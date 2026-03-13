Raksasa e-commerce Amerika Serikat ini kini semakin jarang diasosiasikan semata sebagai toko online dan lebih sering dilihat secara satu dimensi melalui label barunya sebagai bagian dari kelompok yang disebut “hyperscalers.”

Keraguan terhadap strategi pertumbuhan perusahaan yang didorong oleh AI serta kualitas implementasinya telah lama dibahas. Kini isu tersebut semakin sering diangkat oleh media industri. Baik Reuters maupun Financial Times melaporkan bahwa alat pemrograman berbasis AI serta metodologi yang digunakan perusahaan tidak menunjukkan peningkatan kinerja, tetapi justru semakin memburuk.

Baru belakangan ini dampaknya mulai terlihat pada valuasi saham. Pada paruh pertama Februari, saham Amazon sempat turun hingga 15%. Apa yang mengubah sentimen pemegang saham? Pasar mulai menyadari bahwa kata “hyper” dalam istilah hyperscalers juga berarti “hyper-CAPEX”, yang membutuhkan “hyper-FCF”—arus kas bebas yang saat ini tidak dimiliki perusahaan dan kemungkinan tidak akan dimiliki jika tren saat ini berlanjut.

Namun ini mungkin baru awal dari masalah perusahaan. Dari sisi finansial, perusahaan masih berada dalam kondisi baik: meskipun terdapat sejumlah interpretasi berlebihan dan inkonsistensi, laba dan margin perusahaan tetap terlihat sangat kuat. Namun pada indikator yang kurang “resmi,” mulai terlihat bahwa tesis investasi yang dibangun di atas dampak transformasional AI terhadap perusahaan mulai goyah.

Pengurangan Karyawan atau Offshoring?

Di luar bisnis e-commerce dan AI, Amazon juga tampak menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam pengurangan tenaga kerja, dengan menyatakan bahwa langkah tersebut didorong oleh peningkatan produktivitas dari implementasi AI di seluruh organisasi.

Namun data menunjukkan gambaran yang berbeda. Berdasarkan laporan SEC 10-K, jumlah karyawan global perusahaan mencapai 1.576.000 orang, meningkat sekitar 20.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, sulit menemukan tanda penurunan biaya dalam laporan keuangan: pada 3 dari 4 kategori biaya operasional, biaya justru meningkat pada tahun 2025, bahkan beberapa di antaranya secara signifikan.

Yang membuat Amazon terlihat kurang menguntungkan dalam analisis ini adalah distribusi geografis perekrutan tenaga kerja yang dianalisis oleh tim Bloomberry.

Sumber: Bloomberry

Jumlah lowongan pekerjaan Amazon di negara-negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah meningkat 154% sejak 2020. Negara dengan pertumbuhan terbesar adalah India, Meksiko, Brasil, dan Jepang. Meskipun perusahaan mengumumkan puluhan ribu PHK di Amerika Serikat, jumlah karyawan dan biaya tetap meningkat. Para karyawan tersebut tidak benar-benar menghilang—hanya alamat mereka yang berubah.

Gangguan Baru, Normal Baru?

Implementasi AI tidak hanya berdampak pada karyawan, tetapi juga pada pelanggan. AWS, yang menjadi mesin utama ekosistem Amazon, mulai mengalami gangguan lebih sering, dengan pola yang tampak berkorelasi dengan tingkat integrasi AI dalam organisasi.

Jika menganalisis frekuensi serta durasi gangguan layanan AWS, terlihat jelas bahwa situasinya semakin memburuk. Laporan keuangan memang menunjukkan margin dan pertumbuhan yang luar biasa pada segmen ini—yang menjadi tulang punggung narasi valuasi perusahaan. Namun pertanyaannya adalah berapa lama kondisi tersebut dapat dipertahankan jika kualitas layanan dan reliabilitas terus menurun.

