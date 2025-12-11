Saham-saham Amerika berhasil memangkas sebagian besar penurunan yang sebelumnya dipicu oleh pelemahan sektor teknologi akibat aksi jual besar pada saham Oracle. S&P 500 kini sedikit menguat, sementara Nasdaq turun 0.6% dan Russell 2000 naik 1.1%.

Sebagai pengingat, pasar berfokus pada pertumbuhan pendapatan Oracle yang berhati-hati, investasi agresif terkait AI, serta pertanyaan apakah perusahaan telah mengambil leverage terlalu jauh. Hal ini menyebabkan saham Oracle jatuh 9% hari ini, dan sempat turun hingga 15% pada satu titik perdagangan.

Sesaat setelah penutupan sesi hari ini, Broadcom, Costco, dan Lululemon Athletica akan merilis laporan keuangan kuartalannya.

Walt Disney Co. (DIS.US) mengumumkan kemitraan besar dengan OpenAI, berinvestasi USD 1 miliar ke startup AI tersebut dan menjadi mitra lisensi utama pertama untuk platform Sora. Perjanjian tiga tahun ini mencakup penyediaan lebih dari 200 karakter animasi dari Disney, Marvel, Pixar, dan Star Wars untuk pembuatan konten video berbasis AI.

Eli Lilly (LLY.US) merilis hasil uji klinis fase III untuk obat generasi baru, retatrutide, yang menunjukkan penurunan berat badan rata-rata 23% (bahkan hampir 29% pada dosis tertinggi) dalam periode 68 minggu.

Harga gas alam (NATGAS) mengalami koreksi tajam (-9%), menjauh dari level tertinggi pekan lalu di USD 5.5/MMBTU dan menguji area support penting di sekitar USD 4.2. Sentimen bearish terus berlanjut meskipun laporan EIA bersifat bullish.

Aplikasi klaim tunjangan pengangguran di AS naik signifikan dibandingkan pembacaan sebelumnya. Setelah adanya “blackout” data akibat penutupan pemerintahan, sempat terjadi penurunan sementara. Klaim meningkat 44.000 — kenaikan tunggal terbesar sejak 2020 — sekaligus menjadi level tertinggi sejak September.

Franc Swiss dan euro mendominasi pasar forex hari ini. Sebaliknya, dolar Australia dan dolar AS mengalami penurunan tajam. Pasangan EURUSD menyentuh level tertinggi sejak awal Oktober.

Logam mulia berkinerja sangat positif hari ini. Harga SILVER mencetak rekor tertinggi baru, naik hampir 4%. Pada saat yang sama, GOLD menguat 1.3%.