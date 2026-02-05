Amazon menutup tahun 2025 dengan hasil keuangan yang mencetak rekor, namun antusiasme pasar dengan cepat mereda akibat peta jalan investasi perusahaan ritel dan cloud ini yang sangat ambisius — dan luar biasa mahal. Pendapatan kuartal keempat mencapai $213.4 miliar, naik 13.6% secara tahunan dan melampaui ekspektasi analis dengan nyaman. Namun, laba per saham (EPS) tercatat di $1.95, meleset tipis satu sen dari konsensus pasar. Meskipun AWS mencatat pertumbuhan kuat sebesar 24% dan prospek penjualan 2026 terlihat solid, investor terguncang oleh proyeksi lonjakan belanja modal (capex) serta panduan laba operasional kuartal pertama yang lebih lemah dari perkiraan.

Angka Utama: Q4 2025

EPS GAAP: $1.95, sedikit di bawah konsensus $1.96

Pendapatan: $213.4 miliar (+13.6% YoY), melampaui proyeksi sekitar $2.17 miliar

Laba Operasional: sekitar $25.0 miliar, naik dari $21.2 miliar tahun sebelumnya, meski terbebani biaya satu kali sebesar $2.44 miliar terkait sengketa pajak dan biaya pesangon

AWS: pendapatan $35.6 miliar (+24% YoY), akselerasi signifikan dibandingkan pertumbuhan 20% pada kuartal sebelumnya

Kinerja Regional: Amerika Utara $127.1 miliar (+10%); Internasional $50.7 miliar (+17%)

Panduan Q1 2026

Penjualan Bersih: $173.5–$178.5 miliar, di atas konsensus $173.2 miliar, mencerminkan pertumbuhan 11–15% YoY

Laba Operasional: $16.5–$21.5 miliar, di bawah ekspektasi pasar sekitar $22 miliar

Belanja Investasi: Capex yang direncanakan untuk 2026 diproyeksikan melonjak ke $200 miliar, naik dari $125 miliar pada 2025. Dana ini akan dialokasikan untuk pengembangan model AI Amazon Leo, ekspansi infrastruktur, serta dorongan ke segmen quick commerce

Analisis: Pertumbuhan Pendapatan vs Tekanan Biaya

Kuartal keempat Amazon mencerminkan contoh klasik perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang sangat kuat namun diiringi tekanan biaya yang meningkat. Mengalahkan konsensus penjualan lebih dari $2 miliar pada skala sebesar ini merupakan pencapaian yang mengesankan. Kegagalan tipis pada EPS sebagian besar disebabkan oleh biaya non-berulang, sementara margin operasional inti tetap menunjukkan tren perbaikan.

Permata utama laporan ini tetap AWS. Pertumbuhan 24% menegaskan bahwa gelombang investasi berbasis AI serta mulai pulihnya anggaran cloud perusahaan akhirnya tercermin dalam angka nyata. Namun, Amazon tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Panduan agresif untuk 2026 mencerminkan strategi “pertumbuhan dengan segala biaya”. Perusahaan secara sadar mengorbankan arus kas bebas jangka pendek demi mengamankan dominasi di infrastruktur cloud dan jaringan logistik masa depan.

Titik sensitif utama bagi investor tetap lonjakan belanja modal yang sangat besar. Prospek pengeluaran hingga $200 miliar dalam satu tahun memicu kekhawatiran terhadap arus kas bebas di masa mendatang. Seperti reaksi pasar terhadap Alphabet dan Microsoft, investor mulai kehilangan kesabaran dan menuntut bukti yang lebih nyata bahwa belanja infrastruktur historis ini akan menghasilkan percepatan laba bersih yang sepadan.

Reaksi Pasar

Kombinasi antara komitmen belanja besar dan target laba operasional kuartal pertama yang konservatif memicu aksi jual tajam. Dalam perdagangan after-hours, saham Amazon sempat anjlok hingga 10%. Jika digabungkan dengan penurunan sekitar 4% pada sesi reguler hari ini — di tengah aksi jual global lintas aset — saham saat ini diperdagangkan turun sekitar 8% di perdagangan lanjutan, meski masih bertahan tipis di atas level psikologis $200.

Apabila saham dibuka di sekitar $205, hal tersebut akan menandai valuasi terendah sejak Mei 2025, sekaligus mencerminkan penurunan sekitar 25% dari puncak tertinggi sepanjang masa.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.