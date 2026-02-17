Pembukaan pertama pekan ini di Wall Street gagal memberikan sinyal arah pasar selanjutnya. Hingga akhir sesi, sebagian besar indeks utama bergerak di sekitar level pembukaan.

Di AS, indeks manufaktur NY Empire State dirilis dan mencatat hasil lebih baik dari perkiraan, turun ke 7,1. Conference Board (CB) menerbitkan employment trends index yang naik ke 105,06. Perubahan tenaga kerja mingguan menurut ADP menunjukkan tambahan 10,3 ribu lapangan kerja baru.

Menurut Bloomberg, Apple mempercepat pengembangan “wearable devices” dengan solusi AI terintegrasi. Saham perusahaan naik 3% menyusul kabar tersebut.

Anthropic merilis versi baru model Sonnet — 4.6.

Palo Alto akan melaporkan hasil kinerjanya setelah penutupan pasar di AS. Pasar memperkirakan EPS naik di atas $9,3 dan pendapatan melampaui $2,5 miliar.

Presiden Chicago Fed, Austan Goolsbee, dalam konferensi hari Selasa menyatakan bahwa bank sentral dapat menerapkan “serangkaian” pemangkasan suku bunga lanjutan pada 2026 jika inflasi tetap mendekati 2%.

Eropa mencatat sesi yang didominasi kenaikan moderat. DAX memimpin dengan kenaikan 0,8%. Diikuti oleh IBEX35 Spanyol, FTSE 100 Inggris, dan SMI Swiss dengan kenaikan sekitar 0,7%. CAC40 membatasi kenaikan di 0,4%. Penurunan terutama terlihat pada WIG20 Polandia yang melemah lebih dari 1,2%.

Inggris mencatat kenaikan tingkat pengangguran menjadi 5,2%. Inflasi Jerman (CPI) sesuai ekspektasi, berada di 2,1%.

Di pasar valuta asing, poundsterling menjadi mata uang dengan kinerja terburuk hari ini. Kenaikan pengangguran meningkatkan tekanan untuk pemangkasan suku bunga; pound turun lebih dari 0,5% terhadap euro dan dolar AS, serta sekitar 0,6% terhadap yen Jepang. Dolar Selandia Baru dan dolar Australia juga mencatat penguatan moderat terhadap sekeranjang mata uang.

Meskipun belum ada komitmen atau detail konkret, pasar melihat peluang tercapainya kesepakatan antara AS dan Iran. Harga minyak dan emas turun hampir 2% hari ini. Emas menutup sesi sedikit di bawah $4.900, sementara minyak WTI turun ke $62. Perak melemah lebih dalam dengan penurunan mencapai 3,6% ke sekitar $73.

Komoditas pertanian juga tertekan akibat kelebihan pasokan. Harga kopi dan kakao turun lebih dari 4%, sementara gandum melemah 2%. Di antara logam industri, tembaga dan nikel juga terkoreksi sekitar 1,5%.