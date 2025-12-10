Sentimen di Wall Street sangat tenang menjelang pembukaan pasar saham AS, menunggu keputusan The Fed yang akan dirilis—bersama proyeksi ekonomi—pada pukul 19.00 GMT; Ketua The Fed Jerome Powell akan berbicara pukul 20.00 GMT. Futures S&P 500 (US500) hanya naik 0,1% sementara US100 sedikit melemah. Saham Nvidia menguat sedikit didorong kabar potensi pesanan besar dari ByteDance dan Alibaba, setelah Presiden AS Donald Trump menyetujui ekspor chip AI H200 ke Tiongkok. Dari sisi makro, biaya tenaga kerja AS sedikit lebih rendah dari perkiraan.

Employment Costs Index – Q3 2025: Cost Index QoQ: 0,8% (Ekspektasi 0,9%; Sebelumnya 0,9%)

Cost Index QoQ: 0,8% (Ekspektasi 0,9%; Sebelumnya 0,9%) Employment Wages QoQ: 0,8% (Sebelumnya 1%)

Biaya tenaga kerja tumbuh lebih rendah dari perkiraan pada kuartal ketiga. Penurunan dinamika dari 0,9% menjadi 0,8% ini mempertahankan tren perlambatan pertumbuhan biaya tenaga kerja AS yang berjalan sejak pertengahan 2022. Data ini menjadi indikasi tambahan bahwa pasar tenaga kerja AS mungkin sudah lebih ketat daripada perkiraan umum, meskipun tidak secara ekstrem. Tekanan pasar tenaga kerja dapat mendukung anggota FOMC yang mendorong pemangkasan suku bunga lebih cepat/lebih dalam, meskipun kejutan datanya kecil sehingga reaksi pasar pun terbatas.

Harga rumah rata-rata di AS diperkirakan naik 1,5% pada 2025 dan 1,4% pada 2026 vs 2,1% dan 1,3% yang diperkirakan pada September — menurut survei.

Berita Emiten

Braze melonjak lebih dari 15% pada perdagangan pra-pasar setelah melaporkan pembaruan kuartal ketiga yang lebih kuat dari perkiraan. Perusahaan perangkat lunak customer engagement ini membukukan pendapatan 191 juta dolar, melampaui konsensus 184 juta dolar menurut LSEG. Laba per saham yang disesuaikan sebesar 0,06 dolar sesuai ekspektasi, tetapi momentum pendapatan yang kuat mendorong reli.

AeroVironment turun lebih dari 4% setelah produsen drone tersebut melaporkan laba kuartal fiskal kedua sebesar 0,44 dolar per saham, jauh di bawah ekspektasi analis sebesar 0,78 dolar. Kekecewaan ini membayangi komentar operasional yang sebenarnya stabil.

GameStop melemah sekitar 6% setelah merilis hasil kuartal ketiga yang menunjukkan lemahnya pendapatan. Perusahaan melaporkan EPS disesuaikan 0,24 dolar dari pendapatan 821 juta dolar, jauh di bawah ekspektasi analis yang memperkirakan setidaknya 900 juta dolar. Angka-angka ini menegaskan kesulitan GameStop menstabilkan bisnis intinya meskipun upaya pemangkasan biaya.

Blue Owl Capital naik sekitar 3% setelah Raymond James menaikkan peringkat saham menjadi Strong Buy dari Market Perform. Analis Wilma Burdis menilai risiko penarikan dana kini “dapat dikelola,” dan perusahaan berada dalam posisi untuk memenuhi permintaan penarikan—menghilangkan salah satu kekhawatiran utama investor.

Cracker Barrel turun sekitar 9% dalam perdagangan after-hours setelah pendapatan kuartal pertama lebih lemah dari perkiraan. Perusahaan membukukan pendapatan 797,2 juta dolar, sedikit di bawah ekspektasi 800,3 juta dolar menurut FactSet, meski kerugian yang disesuaikan lebih kecil dari yang ditakutkan.

GE Vernova melonjak 8% setelah raksasa energi tersebut menyatakan bahwa pendapatan tahun 2025 bergerak menuju batas atas dari panduan sebelumnya. Perusahaan juga menggandakan dividen kuartalannya menjadi 50 sen per saham dari 25 sen.

Pratinjau The Fed

The Fed diperkirakan secara luas akan memberikan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin—pemangkasan ketiga berturut-turut. Pasar mengantisipasi pesan dovish, namun dot plot yang condong hawkish dapat membatasi reli awal. Isyarat mengenai neraca (pembelian Treasury Bill) mendukung likuiditas dan aset berisiko. Penggerak utama pasar bukanlah pemangkasan itu sendiri, tetapi seberapa dovish Powell terdengar dan seberapa terbelah komite FOMC. Beige Book yang lemah dan data payroll ADP memberi ruang bagi Powell untuk membenarkan pelonggaran. Dalam konferensi persnya, Powell kemungkinan akan:

Menekankan melemahnya kondisi pasar tenaga kerja

Menyoroti tekanan inflasi yang terbatas

Mengakui bahwa beberapa pejabat tetap menolak pemangkasan lanjutan

Campuran ini—pesan dovish tetapi mengakui kubu hawkish—akan menentukan sentimen risiko.

FOMC Terbelah: Perbedaan Terbuka & ‘Diam’

Satu perbedaan pendapat terbuka diperkirakan muncul (Schmid dari Kansas City, menolak pemangkasan).

Hingga lima pejabat dapat diam-diam menandai ketidaksetujuan melalui dot plot.

Dinamika “minoritas hawkish vs koalisi Powell yang dovish” akan membentuk interpretasi pasar terhadap jalur kebijakan selanjutnya.

Dot Plot yang Diperbarui: Tidak Sedovish Harapan Pasar?

The Fed kemungkinan tetap pada:

Pemangkasan 75 bps pada 2025

Hanya satu pemangkasan 25 bps pada 2026

Satu pemangkasan 25 bps pada 2027



Pasar saat ini memperkirakan pelonggaran jauh lebih besar. Setiap kesenjangan antara dot plot dan ekspektasi pasar dapat memicu volatilitas—terutama pada:

Obligasi AS tenor 2Y dan 5Y

Pasangan USD

Saham sensitif durasi (tech, growth)



Prospek Inflasi Membaik & Pasar Tenaga Kerja Melemah: Sinyal Dovish

Core PCE 2025 kemungkinan direvisi turun menjadi 2,9% (dari 3,1%). Inflasi yang lebih rendah + ekspektasi pengangguran yang meningkat = jalur pelonggaran yang lebih mudah dibenarkan.

Proyeksi pengangguran 2026 naik sedikit, dan pernyataan akan menyoroti:

Tingkat pengangguran bergerak di atas tren

Pelemahan yang jelas pada indikator tenaga kerja

Perubahan ini memperkuat narasi dovish.

Kebijakan Neraca: Diam Tetapi Penting

Mulai Januari 2026, The Fed kemungkinan akan:

Memulai pembelian Treasury Bill (~10–15 miliar USD/bulan)

Menjaga cadangan “ample”, karena cadangan kini mendekati kategori “scarce”



Ini merupakan langkah perlahan menjauhi QT dan mendukung:

Kondisi likuiditas

Pasar uang

Aset berisiko secara umum



Ini dapat menjadi faktor bullish yang tidak banyak dibahas.

Pernyataan FOMC: Perubahan Minimal (Namun Nada Inflasi Lebih Lunak)

Frasa kunci kemungkinan berubah menjadi:

Inflasi “tetap agak tinggi”, menghilangkan frasa sebelumnya “telah meningkat”

Pengakuan pelemahan pasar tenaga kerja

Penekanan berkelanjutan bahwa risiko penurunan di pasar tenaga kerja telah meningkat — justifikasi inti untuk pelonggaran



Pasar akan membaca ini sebagai sinyal yang lebih dovish.

Kemampuan Powell Membangun Konsensus Akan Menentukan Reaksi Pasar

Meskipun Powell mungkin minoritas dalam mendorong pemangkasan lebih lanjut tahun depan, data yang lemah memperkuat posisinya. Jika Powell berhasil menampilkan kesatuan meski ada kubu hawkish:

Pasar akan melihat peluang “lower-for-longer” masih terbuka Jika perpecahan tampak terlalu tajam:

Yield pendek dapat melonjak, USD dapat menguat kembali

Pemangkasan 25 bps sudah dipricing — nadanya yang akan menggerakkan pasar.

Pertumbuhan yang lebih kuat dan penurunan inflasi diperkirakan masih dapat mendukung sentimen di Wall Street.

Sumber: Bloomberg Finance L.P



