target harga saham AMD. Keputusan tersebut didukung oleh permintaan yang kuat terhadap prosesor server EPYC dan potensi dimulainya pengiriman chip AI generasi baru.

Permintaan terhadap prosesor EPYC menunjukkan bahwa peluang AMD tidak hanya berasal dari akselerator AI. Perusahaan juga memperoleh dukungan dari kebutuhan pusat data terhadap CPU berperforma tinggi dan lebih efisien.

Situasi ini layak dipantau karena AMD harus membuktikan bahwa tingginya ekspektasi pasar dapat didukung oleh produk dan pertumbuhan bisnis yang nyata. Advancing AI 2026 akan menjadi salah satu momentum utama untuk menguji kepercayaan tersebut.

Apabila roadmap chip MI450 dan sistem Helios yang dipresentasikan sejalan dengan klaim para analis, rally saham AMD dapat berlanjut. Sebaliknya, kekecewaan kecil sekalipun dapat memicu aksi ambil untung dan koreksi tajam karena valuasi sahamnya sudah berada di level premium.