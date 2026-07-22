- Alphabet melampaui estimasi pendapatan dan laba, didukung pertumbuhan kuat Google Cloud.
- Pendapatan Google Cloud melonjak 82% secara tahunan menjadi $24,8 miliar.
- Tesla mencatat pendapatan sedikit di bawah ekspektasi, tetapi adjusted EPS melampaui konsensus.
- Tesla mempercepat pengembangan Optimus, Robotaxi, dan infrastruktur komputasi AI.
- Arus kas bebas Tesla masih negatif, tetapi lebih baik dibandingkan perkiraan analis.
- Alphabet melampaui estimasi pendapatan dan laba, didukung pertumbuhan kuat Google Cloud.
- Pendapatan Google Cloud melonjak 82% secara tahunan menjadi $24,8 miliar.
- Tesla mencatat pendapatan sedikit di bawah ekspektasi, tetapi adjusted EPS melampaui konsensus.
- Tesla mempercepat pengembangan Optimus, Robotaxi, dan infrastruktur komputasi AI.
- Arus kas bebas Tesla masih negatif, tetapi lebih baik dibandingkan perkiraan analis.
Alphabet dan Tesla merilis laporan kinerja kuartalan setelah penutupan pasar Amerika Serikat pada Rabu. Alphabet kembali membukukan pertumbuhan yang sangat kuat berkat AI dan menaikkan panduan belanja modal setahun penuh. Sementara itu, Tesla mencatatkan hasil yang beragam, tetapi mengumumkan kemajuan lebih lanjut dalam pengembangan robot humanoid Optimus dan inisiatif Robotaxi.
Dalam perdagangan after-hours, saham Tesla turun hampir 2,5%, sementara saham Alphabet diperdagangkan sedikit lebih rendah.
Fakta Utama
- Alphabet membukukan pendapatan sebesar $119,8 miliar, melampaui ekspektasi $117,0 miliar. Laba per saham mencapai $2,26, dibandingkan estimasi konsensus sebesar $2,24.
- Pendapatan Google Cloud meningkat menjadi $24,8 miliar, jauh di atas ekspektasi $24,1 miliar. Perusahaan juga menaikkan panduan belanja modal atau CAPEX setahun penuh menjadi $44,9 miliar.
- Tesla menghasilkan pendapatan sebesar $28,2 miliar, sedikit di bawah ekspektasi $28,3 miliar. Adjusted EPS mencapai $0,33, sedikit lebih tinggi dibandingkan konsensus $0,32.
- Tesla mengumumkan bahwa lini produksi pertama Optimus sedang dipasang di Gigafactory Texas, dengan produksi dijadwalkan dimulai pada akhir tahun ini.
Alphabet Kembali Membuktikan Kekuatan Bisnis AI
Alphabet kembali melampaui ekspektasi Wall Street untuk pendapatan dan laba pada kuartal ini. Google Cloud menjadi salah satu segmen dengan kinerja terkuat, dengan pendapatan naik menjadi $24,8 miliar dan melampaui proyeksi pasar.
Perusahaan juga terus berinvestasi secara agresif dalam infrastruktur AI. Belanja modal setahun penuh kini diperkirakan mencapai sekitar $44,9 miliar, lebih tinggi dari konsensus pasar sebesar $44,2 miliar.
Kenaikan tersebut menegaskan komitmen Alphabet dalam memperluas jaringan pusat data dan kapasitas komputasi untuk kecerdasan buatan.
Google Cloud Tetap Menjadi Mesin Pertumbuhan AI
Google Cloud menjadi segmen bisnis Alphabet dengan kinerja terkuat selama kuartal tersebut. Pendapatannya melonjak 82% secara tahunan menjadi $24,8 miliar, jauh di atas ekspektasi analis sebesar $22,4 miliar.
Backlog bisnis cloud mencapai $514 miliar, mencerminkan permintaan berkelanjutan terhadap infrastruktur AI dan layanan cloud computing.
Sementara itu, pendapatan Google Search meningkat 17% menjadi $63,3 miliar. Pendapatan iklan YouTube juga naik 13% menjadi $11,1 miliar dan melampaui ekspektasi Wall Street.
Alphabet Meningkatkan Investasi AI
Belanja modal Alphabet meningkat dua kali lipat secara tahunan menjadi $44,9 miliar, sedikit di atas ekspektasi pasar.
Perusahaan terus memperluas infrastruktur AI dan jaringan pusat data global untuk memenuhi pertumbuhan permintaan kapasitas komputasi yang sangat cepat.
CEO Sundar Pichai mengatakan bahwa investasi AI sedang mengubah hampir seluruh bagian bisnis Google.
Aplikasi Gemini kini memiliki sekitar 950 juta pengguna aktif. Sementara itu, kapasitas pemrosesan token melalui API meningkat dari 16 miliar menjadi 22 miliar token per menit hanya dalam satu kuartal.
Waymo dan Keuntungan Investasi Perkuat Prospek Alphabet
Alphabet juga terus memperluas bisnis di luar periklanan dan cloud computing.
Waymo tetap menjadi pemimpin pasar layanan kendaraan otonom komersial di Amerika Serikat. Perusahaan menjalankan layanan di 11 wilayah metropolitan dan melakukan pengujian di 21 kota lainnya, termasuk London dan Tokyo.
Di Texas saja, Waymo memiliki 677 robotaxi terdaftar, dibandingkan 175 milik Tesla. Data tersebut menegaskan keunggulan Waymo dalam komersialisasi kendaraan otonom.
Laba bersih Alphabet juga memperoleh dorongan signifikan dari keuntungan investasi saham sekitar $99 miliar, terutama yang berkaitan dengan Anthropic dan SpaceX. Hal tersebut berkontribusi terhadap rekor laba kuartalan perusahaan.
Tesla: Hasil Campuran, tetapi Fokus AI Semakin Besar
Tesla melaporkan hasil kuartalan yang beragam. Pendapatan sedikit berada di bawah ekspektasi pasar, sementara adjusted EPS sedikit melampaui perkiraan analis.
Namun, investor terutama berfokus pada strategi AI dan robotika perusahaan.
Elon Musk mengonfirmasi bahwa lini produksi pertama robot humanoid Optimus sedang dipasang di Gigafactory Texas. Produksi generasi pertama diperkirakan dimulai pada akhir tahun ini.
Tesla juga mengumumkan bahwa:
- Robotaxi kini beroperasi di tujuh wilayah metropolitan utama Amerika Serikat.
- Produksi Semi ditunda hingga 2026.
- Bisnis penyimpanan energi kembali mencatatkan pertumbuhan.
- Pabrik Austin bersiap meningkatkan produksi semikonduktor.
Meskipun segmen otomotif Tesla masih menghadapi tekanan, perusahaan semakin menegaskan bahwa pertumbuhan jangka panjang akan didorong oleh kendaraan otonom, robotika, dan kecerdasan buatan, bukan hanya penjualan kendaraan.
Ambisi AI Tesla Terus Mendorong Investasi
Di luar laporan kuartalan, investor terutama memperhatikan strategi AI jangka panjang Tesla.
Perusahaan mengonfirmasi bahwa produksi robot humanoid Optimus generasi pertama masih sesuai jadwal untuk dimulai pada akhir tahun ini.
Unit awal akan digunakan secara internal melalui program “Optimus Academy” untuk mengumpulkan data pelatihan dan meningkatkan kemampuan robot sebelum peluncuran yang lebih luas.
Tesla juga mengumumkan bahwa layanan Robotaxi kini beroperasi di tujuh wilayah metropolitan utama Amerika Serikat.
Ekspansi tersebut mengikuti perluasan operasional tanpa pengawasan di Austin serta peluncuran layanan di Miami, Orlando, dan Tampa.
Perusahaan menambahkan bahwa pengujian, persetujuan regulasi, dan pelatihan petugas tanggap darurat terus dilakukan sebagai persiapan untuk memperluas Robotaxi ke kota-kota tambahan di Amerika Serikat.
Belanja AI Menekan Arus Kas, Bisnis Otomotif Mulai Pulih
Tesla terus berinvestasi secara agresif dalam sejumlah inisiatif strategis, termasuk produksi Optimus, infrastruktur komputasi AI, dan platform Cybercab.
Akibatnya, arus kas bebas atau free cash flow tercatat negatif $1,09 miliar selama kuartal II.
Namun, angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan ekspektasi analis yang memperkirakan arus kas bebas negatif $3,64 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pembakaran kas masih lebih terkendali dibandingkan kekhawatiran investor.
Pada saat yang sama, bisnis otomotif inti Tesla mulai menunjukkan pemulihan.
Pengiriman kendaraan kuartal II meningkat 25% secara tahunan menjadi 480.126 unit dan melampaui ekspektasi pasar.
Penempatan penyimpanan energi mencapai 13,5 GWh, lebih dari 50% lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.
Permintaan didukung oleh peningkatan penuh produksi Model Y terbaru, momentum penjualan yang lebih kuat di Eropa dan China, serta membaiknya sentimen terhadap merek Tesla.
Namun, penjualan kendaraan di Amerika Serikat masih menghadapi tekanan setelah berakhirnya insentif pajak federal untuk kendaraan listrik.
Grafik Saham Tesla dan Alphabet pada Interval D1
Sumber: xStation5
Sumber: xStation5
Dasbor Keuangan Alphabet dan Tesla
Alphabet tetap menjadi salah satu perusahaan teknologi dengan fundamental terkuat di dunia. Perusahaan menggabungkan profitabilitas yang sangat tinggi, pertumbuhan pendapatan yang kuat, dan neraca keuangan yang solid.
Hasil kuartal II mengonfirmasi bahwa investasi AI Alphabet tidak menggerus profitabilitas. Sebaliknya, investasi tersebut mempercepat pertumbuhan Google Cloud sekaligus memperkuat bisnis periklanan utama.
Meskipun belanja modal meningkat dua kali lipat menjadi hampir $45 miliar, Alphabet tetap menghasilkan margin EBIT di atas 36%. Hal ini menunjukkan skalabilitas model bisnis perusahaan.
Dibandingkan hyperscaler lainnya, Alphabet juga memiliki valuasi yang relatif lebih wajar. Forward P/E berada di sekitar 24 kali, jauh di bawah valuasi banyak perusahaan yang mendapatkan manfaat langsung dari ledakan AI.
Dalam jangka panjang, proyek seperti Waymo dapat menjadi sumber nilai tambahan bagi pemegang saham. Sementara itu, investasi berkelanjutan dalam Gemini dan pusat data diperkirakan memperkuat posisi Google dalam persaingan AI generatif.
Dari perspektif fundamental, Alphabet tetap menjadi salah satu perusahaan dengan posisi terbaik untuk memonetisasi pertumbuhan belanja AI global dalam jangka panjang.
Sumber: XTB Research Team
Hasil terbaru Tesla menunjukkan bahwa perusahaan sedang menjalani transisi dari produsen otomotif matang menjadi platform teknologi berbasis AI.
Meskipun pendapatan mulai pulih setelah awal tahun yang lemah, profitabilitas operasional masih jauh di bawah level yang tercatat pada 2022 dan 2023. Kondisi ini mencerminkan belanja investasi yang agresif dan tekanan harga yang masih berlangsung di pasar kendaraan listrik.
Arus kas bebas juga tetap negatif karena Tesla secara bersamaan mendanai Optimus, Robotaxi, infrastruktur komputasi AI, dan platform Cybercab.
Valuasi saham masih sangat tinggi, dengan trailing P/E di atas 370 kali dan forward P/E lebih dari 200 kali.
Hal tersebut menunjukkan bahwa investor terutama memperhitungkan potensi AI jangka panjang Tesla, bukan profitabilitas bisnis otomotif saat ini.
Pada saat yang sama, fundamental perusahaan menunjukkan pemulihan bertahap dalam permintaan kendaraan, didukung oleh peningkatan pengiriman dan pertumbuhan pesat bisnis penyimpanan energi.
Bagi investor, pertanyaan utamanya adalah apakah investasi Tesla dalam kendaraan otonom dan robotika pada akhirnya mampu membenarkan premi valuasi besar yang masih diberikan pasar kepada perusahaan.
Sumber: XTB Research Team
US Open: Wall Street Tertekan, Minyak Mendekati $100
Texas Instruments Turun Meski Laba Kuat
Lockheed Martin dan RTX Naikkan Proyeksi
ServiceNow Melonjak, AI Mulai Hasilkan Uang
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.