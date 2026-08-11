Earnings Kuat Jadi Penopang Utama Valuasi S&P 500

Menurut data FactSet, musim earnings Q2 2026 mengonfirmasi kondisi fundamental yang sangat kuat dari perusahaan-perusahaan terbesar Amerika Serikat.

Kejutan positif muncul secara luas pada laba maupun pendapatan, sementara pertumbuhan EPS jauh melampaui ekspektasi sebelum musim laporan dimulai.

Di sisi lain, valuasi S&P 500 tetap tinggi. Artinya, kenaikan indeks berikutnya akan semakin bergantung pada kemampuan perusahaan mempertahankan pertumbuhan laba yang kuat.

Fundamental yang solid memang datang dengan harga lebih mahal, tetapi pada tahap ini valuasi pasar belum terlihat terlalu menuntut.

Dengan 88% perusahaan S&P 500 telah melaporkan hasil, 86% berhasil melampaui ekspektasi EPS, sementara 76% mencatat pendapatan di atas konsensus. Hal ini menunjukkan bahwa kejutan positif tidak hanya berasal dari pengendalian biaya, tetapi juga dari sisi pendapatan.

Pertumbuhan earnings S&P 500 Q2 saat ini mencapai 50,4% secara tahunan. Jika bertahan hingga akhir musim laporan, angka tersebut akan menjadi pertumbuhan laba terkuat sejak Q2 2021, ketika mencapai 91,6%.

Skala peningkatan dibandingkan ekspektasi awal sangat besar. Pada 30 Juni, pasar hanya memperkirakan pertumbuhan earnings sebesar 23,1% secara tahunan, dibandingkan 50,4% saat ini, atau lebih dari dua kali estimasi awal.

Yang penting, perbaikan terjadi secara luas. Seluruh 11 sektor S&P 500 kini melaporkan earnings lebih tinggi dibandingkan estimasi pada akhir Juni, didorong oleh kejutan laba positif dan revisi naik terhadap estimasi EPS.

Forward P/E S&P 500 berada di sekitar 20 kali, dibandingkan rata-rata lima tahun sebesar 19,9 kali dan rata-rata 10 tahun sebesar 19 kali. Pasar memang tidak murah, tetapi dengan laju pertumbuhan earnings saat ini, valuasi tinggi memiliki dukungan fundamental yang jauh lebih kuat dibandingkan jika reli indeks hanya didorong oleh ekspansi multiple.

Rekor demi Rekor, Amazon Menopang Wall Street

Earnings perusahaan tetap menjadi salah satu argumen fundamental terkuat bagi pasar saham AS. Namun, sebagian dari lonjakan pertumbuhan laba yang impresif berasal dari hasil luar biasa beberapa perusahaan terbesar. Dalam satu pekan saja, tingkat pertumbuhan earnings S&P 500 naik dari 38% menjadi 47,4% secara tahunan. Sebanyak delapan sektor kini telah mencatat pertumbuhan laba dua digit.

Yang penting, bahkan setelah dua kontributor terbesar dikeluarkan, pertumbuhan earnings indeks masih tetap sangat kuat.

Earnings S&P 500 saat ini tumbuh 47,4% secara tahunan, naik dari 38% hanya dalam satu pekan. Jika bertahan, angka tersebut akan menjadi pertumbuhan tertinggi sejak Q2 2021.

Tanpa Alphabet dan Amazon, pertumbuhan earnings S&P 500 akan turun dari 47,4% menjadi 28,8% secara tahunan. Angka tersebut tetap sangat kuat dan akan menjadi kuartal kedua berturut-turut dengan pertumbuhan laba di atas 20%, serta kuartal ketujuh berturut-turut dengan pertumbuhan dua digit.

Delapan sektor S&P 500 telah membukukan pertumbuhan earnings dua digit. Energy memimpin dengan +135,3% secara tahunan, diikuti Communication Services +109,8%, Consumer Discretionary +90,7%, dan Information Technology +69,4%.

Amazon menjadi kontributor terbesar terhadap peningkatan earnings agregat selama sepekan terakhir. Perusahaan melaporkan EPS sebesar US$5,75 dibandingkan ekspektasi US$1,82 dan menyumbang 76% dari kenaikan earnings agregat S&P 500 selama periode tersebut.

EPS Amazon mendapat dorongan besar dari other pre-tax income sebesar US$53,4 miliar, terutama terkait investasinya di Anthropic. Artinya, sebagian dari lonjakan earnings indeks tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kinerja operasional inti.

Amazon kini menjadi kontributor terbesar kedua terhadap pertumbuhan earnings S&P 500 setelah Alphabet. Hasil Alphabet juga mendapat dukungan signifikan dari kenaikan valuasi investasi ekuitasnya.

Sumber: FactSet

Sekelompok Perusahaan Besar Mengangkat Rata-Rata

Perusahaan S&P 500 dengan eksposur lebih besar terhadap pasar internasional mencatat kinerja jauh lebih kuat dibandingkan perusahaan yang terutama berfokus pada pasar domestik AS. Hal ini cukup menarik karena dolar AS yang relatif kuat secara teori dapat menekan nilai pendapatan dan laba luar negeri ketika dikonversi kembali ke dolar.

Namun, data menunjukkan bahwa perusahaan dengan eksposur global tetap mencatat pertumbuhan yang sangat kuat baik dari sisi earnings maupun pendapatan.