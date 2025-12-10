Ketua The Fed Jerome Powell memulai konferensi pers setelah Federal Reserve memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 bps menjadi 3.75%. Berikut rangkuman pernyataannya.

Pernyataan Powell

Data yang tersedia menunjukkan bahwa prospek ekonomi secara keseluruhan sebagian besar tidak berubah.

Prospek untuk lapangan kerja dan inflasi hanya berubah sedikit sejak pertemuan terakhir.

Pasar tenaga kerja tampak mendingin secara bertahap.

Pembelian Treasury jangka pendek dimaksudkan untuk mendukung pengendalian suku bunga kebijakan secara efektif.

Belanja konsumen solid dan investasi bisnis terus berkembang.

Sektor perumahan tetap lemah.

Data menunjukkan ekonomi berkembang dalam laju yang moderat.

Dampak penutupan pemerintahan baru-baru ini harus diimbangi oleh pertumbuhan yang lebih kuat pada kuartal berikutnya setelah aktivitas dibuka kembali.

Bukti yang tersedia menunjukkan PHK dan perekrutan tetap rendah.

Permintaan tenaga kerja jelas melemah.

Laporan pasar tenaga kerja bulan September menunjukkan tingkat pengangguran naik dan pertumbuhan lapangan kerja melambat signifikan.

Sentimen pasar tenaga kerja terus memburuk.

Inflasi tetap agak tinggi.

Hanya sedikit data inflasi baru yang masuk sejak pertemuan sebelumnya.

Pembacaan inflasi lebih tinggi karena inflasi barang meningkat.

Disinflasi pada sektor jasa terus berlanjut.

Sebagian besar ekspektasi inflasi jangka panjang tetap konsisten dengan target 2 persen.

Risiko inflasi masih condong ke atas.

Tidak ada jalur kebijakan moneter yang bebas risiko.

Pasar tenaga kerja menjadi kurang dinamis dan agak lebih lemah.

Produktivitas telah meningkat secara struktural selama beberapa tahun terakhir.

Proyeksi The Fed mengimplikasikan produktivitas yang lebih tinggi.

Normalisasi lebih lanjut selama tiga pertemuan terakhir seharusnya membantu menstabilkan pasar tenaga kerja dan menurunkan tekanan inflasi.

Dengan meningkatnya risiko penurunan di pasar tenaga kerja, keseimbangan risiko telah bergeser dalam beberapa bulan terakhir.

Semua sepakat bahwa pasar tenaga kerja telah melemah dan terdapat risiko lebih lanjut.

Semua pihak setuju bahwa inflasi masih terlalu tinggi. Dua mandat The Fed kini berada dalam ketegangan.



The Fed memutuskan untuk menyesuaikan kebijakan manajemen cadangan untuk meredakan tekanan di pasar uang. Pembelian teknis dapat meningkat dalam beberapa bulan mendatang sebelum akhirnya berkurang. Powell menekankan peran operasi repo (Standing Repo Operations) sebagai “alat penting” untuk memastikan suku bunga federal funds tetap dalam target. The Fed juga menghapus batasan volume operasi repo.

Q&A

The Fed berada pada posisi yang baik untuk langkah-langkah kebijakan selanjutnya.

The Fed akan menganalisis data yang masuk dan mengambil keputusan sesuai kondisi.

Pada Januari, The Fed akan memiliki lebih banyak data untuk membuat keputusan yang lebih tepat

Pasar tenaga kerja jelas melemah. Ada risiko tambahan, tetapi situasinya tidak buruk.

Dampak pemangkasan suku bunga baru akan terlihat nanti.

Diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan data survei rumah tangga terkait lapangan kerja.

Tidak ada diskusi bahwa langkah berikutnya adalah kenaikan suku bunga. Sebagian anggota ingin tidak ada pemangkasan lagi, sebagian lain melihat satu atau lebih pemangkasan sebagai langkah tepat.

Meskipun Powell menyarankan jeda pada Oktober, pendinginan pasar tenaga kerja yang lebih tajam memungkinkan pemangkasan hari ini.

The Fed meyakini pertumbuhan lapangan kerja telah dilebihestimasi sebesar 60.000, sehingga pada rata-rata penambahan 40.000, ekonomi kemungkinan kehilangan sekitar 20.000 pekerjaan per bulan.

US100 bergerak naik setelah komentar yang menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga tidak sedang dipertimbangkan dan bahwa keputusan kebijakan selanjutnya lebih mungkin berupa penahanan atau pemangkasan suku bunga. US100 diperdagangkan di level tertinggi harian, membalikkan penurunan sebelumnya.

