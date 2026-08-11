- S&P 500 bergerak datar, Nasdaq Composite turun sekitar 0,4%, sementara Dow Jones naik sekitar 0,4%.
- Nvidia menguat lebih dari 1% dan membantu menahan tekanan pasar yang lebih luas.
- Pergerakan Nasdaq hari ini lebih mencerminkan rotasi internal daripada aksi risk-off menyeluruh.
- Intel menaikkan rencana penerbitan saham menjadi US$20 miliar, sementara Riot Platforms melonjak hampir 8%.
- Hims & Hers masih tumbuh kuat, tetapi fokus investor mulai beralih ke margin dan profitabilitas.
- S&P 500 bergerak datar, Nasdaq Composite turun sekitar 0,4%, sementara Dow Jones naik sekitar 0,4%.
- Nvidia menguat lebih dari 1% dan membantu menahan tekanan pasar yang lebih luas.
- Pergerakan Nasdaq hari ini lebih mencerminkan rotasi internal daripada aksi risk-off menyeluruh.
- Intel menaikkan rencana penerbitan saham menjadi US$20 miliar, sementara Riot Platforms melonjak hampir 8%.
- Hims & Hers masih tumbuh kuat, tetapi fokus investor mulai beralih ke margin dan profitabilitas.
Wall Street membuka sesi Selasa dengan pergerakan yang tenang dan tanpa arah yang jelas.
Investor sedang menimbang tanda-tanda kemajuan menuju pembukaan kembali Selat Hormuz dengan keraguan yang masih bertahan terhadap prospek kesepakatan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran.
Stabilisasi harga minyak membantu mengurangi sebagian tekanan pada pasar saham.
Pada saat yang sama, kenaikan Nvidia membantu menjaga S&P 500 tetap dekat level datar.
Namun, perhatian investor mulai cepat beralih ke data inflasi AS berikutnya, yang berpotensi memiliki dampak besar terhadap ekspektasi The Fed setelah laporan pasar tenaga kerja yang lemah.
- S&P 500 diperdagangkan dekat level datar.
- Nasdaq Composite turun sekitar 0,4%.
- Dow Jones Industrial Average naik sekitar 202 poin atau 0,4%.
- Nvidia menguat lebih dari 1% dan membantu menopang pasar setelah muncul laporan bahwa perusahaan bekerja sama dengan enam manajer aset besar untuk menggerakkan lebih dari US$500 miliar investasi infrastruktur AI.
- Harga minyak relatif stabil, dengan WTI di sekitar US$81 per barel dan Brent sekitar US$87. Perkembangan Timur Tengah tetap menjadi pendorong utama sentimen di pasar minyak.
- Iran memberi sinyal semakin dekat dengan kesepakatan bersama Oman untuk membuka kembali Selat Hormuz, tetapi tetap menolak dimulainya kembali pembicaraan langsung dengan AS kecuali sejumlah persyaratan dipenuhi.
- Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan negosiasi tidak dapat dilanjutkan selama, menurut Teheran, AS masih melanggar memorandum Juni dan belum memberikan kompensasi atas pelanggaran tersebut.
- Agenda makroekonomi utama pekan ini adalah CPI Juli pada Rabu, diikuti data PPI pada Kamis. Kedua rilis akan menjadi sangat penting setelah laporan tenaga kerja yang lemah memperumit outlook kebijakan The Fed.
- Survei NFIB hari ini menunjukkan sentimen bisnis kecil AS naik ke level tertinggi dalam 11 bulan.
- The Fed menghadapi kombinasi kebijakan yang semakin sulit. Harga minyak tinggi menambah risiko inflasi, sementara pelemahan ketenagakerjaan memunculkan pertanyaan mengenai ketahanan konsumen dan pertumbuhan ekonomi. Pasar akan mencermati apakah inflasi terus melandai cukup cepat agar The Fed dapat mempertahankan suku bunga.
Nasdaq 100, Gambaran Sesi
- Nasdaq 100 masih berada di bawah tekanan moderat hari ini.
- Namun, market map menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pergerakan headline indeks.
- Kontributor positif utama adalah Nvidia (+1,44%).
- Kenaikan Nvidia membantu mengimbangi pelemahan sejumlah megacap teknologi lain, termasuk Apple (-0,55%), Microsoft (-0,67%), dan Broadcom (-0,67%).
- Sentimen juga lebih lemah terhadap Alphabet (-1,49%) dan Amazon (-1,09%).
- Bobot keduanya yang besar dalam indeks membatasi kemampuan Nasdaq untuk melakukan rebound yang lebih kuat.
- Namun, di balik headline tersebut, sebagian sektor semikonduktor masih berkinerja cukup baik.
- Applied Materials, KLA, dan Lam Research menguat bersama Nvidia.
- Sesi hari ini lebih terlihat sebagai rotasi daripada aksi risk-off yang luas.
- Modal berpindah di antara berbagai area sektor teknologi, bukan keluar dari sektor secara keseluruhan.
- Untuk pergerakan Nasdaq berikutnya, pertanyaan utamanya adalah apakah kekuatan saham semikonduktor dapat meluas ke perusahaan software dan internet terbesar.
- Dorongan kenaikan yang berkelanjutan akan sulit terbentuk tanpa partisipasi kelompok tersebut.
Sumber: XTB Research
Nasdaq 100 – top gainers and losers
- Dispersi return saham individual masih sangat tinggi. Perusahaan teknologi mendominasi kelompok gainers.
- ASML, KLA, Teradyne, Lam Research dan Applied Materials menunjukkan bahwa permintaan di seluruh ekosistem semikonduktor masih kuat.
- Namun, perlu dicatat bahwa beberapa saham tersebut telah mengalami reli yang sangat besar.
- Lam Research, Applied Materials, dan Teradyne juga telah menghasilkan return tiga digit dalam horizon yang lebih panjang.
- Di sisi bawah, Monster Beverage (-49,77%) menjadi penurunan paling ekstrem, jauh di luar volatilitas harian normal Nasdaq 100.
- Datadog (-4,27%) juga berada di bawah tekanan.
- Penurunan pada saham laggard lainnya relatif lebih moderat.
- Bagi investor, kesimpulan utamanya adalah pasar tetap sangat selektif.
- Nasdaq saat ini semakin dipengaruhi oleh earnings, valuasi, dan outlook masing-masing perusahaan dibandingkan pergerakan seragam seluruh sektor teknologi.
Sumber: XTB Research
Nasdaq 100, Valuasi, Momentum, dan Market Breadth
- Nasdaq 100 turun sekitar 0,3% dalam sesi hari ini.
- Namun, tren yang lebih luas masih tetap kuat.
- Indeks telah naik 17,3% sejak awal tahun dan 26,6% selama 12 bulan terakhir.
- Nasdaq juga masih hanya sekitar 3,4% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.
- Sektor teknologi tetap menjadi fondasi utama kekuatan tersebut.
- Sektor ini naik sekitar 25,3% sejak awal tahun, meskipun hari ini justru menjadi penekan terbesar terhadap indeks dengan penurunan sekitar 1,2%.
- Market breadth belum memberikan sinyal peringatan besar.
- Sekitar 70% konstituen masih diperdagangkan di atas moving average 200 hari.
- Namun, hanya 55,6% yang masih berada di atas SMA50, menunjukkan adanya pelemahan momentum jangka pendek.
- Valuasi tetap menjadi tantangan utama.
- Nasdaq 100 diperdagangkan pada P/E ratio sekitar 31,6 kali.
- Sementara itu, sektor teknologi berada dekat 40 kali.
- Level tersebut menciptakan standar yang sangat tinggi bagi pertumbuhan earnings berikutnya.
- Pada saat yang sama, 56% konstituen indeks justru menguat hari ini meskipun indeks secara keseluruhan turun.
- Artinya, pelemahan terkonsentrasi terutama pada beberapa perusahaan terbesar.
- Struktur pasar saat ini belum menunjukkan capitulation yang luas.
- Namun, pada multiple yang tinggi, kenaikan berikutnya akan semakin membutuhkan konfirmasi dari pertumbuhan earnings, terutama dari perusahaan terbesar yang selama ini menjadi penerima manfaat utama boom AI.
Source: XTB Research
Berita Perusahaan
- Intel (INTC) – Saham Intel (INTC) awalnya melemah tipis, tetapi mulai pulih setelah produsen chip tersebut menaikkan rencana penerbitan saham biasa dari US$15 miliar menjadi US$20 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan korporasi umum dan mendukung ekspansi infrastruktur terkait AI. Namun, potensi dilusi terhadap pemegang saham lama tetap menjadi hambatan jangka pendek.
US Open: CPI Reda, Saham AI Kembali Jadi Mesin Wall Street
SpaceX Bisa Bernilai US$8 Triliun?
Konsumen Melemah, American Express Tetap Kuat
Plug Power Mulai Turnaround setelah Lama Bakar Kas?
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.