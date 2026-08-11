Wall Street membuka sesi Selasa dengan pergerakan yang tenang dan tanpa arah yang jelas.

Investor sedang menimbang tanda-tanda kemajuan menuju pembukaan kembali Selat Hormuz dengan keraguan yang masih bertahan terhadap prospek kesepakatan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran.

Stabilisasi harga minyak membantu mengurangi sebagian tekanan pada pasar saham.

Pada saat yang sama, kenaikan Nvidia membantu menjaga S&P 500 tetap dekat level datar.

Namun, perhatian investor mulai cepat beralih ke data inflasi AS berikutnya, yang berpotensi memiliki dampak besar terhadap ekspektasi The Fed setelah laporan pasar tenaga kerja yang lemah.