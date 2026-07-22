Alphabet dan Tesla merilis laporan kinerja kuartalan setelah penutupan pasar Amerika Serikat pada Rabu. Alphabet kembali membukukan pertumbuhan yang sangat kuat berkat AI dan menaikkan panduan belanja modal setahun penuh. Sementara itu, Tesla mencatatkan hasil yang beragam, tetapi mengumumkan kemajuan lebih lanjut dalam pengembangan robot humanoid Optimus dan inisiatif Robotaxi.

Dalam perdagangan after-hours, saham Tesla turun hampir 2,5%, sementara saham Alphabet diperdagangkan sedikit lebih rendah.

Fakta Utama

Alphabet membukukan pendapatan sebesar $119,8 miliar, melampaui ekspektasi $117,0 miliar. Laba per saham mencapai $2,26, dibandingkan estimasi konsensus sebesar $2,24.

Pendapatan Google Cloud meningkat menjadi $24,8 miliar, jauh di atas ekspektasi $24,1 miliar. Perusahaan juga menaikkan panduan belanja modal atau CAPEX setahun penuh menjadi $44,9 miliar.

Tesla menghasilkan pendapatan sebesar $28,2 miliar, sedikit di bawah ekspektasi $28,3 miliar. Adjusted EPS mencapai $0,33, sedikit lebih tinggi dibandingkan konsensus $0,32.

Tesla mengumumkan bahwa lini produksi pertama Optimus sedang dipasang di Gigafactory Texas, dengan produksi dijadwalkan dimulai pada akhir tahun ini.

Alphabet Kembali Membuktikan Kekuatan Bisnis AI

Alphabet kembali melampaui ekspektasi Wall Street untuk pendapatan dan laba pada kuartal ini. Google Cloud menjadi salah satu segmen dengan kinerja terkuat, dengan pendapatan naik menjadi $24,8 miliar dan melampaui proyeksi pasar.

Perusahaan juga terus berinvestasi secara agresif dalam infrastruktur AI. Belanja modal setahun penuh kini diperkirakan mencapai sekitar $44,9 miliar, lebih tinggi dari konsensus pasar sebesar $44,2 miliar.

Kenaikan tersebut menegaskan komitmen Alphabet dalam memperluas jaringan pusat data dan kapasitas komputasi untuk kecerdasan buatan.

Google Cloud Tetap Menjadi Mesin Pertumbuhan AI

Google Cloud menjadi segmen bisnis Alphabet dengan kinerja terkuat selama kuartal tersebut. Pendapatannya melonjak 82% secara tahunan menjadi $24,8 miliar, jauh di atas ekspektasi analis sebesar $22,4 miliar.

Backlog bisnis cloud mencapai $514 miliar, mencerminkan permintaan berkelanjutan terhadap infrastruktur AI dan layanan cloud computing.

Sementara itu, pendapatan Google Search meningkat 17% menjadi $63,3 miliar. Pendapatan iklan YouTube juga naik 13% menjadi $11,1 miliar dan melampaui ekspektasi Wall Street.

Alphabet Meningkatkan Investasi AI

Belanja modal Alphabet meningkat dua kali lipat secara tahunan menjadi $44,9 miliar, sedikit di atas ekspektasi pasar.

Perusahaan terus memperluas infrastruktur AI dan jaringan pusat data global untuk memenuhi pertumbuhan permintaan kapasitas komputasi yang sangat cepat.

CEO Sundar Pichai mengatakan bahwa investasi AI sedang mengubah hampir seluruh bagian bisnis Google.

Aplikasi Gemini kini memiliki sekitar 950 juta pengguna aktif. Sementara itu, kapasitas pemrosesan token melalui API meningkat dari 16 miliar menjadi 22 miliar token per menit hanya dalam satu kuartal.

Waymo dan Keuntungan Investasi Perkuat Prospek Alphabet

Alphabet juga terus memperluas bisnis di luar periklanan dan cloud computing.

Waymo tetap menjadi pemimpin pasar layanan kendaraan otonom komersial di Amerika Serikat. Perusahaan menjalankan layanan di 11 wilayah metropolitan dan melakukan pengujian di 21 kota lainnya, termasuk London dan Tokyo.

Di Texas saja, Waymo memiliki 677 robotaxi terdaftar, dibandingkan 175 milik Tesla. Data tersebut menegaskan keunggulan Waymo dalam komersialisasi kendaraan otonom.

Laba bersih Alphabet juga memperoleh dorongan signifikan dari keuntungan investasi saham sekitar $99 miliar, terutama yang berkaitan dengan Anthropic dan SpaceX. Hal tersebut berkontribusi terhadap rekor laba kuartalan perusahaan.

Tesla: Hasil Campuran, tetapi Fokus AI Semakin Besar

Tesla melaporkan hasil kuartalan yang beragam. Pendapatan sedikit berada di bawah ekspektasi pasar, sementara adjusted EPS sedikit melampaui perkiraan analis.

Namun, investor terutama berfokus pada strategi AI dan robotika perusahaan.

Elon Musk mengonfirmasi bahwa lini produksi pertama robot humanoid Optimus sedang dipasang di Gigafactory Texas. Produksi generasi pertama diperkirakan dimulai pada akhir tahun ini.

Tesla juga mengumumkan bahwa:

Robotaxi kini beroperasi di tujuh wilayah metropolitan utama Amerika Serikat.

Produksi Semi ditunda hingga 2026.

Bisnis penyimpanan energi kembali mencatatkan pertumbuhan.

Pabrik Austin bersiap meningkatkan produksi semikonduktor.

Meskipun segmen otomotif Tesla masih menghadapi tekanan, perusahaan semakin menegaskan bahwa pertumbuhan jangka panjang akan didorong oleh kendaraan otonom, robotika, dan kecerdasan buatan, bukan hanya penjualan kendaraan.

Ambisi AI Tesla Terus Mendorong Investasi

Di luar laporan kuartalan, investor terutama memperhatikan strategi AI jangka panjang Tesla.

Perusahaan mengonfirmasi bahwa produksi robot humanoid Optimus generasi pertama masih sesuai jadwal untuk dimulai pada akhir tahun ini.

Unit awal akan digunakan secara internal melalui program “Optimus Academy” untuk mengumpulkan data pelatihan dan meningkatkan kemampuan robot sebelum peluncuran yang lebih luas.

Tesla juga mengumumkan bahwa layanan Robotaxi kini beroperasi di tujuh wilayah metropolitan utama Amerika Serikat.

Ekspansi tersebut mengikuti perluasan operasional tanpa pengawasan di Austin serta peluncuran layanan di Miami, Orlando, dan Tampa.

Perusahaan menambahkan bahwa pengujian, persetujuan regulasi, dan pelatihan petugas tanggap darurat terus dilakukan sebagai persiapan untuk memperluas Robotaxi ke kota-kota tambahan di Amerika Serikat.

Belanja AI Menekan Arus Kas, Bisnis Otomotif Mulai Pulih

Tesla terus berinvestasi secara agresif dalam sejumlah inisiatif strategis, termasuk produksi Optimus, infrastruktur komputasi AI, dan platform Cybercab.

Akibatnya, arus kas bebas atau free cash flow tercatat negatif $1,09 miliar selama kuartal II.

Namun, angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan ekspektasi analis yang memperkirakan arus kas bebas negatif $3,64 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pembakaran kas masih lebih terkendali dibandingkan kekhawatiran investor.

Pada saat yang sama, bisnis otomotif inti Tesla mulai menunjukkan pemulihan.

Pengiriman kendaraan kuartal II meningkat 25% secara tahunan menjadi 480.126 unit dan melampaui ekspektasi pasar.

Penempatan penyimpanan energi mencapai 13,5 GWh, lebih dari 50% lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.

Permintaan didukung oleh peningkatan penuh produksi Model Y terbaru, momentum penjualan yang lebih kuat di Eropa dan China, serta membaiknya sentimen terhadap merek Tesla.

Namun, penjualan kendaraan di Amerika Serikat masih menghadapi tekanan setelah berakhirnya insentif pajak federal untuk kendaraan listrik.

Grafik Saham Tesla dan Alphabet pada Interval D1

Sumber: xStation5

Sumber: xStation5