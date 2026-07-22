Perang Iklan Berujung Meja Hijau: Novo Nordisk Gugat Eli Lilly

Rivalitas dua raksasa obat pelangsing dunia memasuki babak baru yang semakin tegang. Novo Nordisk resmi menggugat Eli Lilly di pengadilan federal Amerika Serikat pada 21 Juli 2026 dengan tuduhan bahwa rivalnya menjalankan kampanye iklan yang sengaja menyesatkan konsumen mengenai efektivitas obat GLP-1 mereka.

Kasus ini menarik untuk dicermati bukan hanya karena persoalan hukumnya. Gugatan tersebut juga menunjukkan semakin sengitnya persaingan antara Novo Nordisk dan Eli Lilly dalam memperebutkan pasar obat obesitas bernilai puluhan miliar dolar.

Tuduhan di Balik Gugatan

Novo Nordisk menuding iklan nasional Eli Lilly untuk Zepbound dan Mounjaro membandingkan dosis tertinggi kedua obat tersebut dengan dosis Wegovy dan Ozempic yang lebih rendah. Menurut Novo, perbandingan itu menciptakan kesan yang keliru bahwa produk Eli Lilly jauh lebih unggul.

Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk New Jersey tersebut menyebut Eli Lilly mengabaikan data terbaru mengenai Wegovy dosis lebih tinggi. Dosis tersebut telah memperoleh persetujuan dari Food and Drug Administration atau FDA dan tersedia di pasar sejak Maret 2026.

Menurut Novo Nordisk, hasil penurunan berat badan dari Wegovy dosis lebih tinggi sebanding dengan Zepbound. Perusahaan mengklaim penelitian terbaru menunjukkan bahwa Wegovy dosis 7,2 miligram membantu pasien menurunkan berat badan rata-rata sekitar 47 pon atau sekitar 21,3 kilogram.

Novo menyebut hasil tersebut secara klinis setara dengan hasil terbaik yang dicatatkan Zepbound. Klaim ini menjadi inti dari argumen perusahaan bahwa perbandingan yang digunakan dalam iklan Eli Lilly tidak lagi mencerminkan pilihan dosis terbaru yang tersedia bagi pasien.

Menurut General Counsel Novo Nordisk, John Kuckelman, langkah hukum tersebut diambil setelah Eli Lilly menolak menghentikan atau memperbaiki iklannya. Penolakan itu terjadi meskipun perusahaan telah menerima surat resmi cease-and-desist sejak April 2026.

Novo meminta pengadilan menghentikan secara permanen iklan yang dianggap menyesatkan tersebut. Perusahaan juga meminta Eli Lilly diwajibkan menjalankan kampanye iklan koreksi serta membayar ganti rugi finansial, meskipun nilai tuntutannya belum diungkapkan.

Gugatan sebagai Senjata Merebut Pasar

Langkah hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari persaingan yang lebih luas di pasar obat GLP-1. Novo Nordisk saat ini tertinggal cukup jauh dari Eli Lilly dalam perebutan pangsa pasar obat obesitas dan diabetes di Amerika Serikat.

Berdasarkan data Barclays untuk kuartal I 2026, Eli Lilly menguasai sekitar 60,1% pasar incretin AS. Novo Nordisk hanya memegang pangsa sekitar 39,4%.

Situasi serupa juga terlihat di pasar global. Eli Lilly disebut memiliki pangsa sekitar 53,2%, sementara Novo Nordisk menguasai sekitar 46,8%.

Sejumlah analis menilai gugatan ini sebagai bagian dari strategi Novo Nordisk yang semakin agresif untuk merebut kembali pangsa pasar. Selain menempuh jalur hukum, perusahaan juga memangkas harga dan mengandalkan pil obesitas baru serta Wegovy dosis tinggi untuk bersaing dengan Zepbound dan Mounjaro.

Semafor bahkan menyebut penggunaan taktik hukum sebagai bagian dari strategi Novo untuk mendapatkan kembali pangsa pasar. Langkah tersebut muncul setelah harga saham Novo Nordisk turun hingga 42% dalam setahun terakhir.

Kinerja itu berbanding terbalik dengan saham Eli Lilly, yang menguat sekitar 40% dalam periode yang sama. Perbedaan performa tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap posisi Eli Lilly di pasar obat GLP-1.

Persaingan GLP-1 Memasuki Tahap Baru

Hal penting yang perlu dipantau berikutnya adalah bagaimana pengadilan menilai klaim mengenai uji klinis langsung atau head-to-head antara Wegovy dosis tertinggi dan Zepbound.

Novo Nordisk menyatakan bahwa uji langsung antara dosis tertinggi kedua obat tersebut belum pernah dilakukan. Karena itu, perusahaan menilai Eli Lilly tidak memiliki dasar yang memadai untuk membuat klaim perbandingan seperti yang ditampilkan dalam iklannya.

Apabila gugatan Novo Nordisk dikabulkan, dampaknya dapat melampaui kedua perusahaan. Putusan tersebut berpotensi mengubah standar pemasaran di seluruh industri obat GLP-1, terutama terkait cara perusahaan membandingkan efektivitas produk yang menggunakan dosis dan desain uji klinis berbeda.

Kasus ini juga akan menjadi indikator apakah strategi hukum dapat membantu Novo Nordisk membalikkan keadaan di pasar yang semakin didominasi Eli Lilly. Namun, memenangkan gugatan saja belum tentu cukup untuk merebut kembali pangsa pasar jika Novo tidak mampu memperkuat pasokan, harga, inovasi produk, dan penerimaan pasien.