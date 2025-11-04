AMD dengan tegas menyatakan: masa depan AI dimiliki oleh mereka yang benar-benar mampu menghadirkan hasil, bukan sekadar janji. Seperti halnya Nvidia, AMD menyediakan hardware nyata — komponen penting yang menopang revolusi AI saat ini. Dengan pendapatan rekor sebesar $9,25 miliar dan pertumbuhan di semua segmen — dari data center hingga gaming — perusahaan ini membuktikan bahwa persaingan dengan Nvidia bukan lagi sekadar narasi, tapi kenyataan pasar. Sementara SMCI mengecewakan karena penundaan permintaan, pendapatan AMD justru diproyeksikan meningkat, didorong oleh lonjakan pesanan dari OpenAI, Oracle, dan pemerintah AS. Wall Street kini menarik garis tegas: tidak semua chip AI diciptakan sama. Meski hasilnya solid, penurunan kecil di after-hours trading lebih disebabkan oleh pelemahan pasar secara umum — dan jauh lebih ringan dibanding SMCI atau Arista Networks, sesama pemain besar di ekosistem AI.

Data Keuangan Utama: Q3 2025 Mengungguli Ekspektasi

Pendapatan: $9,25 miliar (rekor tertinggi) vs. $8,74 miliar ekspektasi → +5,8% beat

EPS disesuaikan: $1,20 vs. $1,17 ekspektasi → +2,6% beat

Laba operasi disesuaikan: $2,24 miliar vs. $2,15 miliar ekspektasi → +4,2% beat

Margin kotor disesuaikan: 54% vs. 54,5% ekspektasi (sedikit meleset)

Belanja R&D: $2,14 miliar vs. $1,96 miliar ekspektasi → +9,2% peningkatan investasi

Pertumbuhan pendapatan tahunan (YoY): +36% (vs. $6,82 miliar di Q3 2024)

Panduan ke Depan: Memecah Titik Jenuh Pertumbuhan

Proyeksi pendapatan Q4 2025: $9,3–$9,9 miliar (titik tengah $9,6 miliar) vs. $9,21 miliar ekspektasi Implikasi: pertumbuhan +4% QoQ dan +25% YoY



Analisis Kinerja: Diversifikasi dan Konversi Pendapatan

Kinerja Rekor dan Perubahan Struktural:

Pendapatan rekor $9,25 miliar memperkuat keyakinan investor bahwa lonjakan permintaan di segmen data center dan AI merupakan hasil dari pergeseran struktural industri, bukan sekadar tren sementara.

Hambatan Geopolitik:

AMD mengecualikan pendapatan dari penjualan chip MI308 ke China karena pembatasan geopolitik. Hal ini menunjukkan bahwa potensi produksi AMD sebenarnya lebih tinggi — dan pelonggaran ketegangan AS–China bisa memicu revaluasi saham signifikan.